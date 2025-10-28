Odpowiedz na pytanie jak uzyskać od samorządu odszkodowanie za dziurę w drodze padły podczas XXIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, o którym pisze Portal Samorządowy. Coraz więcej miast i gmin umożliwia uzyskanie rekompensaty za uszkodzenie pojazdu na nierównej drodze.

Zgłoszenie szkody drogowej na skutek dziury w jezdni do miasta lub gminy

Coraz więcej samorządów wprowadza możliwość zgłaszania szkód drogowych przez internet. Wystarczy wypełnić formularz online, załączyć zdjęcia uszkodzeń i oznaczyć miejsce zdarzenia na mapie Google. Zgłoszenie trafia bezpośrednio do urzędu oraz ubezpieczyciela, co znacznie skraca czas rozpatrzenia sprawy. Dzięki cyfrowemu obiegowi dokumentów cały proces likwidacji szkody jest szybszy i bardziej przejrzysty. Kierowca może więc liczyć na sprawniejsze wypłacenie odszkodowania.

Cyfrowe narzędzia ułatwiają też samorządom współpracę z ubezpieczycielami. Dane o szkodzie i miejscu zdarzenia trafiają natychmiast do odpowiednich systemów, co pozwala uniknąć zbędnej biurokracji. Urzędnicy zyskują narzędzie do skutecznego monitorowania stanu dróg i ograniczania podobnych wypadków w przyszłości.

Odszkodowanie od gminy za dziury w jezdni coraz łatwiej otrzymać

Na cyfryzacji korzystają również same gminy, które coraz częściej stosują specjalne kalkulatory do wyceny wartości mienia komunalnego. Umożliwiają one szybkie określenie kosztów naprawy lub odbudowy zniszczonych obiektów – bez konieczności każdorazowego angażowania rzeczoznawców.

Rozwój takich rozwiązań sprawia, że proces uzyskiwania odszkodowań z tytułu szkód w mieniu publicznym staje się prostszy i bardziej dostępny. Samorządy, ubezpieczyciele i mieszkańcy zyskują wspólnie – mniej formalności, szybsze decyzje i realne wsparcie w sytuacjach losowych.