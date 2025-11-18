Dla wielu osób grudzień to miesiąc napiętych finansów: prezenty na Boże Narodzenie, leki, opłaty i przygotowania do świąt. Dlatego zmiana harmonogramu wypłat emerytur w tym jednym miesiącu potrafi wywrócić budżet do góry nogami. A tym razem różnice są duże. Jak dokładnie zmieni się terminarz wypłat emerytur z ZUS?

Grudniowe zmiany ZUS: trzy terminy wypłat będą wcześniej

Grudzień 2025 jest jednym z tych miesięcy, w których układ kalendarza mocno miesza w wypłatach ZUS. Obowiązuje jedna zasada, która jest przyczyną zmian: Jeśli termin wypłaty przypada w weekend lub święto, ZUS przelewa pieniądze w ostatnim dniu roboczym przed tym dniem. To nie jest decyzja urzędników „na ten rok”. Tak działają przepisy od lat.

Kogo obejmą grudniowe przesunięcia? Zmieniają się cztery terminy wypłat ZUS

W grudniu mamy aż 4 terminy, które zostaną przesunięte - dwa z powodu wypłat w niedzielę oraz dwa z powodu wypłat w święta:

6 grudnia (sobota) - przelew 5 grudnia (piątek)

- przelew 20 grudnia (sobota) - przelew 19 grudnia (piątek)

- przelew 25 grudnia (czwartek, święto Bożego Narodzenia) - przelew 23 grudnia lub 22 grudnia (o tym niżej)

- przelew lub (o tym niżej) 1 stycznia 2026 (święto - Nowy Rok) - przelew 31 grudnia 2025 (o tym niżej)

W takiej sytuacji ZUS wysyła pieniądze dzień wcześniej. Czasami zdarza się, że pieniądze lądują na kontach nawet dwa dni przed terminem.

Wcześniejsze wypłaty przed świętami. Seniorzy z 25 grudnia dostaną pieniądze szybciej

Dla osób, które mają w decyzji termin 25. dnia miesiąca, ta zmiana jest najbardziej odczuwalna. To jedyna grupa, która nie tylko dostanie przelew wcześniej, ale dostanie go tuż przed Wigilią, w momencie największych wydatków. Seniorzy mogą spodziewać się przelewów z ZUS w dniu 23, a nawet 22 grudnia. W sam raz na ostatnie zakupy przed świętami. W wielu rodzinach ta wcześniejsza wypłata realnie ratuje bożonarodzeniowy budżet.

15. emerytura w grudniu 2025. Drugi przelew 31 grudnia zmieni sytuację jednej grupy seniorów

Tu zaczyna się prawdziwy hit. Nie chodzi o żaden nowy program ani dodatkowe świadczenie. Chodzi o styczniową wypłatę 2026, która musi zostać zrealizowana wcześniej, bo: 1 stycznia 2026 to święto - Nowy Rok. A skoro to dzień wolny, ZUS wypłaci świadczenie 31 grudnia 2025 (środa). A to oznacza, że seniorzy z terminem 1. dnia miesiąca w grudniu 2025 dostaną:

normalną emeryturę 1 grudnia , oraz

, oraz drugą emeryturę 31 grudnia (za styczeń 2026).

W efekcie w całym roku kalendarzowym 2025 te osoby otrzymają aż 15 przelewów: 12 comiesięcznych, 13. emeryturę, 14. emeryturę oraz styczniowy przelew wypłacony w grudniu, czyli praktycznie 15. emeryturę. Oczywiście, należy pamiętać, że nie jest to ekstra przelew na 2025 rok, tylko wcześniejsza wypłata z 2026 roku. W styczniu seniorzy z terminem wypłaty 1. dnia miesiąca, nie dostaną już żadnego przelewu.

Harmonogram wypłat ZUS na grudzień 2025 (pełna tabela)

Poniżej przedstawiamy pełny harmonogram wypłat emerytur w grudniu 2025 z uwagami dotyczącymi ewentualnych wcześniejszych przelewów.

Termin z decyzji ZUS Dzień tygodnia Realna data wypłaty Uwagi 1 grudnia poniedziałek 1.12.2025 bez zmian 5 grudnia piątek 5.12.2025 bez zmian 6 grudnia sobota 5.12.2025 wypłata wcześniej 10 grudnia środa 10.12.2025 bez zmian 15 grudnia poniedziałek 15.12.2025 bez zmian 20 grudnia sobota 19.12.2025 wypłata wcześniej 25 grudnia czwartek (święto) 23.12.2025 wypłata wcześniej 1 stycznia 2026 czwartek (święto) 31.12.2025 druga wypłata w grudniu

Czy wcześniejsza wypłata to dodatkowe pieniądze? Wyjaśniamy najważniejszą rzecz

Nie. Kwota emerytury:

nie rośnie ,

, nie zmienia się podatkowo ,

, nie wpływa na 13. ani 14. świadczenie.

To tylko przesunięcie terminu, choć dla seniorów z terminem 1. dnia miesiąca efekt może być znaczący psychologicznie - grudzień zamyka się dwoma przelewami, a rok 2025 kończy się 15 wypłatami.

