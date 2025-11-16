Ministerstwo Cyfryzacji: mStłuczka w aplikacji mObywatel już działa

Od 1 września 2025 r. w aplikacji mObywatel dostępna jest nowa usługa – mStłuczka. Narzędzie to pozwoli uczestnikom ruchu drogowego załatwić formalności, takie jak spisanie oświadczenia i zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi, całkowicie online, z pełną mocą prawną, tak jak w przypadku papierowych dokumentów. Z usługi można skorzystać jednak tylko wtedy, kiedy w wyniku kolizji nikt nie został ranny.

Oświadczenie, podpisane certyfikatem kwalifikowanym ministra właściwego ds. informatyzacji, można pobrać na swoje urządzenie w formacie PDF. Dzięki temu nie można go podważyć – w przeciwieństwie do papierowych oświadczeń, których autentyczność bywała kwestionowana. Dzięki integracji z rejestrami państwowymi (CEPiK, PESEL) większość danych uzupełnia się automatycznie. Spisanie dokumentów trwa zaledwie kilka minut, a ryzyko błędów czy nieścisłości zostaje zminimalizowane.

– mObywatel ma towarzyszyć użytkownikom w różnych momentach życiowych, w tym podczas zdarzeń, których woleliby uniknąć. Taka jest mStłuczka – prosty sposób na formalności po kolizji, która jest sytuacją niezwykle stresującą. Nowa funkcja umożliwia kierowcom spisanie oświadczenia i dołączenie do niego zdjęć. Szkodę można od razu zgłosić do ubezpieczyciela wprost z aplikacji. Cyfrowo i bez papieru. mStłuczka potwierdza, że mObywatel to cyfrowy asystent gotowy do pomocy przez całą dobę – mówi Radosław Maćkiewicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki.

Jak działa mStłuczka i kiedy można z niej skorzystać

Kierowcy mogą sporządzić oświadczenie przez mStłuczkę, jeśli posiadają aplikację mObywatel i są zgodni, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym. Poza tym, pojazdy uczestniczące w kolizji muszą być zarejestrowane w Polsce. Do oświadczenia można załączyć zdjęcia pojazdów i fotografie z miejsca zdarzenia.

Jak zgłosić szkodę po kolizji do ubezpieczyciela przez mStłuczkę

Po sporządzeniu oświadczenia kierowca może je pobrać lub zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Wiadomość wysłana przez mObywatela rejestrowana jest przez ubezpieczyciela od razu, a jego obsługa odbywa się elektronicznie, co upraszcza proces zgłoszenia szkody.

Plany rozwoju mStłuczki w mObywatelu

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że w nadchodzących miesiącach Centralny Ośrodek Informatyki będzie pracować nad dodaniem do mStłuczki kolejnych kategorii funkcji. Ma pojawić się m.in. możliwość spisania oświadczenia większej liczbie kierowców w przypadku zdarzeń wielostronnych. Z kolei wirtualny asystent, czyli czatbot oparty na sztucznej inteligencji, ma pełnić rolę wsparcia informacyjnego i ułatwiać załatwianie formalności przy użyciu mObywatela.