KRS właśnie skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek, w którym zaskarżyła niektóre przepisy ustawy o KRS. Chodzi o regulacje, które mówią o tym, kiedy marszałek Sejmu może odmówić przyjęcia zgłoszenia kandydata starającego się o członkostwo w radzie. Może to zrobić m.in. wówczas, gdy nie uzyska od ministra sprawiedliwości potwierdzenia, że dany kandydat posiada status sędziego. Rada obawia się, że może to skutkować wyeliminowaniem z wyborów tych sędziów, którzy zostali powołani na urząd po 2018 r.

KRS chce zakazu dla Sejmu

Wraz z wnioskiem o uznanie zaskarżonych przepisów za niekonstytucyjne KRS zwróciła się do TK także o udzielenie zabezpieczenia w postaci nałożenia na Sejm i jego organy zakazu dokonywania „jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych związanych z wyborem sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa” po tym, jak marszałek Sejmu odmówi przyjęcia zgłoszenia któregokolwiek z kandydatów. Zakaz ten miałby obowiązywać do czasu dokonania przez TK oceny zaskarżonych przepisów. Jednocześnie KRS w wydanym komunikacie zapewnia, że wniosek o zabezpieczenie dotyczy tylko kilku konkretnych przepisów ustawy o KRS i jako taki nie wstrzymuje całej procedury wyborów.

Skarżąca w swoim wniosku stawia tezę, że zakwestionowane przez nią regulacje naruszają m.in. zasadę równoważenia się władz. Chodzi o przepisy mówiące o roli ministra sprawiedliwości w procedurze wyboru sędziów do rady. Zdaniem KRS jest ona nadmierna. Minister, zaliczany przecież do organów władzy wykonawczej, może bowiem zahamować proces wyborczy i wyeliminować część kandydatów. KRS określa to jako „nadmierną ingerencję w jądro kompetencyjne władzy ustawodawczej”.

Arbitralna decyzja ministra sprawiedliwości

Co więcej, zdaniem rady, uzależnienie możliwości ubiegania się przez kandydata – sędziego od arbitralnej decyzji ministra sprawiedliwości w zakresie potwierdzenia statusu sędziów kandydujących oraz sędziów popierających jego kandydaturę jest niezgodne również z zasadą dostępu do służby publicznej na równych zasadach. Jak bowiem wskazano we wniosku do TK „zasady dostępu do służby publicznej muszą mieć́ charakter obiektywny, tak by umożliwiały ubieganie się̨ o przyjęcie do tej służby rożnym kandydatom zgodnie z zasadami równości szans, bez jakichkolwiek dyskryminacji i nieuzasadnionych ograniczeń́. Szczegółowe kryteria i warunki naboru do konkretnej służby publicznej nie mogą̨ być́ ustalane w sposób dowolny i arbitralny”. Zdaniem KRS zaskarżone przepisy tych wymogów nie spełniają.