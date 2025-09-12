Zgodnie z prawem sprzedawca odpowiada za wady produktu względem kupującego. Odpowiedzialność przedsiębiorcy trwa 2 lata, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez niego jest dłuższy.

Czy rękojmia liczy się od nowa po wymianie produktu?

Jeśli rzecz sprzedana ma wadę, konsument ma dwie opcje: może zażądać usunięcia usterki lub wymiany produktu na nowy – wolny od uszkodzeń. Wybór sposobu rozwiązania problemu jest istotny – wpływa na bieg terminu odpowiedzialności przedsiębiorcy za wady towaru. Czy rękojmia liczy się od nowa?

- W przypadku wymiany rzeczy na nową, termin odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi biegnie od początku, od chwili wydania rzeczy wolnej od wad. Oznacza to, że konsument otrzymuje pełny, nowy 2-letni okres ochrony – wyjaśnia Katarzyna Machowska, adwokat z kancelarii MP Legal Mielech, Panek i wspólnicy.

Rękojmia – odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru

Inaczej wygląda sytuacja, gdy kupujący zdecydował się na naprawę rzeczy. W takim przypadku termin odpowiedzialności sprzedawcy nie biegnie od nowa. Wydłuża się on jedynie o czas, w którym kupujący nie mógł korzystać z towaru z powodu usterki.

- Tym samym za wady dostarczonej jako zamiennik rzeczy „wolnej od wad” sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi tak jak za rzecz sprzedaną. Termin określony w art. 568 §1 Kodeksu cywilnego należy liczyć od wydania rzeczy zamiennej – mówi adwokat.

Co to oznacza dla konsumenta?

Przy wymianie towaru – zyskują prawo do 2 lat ochrony od wydania nowego produktu.

Przy naprawie – okres rękojmi zostaje jedynie wydłużony o czas, w którym rzecz była niesprawna.

Podstawa prawna

Art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego