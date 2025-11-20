W czwartek komisja edukacji i nauki zajmowała się rozpatrzeniem poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do dwóch projektów oświatowych. Pierwszy - projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, umożliwiającej wdrożenie w szkołach kompleksowej reformy programowej. Drugi - poselski projekt noweli ustawy Karta Nauczyciela, zgodnie z którym nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeśli nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

Brak poparcia dla wniosków opozycji

W przypadku obu projektów rekomendacji komisji nie uzyskały poprawki złożone zarówno przez Prawo i Sprawiedliwość, jak i przez Konfederację Korony Polskiej.

Komisja nie zarekomendowała też wniosku PiS o odrzucenie projektu noweli ustawy Prawo oświatowe.

Projekty nowelizacji trafią teraz do trzeciego czytania.

Reforma programowa: najważniejsze założenia zmian

Na posła sprawozdawcę projektu noweli ustawy Prawo oświatowe wybrano posłankę Kingę Gajewską (KO). W przypadku projektu noweli ustawy Karta Nauczyciela posłem sprawozdawcą pozostanie Elżbieta Gapińska (KO).

Zgodnie z założeniami rządowego projektu o wdrażaniu reformy programowej, zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego, podstawy programowej kształcenia ogólnego i ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – planowana jest do sukcesywnego wdrożenia począwszy od roku szkolnego 2026/2027 w wychowaniu przedszkolnym oraz w klasach I i IV szkoły podstawowej, a w przypadku klasy I szkół ponadpodstawowych od roku szkolnego 2027/2028.

Zmiany w ustawie o systemie oświaty zakładają m.in. powrót do kwietniowego terminu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty; rezygnację z przeprowadzania egzaminu maturalnego z języka łacińskiego (jako alternatywy dla egzaminu z języka obcego nowożytnego).

Godziny ponadwymiarowe nauczycieli. Nowe zasady wypłat

Z kolei projekt noweli Karty Nauczyciela jest skutkiem interwencji premiera, który zapowiedział złożenie go w trybie poselskim po spotkaniu z nauczycielkami z Legionowa. Zaznaczył, że tryb poselski przyspieszy procedurę.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2026 r. Podczas pierwszego czytania projektu na posiedzeniu komisji edukacji i nauki wprowadzono do projektu poprawkę, zgodnie z którą nauczyciele dostaną wyrównania za okres od 1 września do 31 grudnia 2025 r. Mają być one wypłacone do dnia 6 czerwca 2026 r.

Godziny ponadwymiarowe to godziny zajęć lub lekcji przydzielone nauczycielowi ponad obowiązkowe pensum. Zrobiło się o nich głośno w ostatnim czasie w związku z nowelizacją Karty nauczyciela, która weszła w życie z początkiem roku szkolnego 2025/2026. Chodzi o tzw. dużą nowelizację Karty. Uszczegółowiono w niej przepisy, m.in. dotyczące warunków obliczania wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych. Określono m.in. przypadki, w których nauczyciel zachowuje albo traci prawo do wynagrodzenia za przydzielone, ale niezrealizowane godziny ponadwymiarowe.

Po wejściu w życie tej nowelizacji związki zawodowe podnosiły, że nauczyciel, który jest w szkole i jest gotowy do pracy zgodnie z przydzielonymi mu godzinami ponadwymiarowymi, nie otrzymuje wynagrodzenia za nie, gdy nie ma w szkole klasy, bo np. jest ona na wycieczce. Związek Nauczycielstwa Polskiego podał, że ma sygnały z poszczególnych szkół, że nauczyciele lub też całe grona pedagogiczne w ramach solidarności zawodowej wstrzymują wyjścia klasowe z powodu zmian w rozliczaniu godzin ponadwymiarowych.

W czwartek w Sejmie przeprowadzono drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji Karty nauczyciela. Za nowelą opowiedziały się wszystkie kluby poselskie. (PAP)