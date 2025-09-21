Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, usługa ePłatności będzie darmowa i dobrowolna. Ma jednak przyczynić się do zwiększenia ściągalności i regulowania opłat przez obywateli – dzięki łatwemu procesowi i korzystaniu z dostępnych już narzędzi, takich jak aplikacja mObywatel. Co istotne, transakcje w ramach ePłatności są bezprowizyjne.

Pomógł pilotaż ePłatności

W latach 2026–2028 samorządy do 10 tys. mieszkańców będą mogły otrzymać dofinansowanie na integrację ich systemów teleinformatycznych z usługą ePłatności. Resort cyfryzacji zakłada, że już w 2026 r. na wprowadzenie płatności online zdecyduje się 485 samorządów. W 2030 r. ich liczba ma sięgnąć ponad 1600. We wszystkich 2479 gminach mają one działać w 2035 r.

„ePłatności mogą zostać zintegrowane z każdą usługą, która kończy się obowiązkiem dokonania płatności. Taką usługą jest m.in. wniosek o paszport dla dziecka. Natomiast ePłatności nie tylko będą związane z innymi usługami, ale może być samodzielną usługą dotyczącą uiszczenia należności, np. podatku od nieruchomości” – podkreśla MC.

Do upowszechnienia usługi ePłatności przyczynił się pilotaż realizowany od 2023 r. Bierze w nim udział kilkadziesiąt samorządów, w których mieszkańcy mogli dokonywać opłat np. za odpady z aplikacji mObywatel lub przez stronę internetową mobywatel.gov.pl. Można było skorzystać z płatności kartą lub BLIK.

„W ramach pilotażu dla 71 podłączonych JST w II kwartale 2025 r. zostało zrealizowanych ponad 379 tys. transakcji o wartości 34 mln zł. Pilotaż umożliwił wspólną pracę nad planowaniem funkcjonowania docelowej usługi razem z przyłączonymi urzędami. Dzięki współpracy udało się poznać problemy JST związane z wdrażaniem nowych usług, w szczególności w zakresie płatności” – wskazuje resort cyfryzacji.

Poznań zadowolony z ePłatności

Jednym z miast zaangażowanych w pilotaż jest Poznań. Mieszkańcy dzięki ePłatnościom mogą uregulować należności z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Samorządowcy potwierdzają, że ta metoda jest coraz popularniejsza.

– Pozytywnie oceniamy wdrożenie systemu ePłatności. Choć dziś stanowią one jedynie kilka procent wpływów w ramach danego tytułu, to jest to instrument cały czas zyskujący na popularności. Narzędzie to ma wiele zalet zarówno z punktu widzenia podatnika, jak i urzędu. Dzięki automatycznym powiadomieniom mieszkańcy dowiadują się o zaległościach, bez konieczności wystawiania upomnień. Dodatkową korzyścią jest integracja z systemem finansowo-księgowym urzędu – mówi Piotr Husejko, skarbnik miasta Poznania.