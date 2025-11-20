Uruchomienie programu „Aktywni Seniorzy” zapowiedziała Marzena Okła-Drewnowicz, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera podczas posiedzenia komisji ds. polityki senioralnej w Sejmie. Dotyczyło ono przyszłości dwóch rządowych programów: „Senior+ w ramach którego samorządy mogły otrzymać pieniądze na utworzenie oraz pokrycie bieżących kosztów utrzymania domów i klubów „Senior+” oraz „Aktywni+”, który był skierowany do organizacji pozarządowych. Realizacja obydwu tych programów kończy się w tym roku i pojawiły się pytania o to czy będą kontynuowane czy zostaną zlikwidowane.

Nowy program - pięć priorytetów wsparcia seniorów

Marzena Okła-Drewnowicz, zapewniła posłów, że wspomniane programy będą dalej funkcjonować, ale staną się częścią nowego programu wieloletniego „Aktywni seniorzy” na lata 2026-2030. Dodała przy tym, że złożony został wniosek o wpisanie do wykazu prac legislacyjnych rządu projektu uchwały w sprawie jego ustanowienia. Jego łączny budżet ma zaś wynieść ponad 600 mln zł.

Program „Aktywni seniorzy” ma składać się pięciu priorytetów. Pierwszy z nich ma na celu rozwijanie strategicznych koncepcji w zakresie polityki senioralnej. Będzie adresowany do organizacji pozarządowych o zasięgu ogólnokrajowym, które zajmują się tworzeniem innowacyjnych, nowoczesnych programów polityki senioralnej. Drugi priorytet to wsparcie na edukację osób starszych, w tym Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz dla mniejszych organizacji pozarządowych, które do tej pory nie kwalifikowały się do otrzymania dofinansowania.

400 mln zł na placówki dla seniorów

Trzeci priorytet nowego programu to partycypacja społeczna osób starszych, czyli wsparcie samoorganizacji seniorów i pobudzanie ich aktywności społecznej oraz obywatelskiej. Kolejny, czwarty priorytet programu będzie miał na celu integrację międzypokoleniową i organizacje senioralne będą mogły z niego ubiegać się o dofinansowanie na organizację codziennych aktywności. Wreszcie ostatni, piąty priorytet programu ma rozwijać dzienne domy pobytu dla seniorów i to on właśnie będzie stanowił bezpośrednią kontynuację programu „Senior+”. Samorządy będą bowiem mogły składać wnioski o dofinansowanie tworzenia nowych placówek jak i tych, które powstały w poprzednich latach, dzięki dotychczasowemu programowi Senior+”. Co ważne o ile na cały ten program w latach 2020-2025 zabezpieczonych było 300 mln zł, to na piąty priorytet nowego programu, który potrwa od 2026 r. do 2030 r. będzie tych pieniędzy więcej, bo 400 mln zł.

Minister Okła-Drewnowicz poinformowała, że jeśli chodzi o priorytet piąty programu „Aktywni seniorzy” w pierwszych roku jego obowiązania utrzymane będą dotychczasowe kwoty dofinansowania, jakie będą mogły uzyskać samorządy. Jednak jak dodała ten pierwszy rok będzie pilotażowy dla całego programu, natomiast w związku z tym, że na rozwijanie dziennych domów opieki przewidziana jest wyższa kwota wsparcia, to od 2027 r. możliwe, że dofinansowanie zostanie podniesione.