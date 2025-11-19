Tak przewiduje projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r. Zgodnie z jego przepisami samorząd będzie mógł otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia (wraz z pochodnymi od niego) rodzica zastępczego zawodowego oraz osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka za każdy miesiąc, w którym przez minimum 15 dni pełnili swoją funkcję, zaczynając od stycznia do grudnia 2025 r.

Kwoty wsparcia będą takie same jak te, które obowiązywały w rządowym programie na 2024 r. To oznacza, że dofinansowanie wyniesie 965 zł brutto miesięcznie dla rodziny zastępczej zawodowej oraz rodzinnego domu dziecka lub 1200 zł brutto miesięcznie, gdy rodzina zastępcza zawodowa jest jednocześnie pogotowiem rodzinnym. Łącznie na ten cel zarezerwowanych zostało 38 mln zł.

Żeby powiat otrzymał środki, będzie musiał złożyć zapotrzebowanie do właściwego wojewody. Ten nie później niż siódmego dnia od wejścia w życie uchwały (ma zacząć obowiązywać dzień po ogłoszeniu w Monitorze Polskim) przekaże za pośrednictwem centralnej aplikacji statystycznej zbiorcze zestawienie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort będzie miał potem 14 dni na ogłoszenie listy powiatów z przyznanymi im kwotami dofinansowania. Jego przekazanie będzie wymagało zawarcia umowy między samorządem a wojewodą.

Mało czasu dla powiatów

Co istotne, projekt uchwały pojawił się bardzo późno, bo dopiero pod koniec roku, którego dotyczy. Inaczej było w przypadku poprzedniej edycji programu, obejmującej 2024 r. Wtedy uchwała Rady Ministrów w sprawie jej realizacji została przyjęta 5 grudnia 2023 r. Teraz zaś powiaty będą miały bardzo mało czasu na dopełnienie formalności związanych z uzyskaniem dofinansowania oraz wprowadzenia go do swoich budżetów.

Z danych MRPiPS wynika, że na koniec 2024 r. było 2217 rodzin zastępczych zawodowych, w tym 364, które pełniły funkcję pogotowia rodzinnego, a także 917 rodzinnych domów dziecka. Natomiast minimalna kwota wynagrodzenia (powiat może podjąć uchwałę podnoszącą jej wysokość) przysługująca rodzicowi zastępczemu zawodowemu oraz osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka wynosi 4567,40 zł, a gdy rodzina jest pogotowiem rodzinnym – 5663,60 zł. ©℗