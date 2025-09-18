Podczas wspólnej konferencji w kancelarii premiera z wicepremierem i ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim Nowacka poinformowała, że mLegitymacja „staje się faktem”, a „wieczne szukanie” papierowej legitymacji „odchodzi w niepamięć”.

– W ciągu dosłownie najbliższych kilku dni, pewnie tygodnia, każdy uczeń, każdy rodzic będzie mógł dla ucznia pobrać legitymację w mObywatelu – powiedziała. Dodała, że to „wielka wygoda” i „duży krok w codziennym życiu w stronę mądrzejszej, cyfrowej i bezpiecznej Polski”.

Wyjaśniła, że odpowiednią legitymację będzie można pobrać za pomocą kodu QR dostępnego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

mObywatel Junior - co zawiera?

Rozwiązanie to będzie dostępne dzięki nowej wersji aplikacji mObywatel: mObywatel Junior. Jak wyjaśnił dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Radosław Maćkiewicz, obok klasycznej wersji będzie mógł ją wybrać każdy użytkownik, który zainstaluje aplikację mObywatel 2.0 na swoim urządzeniu i będzie ją uruchamiał po raz pierwszy.

Poza legitymacją szkolną wersja Junior będzie umożliwiała dostęp do takich dokumentów, jak: Karta dużej rodziny, legitymacja potwierdzająca ulgi w transporcie publicznym, tymczasowe prawo jazdy oraz legitymacja osoby niepełnosprawnej.

Poza dzieckiem dostęp do cyfrowej legitymacji szkolnej będą mieli rodzice, opiekunowie i dziadkowie – w tradycyjnej wersji aplikacji mObywatel.

– Zostawiamy decyzję rodzicom: czy chcą, żeby dzieci miały legitymację na swoim urządzeniu (...) czy chcą mieć ten dostęp również oni – podkreśliła Nowacka.

mObywatel zostanie rozszerzony o plan lekcji i wykaz ocen

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaznaczył, że dostępność do nowej aplikacji mObywatel Junior to ułatwienie dla uczniów, ich rodziców i szkół.

– Rodzic, bo będzie miał pod ręką legitymację swojego dziecka. Dziecko, bo zawsze będzie mogło z niej korzystać. I szkoła, bo dostaje nowe narzędzie, które będzie pozwalało na to, że aktualizacja danych będzie odbywała się w czasie rzeczywistym – podkreślił Gawkowski.

Zapowiedział również, że kolejne aktualizacje wprowadzone zostaną w 2027 r. Aplikacja mObywatel Junior zostanie wtedy rozszerzona o m.in. plany lekcji, wykazy ocen czy możliwość połączenia się z placówką.

– Jest to jakościowa zmiana, że w aplikacji rządowej będzie można sprawdzić plany lekcji swojego dziecka, mieć tam wykaz ocen i jednocześnie mieć świadomość, że to wszystko jest za darmo – ocenił Gawkowski.

Aplikacja mObywatel powstała w 2017 r. Początkowo umożliwiała jedynie wyświetlanie podstawowych danych osobowych. Od 2020 r. możliwe jest korzystanie z eRecept i mPrawa jazdy, a od 2023 r. – kiedy uchwalona została ustawa o mObywatelu – cyfrowy dokument tożsamości ma taką samą moc prawną jak jego plastikowy odpowiednik. Obecnie aplikacja umożliwia także załatwianie spraw urzędowych – w tym złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby dorosłej i dziecka. Korzysta z niej blisko 10 mln użytkowników.