Trzyosobowy skład Trybunału Stanu umorzył w czwartek postępowanie ws. wniosku prokuratury dotyczącego uchylenia immunitetu I prezes Sądu Najwyższego oraz przewodniczącej Trybunału Stanu Małgorzaty Manowskiej. W składzie byli sędziowie TS: Piotr Andrzejewski (przewodniczący), Piotr Sak i Józef Zych. Sędzia Sak podał, że powodem umorzenia był brak kworum oraz brak uprawnionego oskarżyciela.
W piątek na stronie Trybunał Stanu zostało opublikowane postanowienie wraz z uzasadnieniem, uzasadnienie zdania odrębnego do uzasadnienia postanowienia złożone przez Piotra Andrzejewskiego oraz uzasadnienie zdania odrębnego do postanowienia złożone przez Józefa Zycha.
Na stronie TS zamieszczono również oświadczenie Piotra Saka. (PAP)
