Nie było żadnych poważnych prób zidentyfikowania i przesłuchania funkcjonariuszy, którzy podczas tłumienia protestów używali karabinów szturmowych AK-74 i pistoletów Makarowa. Nie podjęto również odpowiednich kroków w celu ustalenia, z jakiej broni pochodziły kule wyjęte z ciał trzech ofiar - wytknął rządowi Armenii Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Sprawa Farmanyan i inni p. Armenii (skarga nr 15998/11 i osiem innych), rozstrzygnięta przez Europejski Trybunał Praw Człowieka 18 września 2025 r., dotyczyła śmierci protestujących, do których doszło podczas masowych protestów w Erywaniu po wyborach prezydenckich w 2008 r. Skarżącymi byli krewni dziewięciu ofiar, w większości postrzelonych lub trafionych granatami z gazem łzawiącym podczas gwałtownych starć między policją a protestującymi wieczorem 1 marca 2008 r. Trybunał w Strasburgu jednogłośnie orzekł, że w odniesieniu do siedmiu ofiar doszło do naruszenia art. 2 (prawo do życia) Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Stracili oni życie w wyniku źle zaplanowanej i przeprowadzonej operacji policyjnej, podczas której funkcjonariusze nieproporcjonalnie użyli tak śmiercionośnej broni, jak karabiny szturmowe AK-74 i pistolety Makarow oraz granatów z gazem łzawiącym z naruszeniem zasad bezpieczeństwa. Trybunał uznał również jednogłośnie, że nie doszło do naruszenia art. 2 w odniesieniu do pozostałych dwóch ofiar. Jedna z nich zmarła na skutek rany głowy zadanej za pomocą niezidentyfikowanego przedmiotu, a druga została postrzelona i zmarła w okolicznościach odmiennych niż te oczywiste w przypadku pozostałych ofiar. Trybunał uznał jednak jednogłośnie, że doszło do naruszenia art. 2 w odniesieniu do śledztwa w sprawie śmierci wszystkich krewnych skarżących. Podjęte środki były nieliczne lub bez znaczenia, skarżący nie byli informowani o postępach w sprawie sprawiającej wrażenie motywowanej politycznie. Wreszcie ETPC jednogłośnie orzekł, że Armenia nie wywiązała się ze swoich zobowiązań wynikających z art. 38 konwencji (obowiązek zapewnienia niezbędnych materiałów do zbadania sprawy).

Stan wyjątkowy po protestach obywateli