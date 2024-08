Program „Mój Elektryk” zwiększono o 60 mln zł. Dofinansowanie dla osoby indywidualnej kupującej elektryczny samochód osobowy to 18 750 zł, przy czym cena pojazdu nie może przekroczyć 225 tys. zł. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą otrzymać do 27 tys. zł, bez limitu ceny auta. Natomiast dotacje dla przedsiębiorców zależą m.in. od zadeklarowanego rocznego przebiegu pojazdów.

Z 900 mln zł do 960 mln zł zwiększył się budżet programu „Mój Elektryk”. Dzięki tej decyzji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) będzie można dofinansować około 2 tys. kolejnych nowych zeroemisyjnych samochodów. Szacuje się, że teraz po polskich drogach jeździ już około 66 tys. takich pojazdów.

Należy podkreślić, że celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć w transporcie poprzez wsparcie zakupu pojazdów zeroemisyjnych.

Dodatkowe 60 mln zł

Z programu „Mój Elektryk” rozdysponowano już niemal całość z 600 mln zł przeznaczonych na dofinansowanie pojazdów zeroemisyjnych w ramach umów leasingu. Zarząd NFOŚiGW udostępnił dodatkowych 60 mln zł na dofinansowanie do opłat ustalanych w umowach leasingu. Operatorem tych środków jest Bank Ochrony Środowiska. Dotacje do zakupu nowych pojazdów zeroemisyjnych mogą otrzymać zarówno osoby indywidualne, jak i przedsiębiorcy.

Osoby indywidualne

Dofinansowanie z programu „Mój Elektryk” dla wnioskodawcy indywidualnego kupującego samochód osobowy wynosi 18 750 zł, przy czym cena pojazdu nie może przekroczyć 225 tys. zł. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą otrzymać dotacje do 27 tys. zł, bez limitu ceny kupowanego pojazdu. Jak poinformował NFOŚiGW, na dopłaty dla osób fizycznych budżet wynosi 100 mln zł, z czego około 70 proc. już wykorzystano.

Dla przedsiębiorców

Poziom dofinansowania do zeroemisyjnych pojazdów kupowanych przez przedsiębiorców zależy od ich zadeklarowanego rocznego przebiegu. W przypadku pojazdów osobowych dofinansowanie wynosi 18 750 zł lub do 27 tys. zł po zadeklarowaniu określonego, podwyższonego przebiegu, przy czym maksymalna cena zakupu nie może przekroczyć 225 tys. zł.

(Dotację w wysokości do 27 tys. zł można uzyskać w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 15 tys. km).

Samochody dostawcze i inne pojazdy

Dofinansowanie pojazdów dostawczych wynosi do 20 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 tys. zł lub do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 70 tys. zł, po zadeklarowaniu określonego podwyższonego przebiegu. (Dotację do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 tys. zł można otrzymać w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km).

Ponadto można uzyskać dotację do motorowerów i motocykli. Pokrywa ona do 30 proc. kosztów zakupu i wynosi nie więcej niż 4 tys. zł. NFOŚiGW poinformował, że przedsiębiorcy wykorzystali już około połowę budżetu 200 mln zł przeznaczonego na takie dopłaty.

Dotychczas z programu „Mój Elektryk” dofinansowano zakup prawie 23 tys. pojazdów.