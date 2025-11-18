Zarzuty dla notariusza i adwokata w śledztwie dotyczącym wyłudzeń

Prokuratura przedstawiła notariuszowi Piotrowi G. (54 lata) oraz adwokatowi Bartłomiej R. (53 lata) zarzuty dotyczące udziału w procederze, który – według śledczych – doprowadził w październiku 2015 r. 79-letniego mężczyznę do utraty prawa do lokalu mieszkalnego. Jak do tego doszło?

79-latek stracił mieszkanie. Prokuratura opisuje mechanizm oszustwa

Mechanizm oszustwa miał polegać na przeprowadzeniu czynności notarialnej pomimo istnienia ustawowego obowiązku odmowy jej dokonania. Działanie prawników było sprzeczne zarówno z przepisami prawa, jak i z zasadami współżycia społecznego, o których mowa w art. 58 § 1 i 2 kodeksu cywilnego. Postępowanie obejmuje czyny kwalifikowane jako: nadużycie uprawnień funkcjonariusza publicznego, oszustwo oraz poświadczenie nieprawdy (art. 231 § 2 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 271 § 1 i 3 k.k.).

Notariusz i adwokat z poręczeniami majątkowymi i dozorem policji

Dodatkowo notariusz Piotr G. został oskarżony o przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej, którą – według śledczych – miała kierować Magdalena S. Zarzut ten dotyczy czynu z art. 258 § 1 k.k. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze w formie dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego w wysokości 10 tys. zł. Adwokat Bartłomiej R. objęty został również dozorem Policji, zobowiązany do wpłaty poręczenia 20 tys. zł, a ponadto tymczasowo odsunięto go od wykonywania zawodu. Czyn, o który podejrzani są obecnie oskarżani, zagrożony jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

83 osoby podejrzane. Wśród nich pracownicy NIK, skarbówki i policji

Śledztwo ma obecnie bardzo szeroki zakres – zarzuty postawiono już 83 osobom. Wśród nich znajdują się reprezentanci różnych profesji: pracownicy firm leasingowych, pośrednicy kredytowi, lekarze, dziennikarze, policjanci, pracownicy sądów i urzędów, osoby związane z branżą modelingową, a także adwokat i notariusz.

Grupa przestępcza działała przez sześć lat w kilku miastach

Grupa miała działać w latach 2015-2021 m.in. Bydgoszczy, Warszawie i Trójmieście. Jej członkowie mieli między innymi prezentować instytucjom finansowym nieprawdziwe informacje dotyczące zakresu prowadzonej działalności, wysokości osiąganych przychodów oraz faktycznego istnienia urządzeń medycznych i poligraficznych deklarowanych jako przedmiot finansowania. Zdaniem prokuratury straty przekroczyły 34 mln zł.