ZUS nie zmienia zasad, zmieniają się liczby - i to one decydują, ile pieniędzy trafi na konto podczas L4.. Minimalna pensja została już potwierdzona w Dzienniku Ustaw, więc można policzyć konkretne kwoty chorobowego na L4 - ile dostaniemy brutto i netto?

Wyższe L4 w 2026 roku to fakt, ale wzrost jest niewielki. Płaca minimalna ustawia stawkę

Od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł brutto. To o 140 zł więcej niż w 2025 roku i, co kluczowe, nie będzie drugiej podwyżki w ciągu roku. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: Płaca minimalna 2026 potwierdzona. Rząd pokazał stawki od stycznia.

Dla osób na zwolnieniu lekarskim oznacza to jedno: rośnie minimalna podstawa do obliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku z ZUS. Mechanizm pozostaje ten sam, zmienia się tylko punkt wyjścia. Po odjęciu obowiązkowych składek ZUS (13,71 proc.) minimalna podstawa wynosi:

4147,86 zł miesięcznie ,

, czyli 138,26 zł za jeden dzień przy 100 proc. podstawy.

To właśnie ta kwota decyduje o tym, ile dostaniesz „na rękę” podczas L4.

Ile wynosi stawka za 1 dzień L4 w 2026 roku? Konkretne kwoty przy minimalnej pensji

W większości przypadków zwolnienie lekarskie jest płatne w wysokości 80 proc. podstawy. Pełne 100 proc. przysługuje tylko w określonych sytuacjach: m.in. w ciąży lub po wypadku w pracy. W 2026 roku, przy płacy minimalnej, wygląda to następująco:

L4 płatne 80 proc. → 110,61 zł za dzień ,

→ , L4 płatne 100 proc. → 138,26 zł za dzień.

Dla porównania: w 2025 roku było to odpowiednio 107,37 zł i 134,21 zł. Wzrost istnieje, ale to około 3–4 zł dziennie, a nie skok, na który liczyło wielu pracowników.

Pracodawca czy ZUS? Kto płaci za L4 w 2026 roku i dlaczego kwota się nie zmienia

Zasady się nie zmieniają:

przez pierwsze 33 dni choroby (14 dni po 50. roku życia) płaci pracodawca ,

(14 dni po 50. roku życia) płaci , od 34. dnia pieniądze wypłaca ZUS jako zasiłek chorobowy.

Dla pracownika różnica jest praktycznie niewidoczna: stawka dzienna liczona jest tak samo, niezależnie od tego, kto przelewa pieniądze.

Zarabiasz więcej niż minimalną? Tak zmienia się L4 w 2026 roku przy wyższych pensjach

Podwyżka płacy minimalnej wpływa bezpośrednio tylko na osoby zarabiające najniższą krajową. Ale L4 rośnie również u tych, którzy mają wyższe pensje, bo podstawa liczona jest ze średniej z ostatnich 12 miesięcy.

Przykład:

pensja 7000 zł brutto ,

, podstawa po składkach: ok. 6030 zł ,

, stawka dzienna (100 proc.): ok. 201 zł ,

, standardowe L4 (80 proc.): ok. 161 zł za dzień.

Tu mechanizm się nie zmienia - zmieniają się tylko indywidualne liczby na pasku płac. Tak naprawdę w 2026 roku więcej na L4 dostaną tylko te osoby, które otrzymają podwyżki swoich pensji. Reszta - nie zauważy zmian lub też - w przypadku zmiany pracy na gorzej płatną - otrzymają nawet mniej na L4.

Umowa o pracę czy zlecenie? Różnice w L4 w 2026 roku nadal są ogromne

W przypadku umowy o pracę ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe. Przy zleceniu jest zaś dobrowolne i zależne od tego, czy ktoś w ogóle opłaca składkę. Dla zleceniobiorców kluczowe są trzy rzeczy:

zadeklarowana podstawa składek,

opłacanie składki chorobowej,

90-dniowy okres wyczekiwania.

To powoduje, że jedni dostają grosze, inni kilkaset złotych dziennie.

Ile można dostać na L4 w 2026 roku? Minimalne i maksymalne stawki [tabela]

Rodzaj umowy Stawka dzienna (80%) Stawka dzienna (100%) Umowa o pracę – płaca minimalna ok.110,61 zł ok.138,26 zł Umowa o pracę – brak limitu zależna od pensji zależna od pensji Umowa zlecenia – niska podstawa nawetkilkanaście zł zależna od deklaracji Umowa zlecenia – maks. podstawa ok.580 zł ok.725 zł

Ważne Uwaga: maksymalne kwoty dotyczą wyłącznie osób, które opłacają najwyższą możliwą składkę chorobową.

Kiedy L4 jest płatne 100 proc.? Lista sytuacji obowiązujących w 2026 roku

Pełne wynagrodzenie chorobowe, płatne w 100 procentach, nadal obowiązuje tylko w konkretnych sytuacjach. To m.in.:

ciąża,

wypadek przy pracy lub w drodze do pracy,

oddanie narządów lub tkanek do przeszczepu,

badania dla dawców.

We wszystkich innych przypadkach obowiązuje standardowe 80 proc. podstawy.

Czy ZUS zapłaci za L4 od pierwszego dnia w 2026 roku? Rząd zapowiadał zmiany, ale ich nie potwierdził

Zmiana, o której mówi się od miesięcy - czyli scenariusz, w którym ZUS płaci za chorobę od 1. dnia, pojawiła się w rządowych zapowiedziach i opisach projektu reform. Problem w tym, że na koniec 2025 roku nie ma jasnego potwierdzenia, że ta reforma na pewno wchodzi od 1 stycznia 2026.

W praktycznych rozliczeniach na przełomie roku nadal funkcjonuje zasada 33 dni po stronie pracodawcy (14 dni po 50. roku życia), a potem ZUS. Dlatego w tym tekście liczymy stawki według obecnych reguł, a jeśli ustawa przejdzie i wejdzie w życie w trakcie 2026 roku, wówczas zaktualizujemy kwoty i opis wypłat.

L4 w 2026 roku – najczęstsze pytania pracowników [FAQ]

Ile wynosi stawka za 1 dzień L4 w 2026 roku przy płacy minimalnej? W 2026 roku przy płacy minimalnej stawka dzienna L4 wynosi: 80 proc. podstawy → 110,61 zł, 100 proc. podstawy → 138,26 zł. Kto płaci za L4 w 2026 roku i od którego dnia wypłaca ZUS? W 2026 roku za pierwsze 33 dni choroby (14 dni po 50. roku życia) płaci pracodawca, od 34. dnia pieniądze wypłaca ZUS. Stawka dzienna liczona jest tak samo niezależnie od płatnika. Kiedy L4 jest płatne 100 proc. w 2026 roku? Pełne 100 proc. przysługuje m.in.: w ciąży, po wypadku przy pracy lub w drodze do pracy, przy oddaniu narządów lub tkanek do przeszczepu i badaniach dla dawców. W innych przypadkach obowiązuje 80 proc. podstawy. Czy ZUS zapłaci za L4 od pierwszego dnia w 2026 roku? Na koniec 2025 roku nie ma jasnego potwierdzenia, że ZUS będzie płacił za chorobę od 1. dnia od 1 stycznia 2026. W rozliczeniach nadal obowiązuje 33 dni po stronie pracodawcy (14 dni po 50. roku życia), a potem ZUS. Jakie są maksymalne stawki L4 na umowie zlecenia w 2026 roku? W 2026 roku przy umowie zlecenia i maksymalnej podstawie stawka dzienna L4 to ok. 580 zł (80 proc.) lub ok. 725 zł (100 proc.). Maksymalne kwoty dotyczą wyłącznie osób opłacających najwyższą możliwą składkę chorobową.

Podstawa prawna