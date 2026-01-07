Waloryzacja emerytury 2026: o ile wzrośnie świadczenie?

Zgodnie z dotychczasową praktyką, 13. emerytura zostanie w 2026 roku wypłacona razem z kwietniowym świadczeniem. Oznacza to, że seniorzy otrzymają ją już po corocznej waloryzacji emerytur, która – według zapisów w projekcie budżetu – ma wynieść 4,88 proc. To istotna informacja, ponieważ wysokość „trzynastki” jest bezpośrednio powiązana z kwotą minimalnej emerytury.

Ile wyniesie 13. emerytura po waloryzacji w 2026 roku?

Jeżeli rząd nie zmieni założeń budżetowych, minimalna emerytura wzrośnie z 1878,90 zł do około 1970 zł brutto. Oznacza to zmianę świadczenia o niemal 12 zł brutto. 13. emerytura wyniesie zatem 1970 zł brutto, ponieważ świadczenie to jest wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej w danym roku.

Kto ma prawo do 13. emerytury w 2026 roku?

Nie każdy otrzyma świadczenie. Kto otrzyma 13. emeryturę? Podstawowy warunek jest jeden i bardzo konkretny: prawo do emerytury lub renty musi obowiązywać na dzień 31 marca 2026 roku. Oznacza to, że jeżeli decyzja ZUS lub KRUS zapadnie po 31 marca, świadczenie zostanie przyznane w kwietniu lub później, a 13. emerytura za 2026 rok nie zostanie wypłacona.

Zbieg świadczeń? Tylko jedna „trzynastka”

Osoby pobierające świadczenia z więcej niż jednego systemu (np. ZUS i KRUS) muszą pamiętać o jeszcze jednej kwestii. Zgodnie z prawem seniorom przysługuje tylko jedna 13. emerytura. Nie ma znaczenia liczba otrzymywanych świadczeń.

Kto nie dostanie 13. emerytury? Lista wyłączeń

Choć trzynasta emerytura obejmuje zdecydowaną większość seniorów, ustawa przewiduje konkretne wyjątki. Komu nie przysługuje świadczenie?

emerytowanym sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku,

osobom pobierającym świadczenia finansowane bezpośrednio z budżetu państwa, a nie z systemu ubezpieczeń społecznych,

sportowcom pobierającym emerytury olimpijskie.

13. emerytura a dorabianie – kto może ją stracić?

Szczególną ostrożność powinni zachować wcześniejsi emeryci, którzy nadal pracują. Jeżeli osoba przeszła na wcześniejszą emeryturę i przekroczy limit dorabiania, może stracić prawo do 13. emerytury.

Jaki jest limit dochodów w 2026 roku?

Granica wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia z ostatniego kwartału poprzedniego roku. Przekroczenie tego progu skutkuje zawieszeniem lub zmniejszeniem świadczenia – a w konsekwencji także utratą „trzynastki”.