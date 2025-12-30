Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowelizację rozporządzenia (nr projektu B944) regulującego zasady przyznawania stypendium aplikantom Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Powodem zmian jest rozszerzenie działalności KSSiP – od marca 2026 r. szkolenie aplikantów będzie prowadzone nie tylko w Krakowie, ale również w nowym ośrodku w Gdańsku. Projekt nie przewiduje podwyżek stawek stypendium, lecz porządkuje i ujednolica system dodatków, dostosowując go do nowej organizacji zajęć.

Dlaczego zmiany w stypendium aplikantów KSSiP były konieczne – nowy ośrodek w Gdańsku

Dotychczas wszystkie zajęcia centralne KSSiP odbywały się w Krakowie, co uzasadniało istnienie jednego zestawu zasad dotyczących dodatków do stypendium, rekompensujących koszty i uciążliwości dojazdów. Od marca 2026 r. aplikanci będą kierowani na zajęcia do jednego z dwóch ośrodków – krakowskiego lub gdańskiego. O miejscu szkolenia zdecyduje Dyrektor KSSiP, co do zasady wskazując ośrodek położony możliwie najbliżej miejsca zamieszkania aplikanta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe będzie uwzględnienie indywidualnego wniosku o zmianę lokalizacji.

Rozszerzenie działalności Szkoły wymagało więc dostosowania przepisów tak, aby aplikanci szkoleni w Gdańsku byli traktowani na identycznych zasadach jak osoby odbywające zajęcia w Krakowie.

Dodatki do stypendium KSSiP 2026 – nowe zasady dla Gdańska, te same stawki co w Krakowie

Nowelizacja wprowadza do rozporządzenia nowy załącznik dotyczący Gdańska. Przewidziane w nim progi dodatków są dokładnie takie same jak w przypadku Krakowa. Wysokość dodatku będzie wynosić – w zależności od miejsca zamieszkania aplikanta – 650 zł, 600 zł, 550 zł, 500 zł, 450 zł albo 150 zł miesięcznie.

Co istotne, przypisanie do konkretnego progu nie opiera się wyłącznie na „surowej” odległości w kilometrach. Pod uwagę brany jest również realny dostęp komunikacyjny, w tym czas dojazdu, liczba i uciążliwość przesiadek, częstotliwość połączeń oraz ryzyko opóźnień. Dodatki mają charakter ryczałtowy i służą rekompensacie trudności związanych z dojazdami na tygodniowe zjazdy szkoleniowe, przy jednoczesnym odbywaniu praktyk możliwie blisko miejsca zamieszkania.

Zjazd inauguracyjny KSSiP w Krakowie – jak liczone będą dodatki w pierwszym miesiącu

W pierwszym roku funkcjonowania nowego ośrodka przewidziano wspólny zjazd inauguracyjny w Krakowie. Obejmie on m.in. ślubowanie aplikantów, szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz przekazanie informacji organizacyjnych.

Z tego względu w miesiącu, w którym odbędzie się pierwszy zjazd, dodatki do stypendium będą ustalane według zasad „krakowskich” – nawet w przypadku aplikantów, którzy w kolejnych miesiącach będą realizować zajęcia w Gdańsku.

Zasada obowiązująca dotąd w Krakowie zostanie rozszerzona również na Gdańsk. Oznacza to, że aplikant nie otrzyma dodatku, jeżeli mieszka w tym samym mieście, w którym odbywa zajęcia szkoleniowe. Brak dodatku będzie więc dotyczył zarówno osób mieszkających w Krakowie i szkolących się w Krakowie, jak i aplikantów mieszkających w Gdańsku i mających tam zajęcia.

Przepisy przejściowe i termin wejścia w życie

Nowe zasady będą miały zastosowanie wyłącznie do osób rozpoczynających aplikację po wejściu w życie nowelizacji. Aplikanci, którzy rozpoczęli szkolenie wcześniej – w tym także osoby czasowo zawieszone, powracające do rocznika 2026 – pozostaną na dotychczasowych zasadach. W 2026 r. szkolenie na aplikacji sędziowskiej rozpocznie 185 osób, natomiast na aplikacji prokuratorskiej naukę rozpocznie 115 osób.

Rozporządzenie ma wejść w życie dzień po jego ogłoszeniu.