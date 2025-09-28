Klienci sklepów Rossmann informowani są za pośrednictwem kartek rozwieszonych przed wejściami do sklepów sieci, że dwa produkty wchodzące w skład asortymentu drogerii mogą zaszkodzić naszemu życiu lub zdrowiu. Osoby, które zakupiły produkty mogą oddać je bezpośrednio do producenta lub też skorzystać z możliwości oddania produktu w najbliższym punkcie Rossmann. Kartki z informacjami o wycofaniu produktów wiszą m.in. przed drogerią Rossmann na ul. Rychtalskiej we Wrocławiu.

Rossmann wycofuje dwa produkty z półek, zagrażają zdrowiu klientów

Jednym z produktów wycofanych ze sprzedaży jest Pyłek kwiatowy, marki Zdrowe Pola. Nr wycofanych partii: Numery partii: 02.2027 1/27.03.25.1-094; 02.2027 1/27.03.25.2-094; 02.2027 1/27.03.25.3-094; 02.2027 1/27.03.25.4-094; 02.2027 1/27.03.25.5-094; 02.2027 1/27.03.25.6-094; 02.2027 1/27.03.25.7-094; 02.2027 1/27.03.25.8-094; 02.2027 1/27.03.25.9-094. Firma, która wprowadziła produkt na rynek, to JOYFOOD Sp. z o.o..

Badania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykazały, że w niektórych partiach pyłku kwiatowego przekroczony został dopuszczalny poziom alkaloidów pirolizydynowych. Eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH ostrzegają, że spożywanie tego produktu może być niebezpieczne dla zdrowia konsumentów. Produkt był dostępny w sklepach sieci Rossmann, dlatego osoby, które zdążyły już go zakupić, mogą dokonać zwrotu w wybranym sklepie sieci.

/> />

Drugim produktem, który został wycofany z półek w Rossmannie, to Kolczyk 27,99 o numerze katalogowym 192-084K, nr EAN 5902143712299 przedsiębiorstwa Avanti – Marczyk Sp.J. Produkt był dostępny w asortymencie sklepu od października 2024 r.

Badania wykazały, że w niektórych elementach kolczyka znajduje się zbyt duża ilość szkodliwego metalu – kadmu. Jego stężenie przekracza dopuszczalne normy i może być groźne dla zdrowia. Za oba zawrócone produkty można otrzymać pełny zwrot kosztów.