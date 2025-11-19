Sprawa dotyczyła pytania katowickiego sądu odnoszącego się do byłych sędziów i prokuratorów, czyli osób, które nie są czynnymi sędziami i prokuratorami oraz na przykład zrezygnowały także ze stanu spoczynku i nie mają już statusu sędziego i prokuratora. W problemie chodziło o to, czy ta kategoria osób objęta jest immunitetem w związku z czynami z czasów, gdy mieli status sędziego lub prokuratora.

Obecnie zagadnienie to przede wszystkim ma znaczenie w sprawach, w których zarzuty stawiane są byłym sędziom i prokuratorom z czasów PRL, orzekającym zwłaszcza w stanie wojennym.

Poza pytaniem katowickiego sądu skierowanym do Izby Karnej SN pytanie dotyczące tego samego problemu skierowała do Izby Odpowiedzialności Zawodowej I prezes SN Małgorzata Manowska. Przed miesiącem - 15 października - IOZ w poszerzonym składzie siedmiorga sędziów podjęła uchwałę, której nadała moc zasady prawnej. Stanowiła ona, że immunitet przysługuje sędziom i prokuratorom, także w stanie spoczynku, ale nie przysługuje byłym sędziom i prokuratorom.

W środę na wokandę Izby Karnej trafiło zaś pytanie katowickiego sądu. Reprezentujący IPN prok. Robert Kopydłowski wniósł o umorzenie sprawy wskazując, że została ona już rozstrzygnięta zasadą prawną.

Skład Izby Karnej SN ogłosił jednak uchwałę w sprawie

Od strony merytorycznej - podobnie jak w rozstrzygnięciu IOZ - uznano, że immunitet może przysługiwać wyłącznie osobom posiadającym status sędziego bądź prokuratora. Jednak znaczną część uzasadnienia poświęcono kwestii, dlaczego uchwała Izby Karnej została w ogóle w środę podjęta.

- Bez wątpienia, zgodnie z ustawą o SN, wszystkie składy SN związane są uchwałą, której nadano moc zasady prawnej. (...) Rzecz jednak w tym, że związanie to wynika z uchwały będącej uchwałą SN, tymczasem skład sądu, który podjął uchwałę w IOZ powoduje, że (...) nie mamy do czynienia z SN, jako organem bezstronnym i niezależnym - uzasadniał sędzia SN Waldemar Płóciennik.

Jak podkreślił w związku z tym „nie ma uchwały mającej moc zasady prawnej” i zaistniała możliwość podjęcia uchwały w środę w Izbie Karnej.