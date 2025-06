Program dopłat NFOŚiGW do ciężarówek elektrycznych. Kto może się ubiegać? Ile można zyskać?

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Polski. Wnioski składać mogą podmioty posiadające siedzibę lub oddział w kraju, przy czym jeden wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek, jednak łączna wartość wnioskowanego dofinansowania przez jeden podmiot wraz z przedsiębiorstwami powiązanymi nie może przekroczyć piętnastu procent ogólnego budżetu przeznaczonego na nabór. Program przewiduje formę wsparcia w postaci dotacji do różnicy ceny między pojazdem napędzanym tradycyjnym silnikiem spalinowym a pojazdem zeroemisyjnym lub – w przypadku leasingu – dopłaty do opłaty wstępnej ustalonej w umowie leasingu. W odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, wysokość dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Duże podmioty mogą liczyć na wsparcie w wysokości do trzydziestu procent kosztów, średnie do pięćdziesięciu procent, natomiast mikro- i małe przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie do sześćdziesięciu procent kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o koszt inwestycji referencyjnej. Limit dofinansowania na jeden pojazd kategorii N2 wynosi czterysta tysięcy złotych, a na jeden pojazd kategorii N3 – siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych. W przypadku leasingu analogiczne kwoty stanowią górną granicę dopłaty do opłaty wstępnej.

Program obejmuje zakup bądź leasing samochodów dostawczych i ciężarowych kategorii N2 i N3, które są w pełni bezemisyjne. W tej klasyfikacji mieszczą się pojazdy wykorzystujące wyłącznie energię elektryczną magazynowaną w akumulatorach ładowanych zewnętrznie, pojazdy z napędem wodorowym opartym na ogniwach paliwowych oraz inne rozwiązania, w których silnik nie emituje bezpośrednio żadnych gazów cieplarnianych w trakcie pracy. Zakup takiego pojazdu może wiązać się z istotnie wyższą ceną w porównaniu z jego spalinowym odpowiednikiem – program ma wyrównać tę różnicę i zachęcić firmy do wymiany floty na bardziej ekologiczne rozwiązania.

Jak wskazał Paweł Augustyn, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW, program stanowi element kompleksowej oferty funduszu, mającej na celu rozwój zeroemisyjnego transportu ciężkiego. Już na koniec marca 2025 roku fundusz uruchomił programy wspierające rozwój infrastruktury sieciowej i ładowania pojazdów ciężkich, co ma przyczynić się do przemiany polskiego sektora transportu, poprawy jakości powietrza oraz zwiększenia jego konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Realizacja programu wpisuje się również w cele unijnego rozporządzenia AFIR, które dotyczy rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy zainteresowani nowymi rozwiązaniami transportowymi będą mogli w kolejnych latach uwzględnić w swoich inwestycjach pojazdy zeroemisyjne, nie ponosząc pełnych kosztów zakupu czy leasingu. Ze względu na różnicę w cenie pomiędzy pojazdami spalinowymi a zeroemisyjnymi, wsparcie finansowe może osiągać nawet sześćdziesiąt procent kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw. Z kolei średnie firmy otrzymają dopłatę na poziomie połowy różnicy kosztów, a duże przedsiębiorstwa – jednej trzeciej.

Warunki programu dopłat dla właścicieli elektryków

Program przewiduje różne pułapy maksymalnego wsparcia w zależności od kategorii pojazdu – dla kategorii N2, obejmującej lekkie samochody dostawcze i mniejsze ciężarówki, limit wynosi czterysta tysięcy złotych dofinansowania na pojazd, a dla kategorii N3, obejmującej ciężkie samochody ciężarowe, limit sięga siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy złotych na pojazd. W przypadku leasingu górne kwoty wsparcia odpowiadają maksymalnej opłacie wstępnej, co ma zapewnić podobny poziom wsparcia niezależnie od wybranej formy finansowania.

Zgodnie z ogłoszonymi zasadami wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia kalkulacji kosztów referencyjnych – czyli ceny pojazdu spalinowego o parametrach zbliżonych do pojazdu zeroemisyjnego – oraz kosztów kwalifikowanych samej inwestycji. Różnica pomiędzy tymi wartościami stanowi podstawę obliczenia wysokości dotacji lub dopłaty leasingowej. Wsparcie ma charakter bezzwrotny i wiąże się z koniecznością zapewnienia trwałości inwestycji – beneficjenci będą musieli utrzymać pojazdy w eksploatacji przez określony okres oraz realizować obowiązki sprawozdawcze, dotyczące wykorzystania pojazdu w działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w programie mogą ubiegać się o środki na zakup lub leasing nowych pojazdów. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną przez system obsługi programu NFOŚiGW. Dokumenty aplikacyjne należy przygotować z uwzględnieniem wszystkich załączników, w tym specyfikacji technicznej pojazdu, umowy leasingowej (o ile dotyczy) oraz zaświadczeń potwierdzających wielkość przedsiębiorstwa. Proces oceny wniosków ma się opierać na kolejności zgłoszeń oraz analizie poprawności formalnej i merytorycznej dokumentacji. Środki przyznawane będą do wyczerpania budżetu, z uwzględnieniem limitu piętnastu procent puli dla jednego wnioskodawcy wraz z podmiotami powiązanymi.

W przypadku leasingu korzyści są widoczne od początku okresu najmu, ponieważ dopłata do opłaty wstępnej zmniejsza wysokość wkładu własnego. Dzięki temu przedsiębiorcy z ograniczonym kapitałem nie muszą angażować dużych środków finansowych na start, aby wprowadzić do swojej floty pojazd zeroemisyjny. Wsparcie kierowane jest do firm o różnej wielkości, co oznacza, że zarówno duży przewoźnik dysponujący flotą kilkudziesięciu ciężarówek, jak i mały przedsiębiorca realizujący lokalne dostawy, mogą skorzystać z dofinansowania. Różne intensywności wsparcia mają na celu wyrównanie szans w dostępie do nowoczesnych technologii oraz promowanie ekologicznych rozwiązań wśród wszystkich grup przedsiębiorstw.