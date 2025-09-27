Dlaczego warto zachować ostrożność przy zakupach online?

Według danych CERT Polska, liczba incydentów związanych z oszustwami e-commerce w ostatnich latach wzrosła aż siedmiokrotnie. Do najczęstszych problemów zgłaszanych przez konsumentów należą brak dostawy towaru, otrzymanie produktu niezgodnego z opisem, a także nieuczciwe warunki umowy. Z kolei Europejskie Centrum Konsumenckie wskazuje, że aż 40% skarg dotyczy opóźnień lub niedostarczenia przesyłek.

TOP10 zasad bezpiecznych zakupów w internecie

Sprawdź sprzedawcę – upewnij się, że na stronie widnieje pełna nazwa firmy, adres, NIP lub KRS.

Nie klikaj w linki z maili i SMS-ów – zawsze wpisuj adres sklepu samodzielnie w przeglądarce.

Wybieraj sklepy z certyfikatami zaufania – np. Trusted Shops, Euro-Label.

Czytaj opinie klientów – szukaj rzetelnych komentarzy w niezależnych źródłach.

Sprawdź zabezpieczenia strony – adres powinien zaczynać się od https:// i mieć symbol kłódki.

Korzystaj z bezpiecznych płatności – wybieraj znanych operatorów (PayU, Przelewy24, Dotpay).

Zweryfikuj koszty i czas dostawy – dokładnie przeczytaj regulamin i warunki wysyłki.

Pamiętaj o prawie odstąpienia od umowy – masz 14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny.

Zachowuj dokumenty i korespondencję – faktury, regulaminy, potwierdzenia przelewów i maile.

W razie oszustwa działaj szybko – zgłoś sprawę na Policję, poinformuj bank i ostrzeż innych konsumentów.

Sprawdź wiarygodność sprzedawcy

Pierwszym krokiem do bezpiecznych zakupów online jest weryfikacja danych przedsiębiorcy. Upewnij się, że na stronie internetowej podane są: pełna nazwa firmy, numer NIP lub KRS oraz adres fizyczny. Brak przejrzystych danych kontaktowych powinien wzbudzić Twoją czujność.

Pamiętaj, że polska domena (.pl) nie zawsze oznacza, że masz do czynienia z polskim sklepem. Oszuści często rejestrują domeny w Polsce, podszywając się pod znane marki.

Nie klikaj w podejrzane linki z e-maili i SMS-ów

Jedną z najczęstszych metod oszustwa jest phishing – czyli podszywanie się pod znane sklepy internetowe poprzez wiadomości e-mail lub SMS. Nigdy nie klikaj w linki otrzymane w korespondencji. Bezpieczniej jest samodzielnie wpisać adres sklepu w wyszukiwarkę lub przejść do niego z zakładek w przeglądarce. Dzięki temu unikniesz fałszywych stron, które mają identyczny wygląd jak oryginalne witryny i służą wyłącznie do wyłudzania pieniędzy.

Certyfikaty zaufania i opinie klientów

Wybieraj sklepy, które posiadają certyfikaty wiarygodności, np. Trusted Shops czy Euro-Label. Świadczą one o tym, że przedsiębiorca przeszedł niezależny audyt i przestrzega określonych standardów obsługi.

Warto także sprawdzić opinie innych kupujących. Najlepszym źródłem są fora internetowe oraz serwisy opinii. Zwróć uwagę na spójność komentarzy – nagły wysyp pozytywnych recenzji w krótkim czasie może być podejrzany.

Zadbaj o bezpieczne płatności podczas zakupów online

Bezpieczny sklep internetowy powinien zapewniać połączenie szyfrowane protokołem https (symbol kłódki w pasku adresu). Wybieraj płatności realizowane przez znanych operatorów, takich jak PayU, Przelewy24 czy Dotpay. Unikaj sklepów, które proszą o wykonanie przelewu na konto przesłane w wiadomości e-mail lub żądają podania danych karty płatniczej bezpośrednio w formularzu na stronie.

Sprawdź koszty i czas dostawy produktów

Zanim złożysz zamówienie, zwróć uwagę na warunki dostawy. Sklep internetowy ma obowiązek jasno określić czas realizacji zamówienia i koszty przesyłki. Jeżeli termin dostawy budzi Twoje wątpliwości, zapytaj o możliwość odbioru osobistego lub wybierz zakupy w sprawdzonym serwisie e-commerce.

Prawo do odstąpienia od umowy przy zakupach internetowych

Kupując w internecie masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Wyjątkiem są np. zakupy biletów, usług turystycznych czy aukcje internetowe. Sprzedawca powinien poinformować Cię o tym prawie – jeśli tego nie zrobi, termin odstąpienia może zostać wydłużony nawet do 12 miesięcy.

Reklamacje i prawa konsumenta podczas zakupów online

Każdy towar kupiony online w Unii Europejskiej podlega 2-letniej gwarancji. Jeżeli produkt okaże się wadliwy lub niezgodny z opisem, masz prawo do reklamacji. W przypadku problemów z zagranicznym sklepem pomocy udziela Europejskie Centrum Konsumenckie.

Dokumentuj zakupy i korespondencję ze sprzedawcą online

Zachowuj wszystkie potwierdzenia transakcji, regulaminy, faktury i korespondencję ze sprzedawcą. W razie sporu będą one kluczowym dowodem. Dobrym zwyczajem jest wykonywanie zrzutów ekranu oferty i potwierdzenia zakupu.

Co zrobić, jeśli padłeś ofiarą oszustwa podczas zakupów przez internet?

Zgłoś sprawę na Policję lub do Prokuratury, przedstawiając pełną dokumentację.

Powiadom swój bank – możliwe, że uda się odzyskać pieniądze dzięki procedurze chargeback.

Ostrzeż innych kupujących, publikując rzetelną opinię w internecie.

Bezpieczne zakupy online to przede wszystkim kwestia ostrożności i znajomości podstawowych zasad prawnych. Zawsze sprawdzaj wiarygodność sprzedawcy, korzystaj z bezpiecznych metod płatności, zachowuj dokumenty i pamiętaj o swoich prawach jako konsument. Świadome zakupy w sieci pozwolą Ci uniknąć oszustw i sprawią, że e-commerce będzie wygodnym i bezpiecznym narzędziem w codziennym życiu.