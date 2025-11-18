- Grudniowe zmiany ZUS: trzy terminy wypłat będą wcześniej
- Wcześniejsze wypłaty przed świętami. Seniorzy z 25 grudnia dostaną pieniądze szybciej
- 15. emerytura w grudniu 2025. Drugi przelew 31 grudnia zmieni sytuację jednej grupy seniorów
- Harmonogram wypłat ZUS na grudzień 2025 (pełna tabela)
- Czy wcześniejsza wypłata to dodatkowe pieniądze? Wyjaśniamy najważniejszą rzecz
Dla wielu osób grudzień to miesiąc napiętych finansów: prezenty na Boże Narodzenie, leki, opłaty i przygotowania do świąt. Dlatego zmiana harmonogramu wypłat emerytur w tym jednym miesiącu potrafi wywrócić budżet do góry nogami. A tym razem różnice są duże. Jak dokładnie zmieni się terminarz wypłat emerytur z ZUS?
Grudniowe zmiany ZUS: trzy terminy wypłat będą wcześniej
Grudzień 2025 jest jednym z tych miesięcy, w których układ kalendarza mocno miesza w wypłatach ZUS. Obowiązuje jedna zasada, która jest przyczyną zmian: Jeśli termin wypłaty przypada w weekend lub święto, ZUS przelewa pieniądze w ostatnim dniu roboczym przed tym dniem. To nie jest decyzja urzędników „na ten rok”. Tak działają przepisy od lat.
Kogo obejmą grudniowe przesunięcia? Zmieniają się cztery terminy wypłat ZUS
W grudniu mamy aż 4 terminy, które zostaną przesunięte - dwa z powodu wypłat w niedzielę oraz dwa z powodu wypłat w święta:
- 6 grudnia (sobota) - przelew 5 grudnia (piątek)
- 20 grudnia (sobota) - przelew 19 grudnia (piątek)
- 25 grudnia (czwartek, święto Bożego Narodzenia) - przelew 23 grudnia lub 22 grudnia (o tym niżej)
- 1 stycznia 2026 (święto - Nowy Rok) - przelew 31 grudnia 2025 (o tym niżej)
W takiej sytuacji ZUS wysyła pieniądze dzień wcześniej. Czasami zdarza się, że pieniądze lądują na kontach nawet dwa dni przed terminem.
Wcześniejsze wypłaty przed świętami. Seniorzy z 25 grudnia dostaną pieniądze szybciej
Dla osób, które mają w decyzji termin 25. dnia miesiąca, ta zmiana jest najbardziej odczuwalna. To jedyna grupa, która nie tylko dostanie przelew wcześniej, ale dostanie go tuż przed Wigilią, w momencie największych wydatków. Seniorzy mogą spodziewać się przelewów z ZUS w dniu 23, a nawet 22 grudnia. W sam raz na ostatnie zakupy przed świętami. W wielu rodzinach ta wcześniejsza wypłata realnie ratuje bożonarodzeniowy budżet.
15. emerytura w grudniu 2025. Drugi przelew 31 grudnia zmieni sytuację jednej grupy seniorów
Tu zaczyna się prawdziwy hit. Nie chodzi o żaden nowy program ani dodatkowe świadczenie. Chodzi o styczniową wypłatę 2026, która musi zostać zrealizowana wcześniej, bo: 1 stycznia 2026 to święto - Nowy Rok. A skoro to dzień wolny, ZUS wypłaci świadczenie 31 grudnia 2025 (środa). A to oznacza, że seniorzy z terminem 1. dnia miesiąca w grudniu 2025 dostaną:
- normalną emeryturę 1 grudnia, oraz
- drugą emeryturę 31 grudnia (za styczeń 2026).
W efekcie w całym roku kalendarzowym 2025 te osoby otrzymają aż 15 przelewów: 12 comiesięcznych, 13. emeryturę, 14. emeryturę oraz styczniowy przelew wypłacony w grudniu, czyli praktycznie 15. emeryturę. Oczywiście, należy pamiętać, że nie jest to ekstra przelew na 2025 rok, tylko wcześniejsza wypłata z 2026 roku. W styczniu seniorzy z terminem wypłaty 1. dnia miesiąca, nie dostaną już żadnego przelewu.
Harmonogram wypłat ZUS na grudzień 2025 (pełna tabela)
Poniżej przedstawiamy pełny harmonogram wypłat emerytur w grudniu 2025 z uwagami dotyczącymi ewentualnych wcześniejszych przelewów.
|Termin z decyzji ZUS
|Dzień tygodnia
|Realna data wypłaty
|Uwagi
|1 grudnia
|poniedziałek
|1.12.2025
|bez zmian
|5 grudnia
|piątek
|5.12.2025
|bez zmian
|6 grudnia
|sobota
|5.12.2025
|wypłata wcześniej
|10 grudnia
|środa
|10.12.2025
|bez zmian
|15 grudnia
|poniedziałek
|15.12.2025
|bez zmian
|20 grudnia
|sobota
|19.12.2025
|wypłata wcześniej
|25 grudnia
|czwartek (święto)
|23.12.2025
|wypłata wcześniej
|1 stycznia 2026
|czwartek (święto)
|31.12.2025
|druga wypłata w grudniu
Czy wcześniejsza wypłata to dodatkowe pieniądze? Wyjaśniamy najważniejszą rzecz
Nie. Kwota emerytury:
- nie rośnie,
- nie zmienia się podatkowo,
- nie wpływa na 13. ani 14. świadczenie.
To tylko przesunięcie terminu, choć dla seniorów z terminem 1. dnia miesiąca efekt może być znaczący psychologicznie - grudzień zamyka się dwoma przelewami, a rok 2025 kończy się 15 wypłatami.
Podstawa prawna i dokumenty
- Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. 2024 poz. 360, art. 130)
- Ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 2020 poz. 1920)
