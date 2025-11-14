Powód zmian? Starzejące się społeczeństwo. Ponad 10 mln Polaków jest po 60. roku życia i z roku na rok to grono będzie rosnąć.

„Dlatego państwo powinno zagwarantować seniorom warunki do aktywnego starzenia się oraz pełnego udziału w życiu społecznym. Osoby w wieku powyżej 60 lat powinny mieć zapewnione instytucjonalne wsparcie w kompensowaniu skutków samotności, niesamodzielności i niepełnosprawności, a także propagowaniu modelu aktywnego i godnego życia w wieku senioralnym” – twierdzą autorzy proponowanych zmian.

I wskazują, że dziś takim miejscem są kluby seniora, gdzie osoby starsze mogą się spotykać, uczestniczyć w różnych zajęciach i korzystać ze wsparcia. Obecnie tworzone są jako: fundacje, stowarzyszenia wymagające m.in. rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

Zdaniem posłów konieczne są jednak ułatwienia. Proponują odrębne, proste rozwiązanie prawne, które umożliwi szybką i bezproblemową rejestrację oraz nada klubom osobowość prawną.

„Projekt ustawy o klubach seniora zmierza do umożliwienia seniorom tworzenia samorządnych, społecznych organizacji, niezależnych od innych instytucji, a także od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego” – wyjaśniają parlamentarzyści.

Kluby seniora - nowe zasady

Jakie będą warunki uczestnictwa? Zgodnie z projektem ustawy, aby dołączyć do klubu seniora, trzeba ukończyć 60. rok życia. Jednocześnie będzie można być członkiem tylko jednego klubu. Z inicjatywą założenia takiej instytucji będzie mogło wystąpić co najmniej 10 osób spełniających kryteria członkostwa. Placówka zostanie obowiązkowo wpisana do Krajowego Rejestru Klubów Seniora, prowadzonego przez wojewodę właściwego dla jej siedziby. Klub seniora otrzyma pomoc finansową przeznaczoną na realizację zadań. Wsparcie to będzie przyznawane przez wojewodę raz w danym roku, na wniosek klubu seniora. Wysokość dofinansowania zostanie uzależniona od liczebności klubu. Projekt ustawy określa także warunki i zasady prowadzenia przez te placówki uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów oraz nadzoru nad ich działalnością.

„Samodzielność organizacyjna i podmiotowość prawna klubów seniora zapewni niezbędne warunki do skutecznej realizacji zadań, które również będą mogły być wspierane finansowo pieniędzmi z budżetu państwa” – zaznaczają posłowie.

Zgodnie z projektowaną ustawą klub będzie realizował zadania związane z rozwojem aktywności edukacyjnej, kulturalnej, ruchowej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Ustawa będzie miała skutki finansowe dla budżetu państwa – zwiększy wydatki o 50 mln zł w roku 2026 i o 100 mln zł w latach następnych.

Etap legislacyjny:

Projekt ustawy o klubach seniora wniesiony do Sejmu