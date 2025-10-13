Inwestor, czyli państwowa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), przekonuje, że tej jesieni w projekcie dojdzie do istotnego punktu zwrotnego. Na finiszu są prace geologów, które mają określić sposób zaprojektowania fundamentów elektrowni. Na pierwszym planie znajdą się wówczas przygotowania terenu na potrzeby procesu budowy.

Wraz z zakończeniem okresu lęgowego ruszyć mają wycinki, które obejmą niemal 300 hektarów, a następnie karczowanie, zebranie wierzchniej warstwy ziemi i wyrównanie terenu oraz budowa tymczasowego ogrodzenia, swoje prace rozpoczną też geodeci. Przyszły plac budowy zostanie przebadany archeologicznie oraz pod kątem ewentualnej obecności niewypałów i niewybuchów. Cały ten etap prac, realizowanych na podstawie pozwolenia uzyskanego od wojewody pomorskiego w sierpniu br., ma się zakończyć na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku.

Pod koniec września spółka złożyła też wniosek o pozwolenie na kolejną fazę przygotowań, który obejmie realizację obiektów infrastruktury technicznej, m.in. fundamentu pod tzw. węzły betoniarskie ujęć wody – pitnej i do użytku technicznego a także kanalizacji, która docelowo ma zostać połączona z oczyszczalnią ścieków. PEJ liczy, że jego rozpatrzenie potrwa krócej niż poprzedniego, które zajęło ok. roku, i umożliwi podjęcie prac nim przewidzianych do wakacji. Scenariusz mniej optymistyczny mówi o opóźnieniu tej fazy na drugą połowę 2026 r. lub nawet jego końcówkę.

Częścią drugiego etapu prac przygotowawczych będzie ponadto m.in. budowa tymczasowych obiektów technicznych oraz socjalno-biurowych. Jak podkreśla spółka, proces ten nie utrudni turystom dostępu do plaży na wysokości elektrowni. Czasowe wyłączenia z użytkowania mogą wystąpić dopiero na etapie budowy pirsu rozładunkowego, tzw. MOLF, który obecnie jest na etapie projektowania i postępowania środowiskowego.

To właśnie ten i inne elementy infrastruktury towarzyszącej będą kluczowe dla powodzenia przygotowań i możliwości terminowego rozpoczęcia budowy. Oprócz pirsu realizowanego pod kierunkiem gdyńskiego Urzędu Morskiego mowa przede wszystkim o liniach kolejowych, drogach krajowych i lokalnych, a także liniach energetycznych (w pierwszej kolejności tych, które doprowadzą prąd na teren budowy).

Choć wszystko to może stwarzać wrażenie, że realizacja elektrowni osiągnęła masę krytyczną, w praktyce działania PEJ i jego partnerów na niewiele się zdadzą, jeśli powodzeniem nie zakończą się dwa procesy toczące się daleko od bałtyckiego wybrzeża.

Pierwszy z nich to toczące się od grudnia ub.r. postępowanie Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej dla projektu. Jego pozytywne rozstrzygnięcie jest warunkiem wypłaty pieniędzy z przewidzianych na inwestycję w ramach znowelizowanej w lutym specustawy jądrowej 60 mld zł. Decyzja notyfikacyjna według deklaracji spółki inwestorskiej i rządu oczekiwana jest w grudniu- mimo opisywanych przez nas w DGP wątpliwości związanych z niedawnym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie węgierskiej elektrowni Paks II. TSUE uchylił zgodę KE na wsparcie tej inwestycji, uznając, że komisja powinna była zbadać w swoim postępowaniu zasadność bezprzetargowego trybu udzielenia zamówienia na budowę reaktorów. Ponieważ również w przypadku polskiego projektu odstąpiono od stosowania prawa zamówień publicznych, zdaniem części ekspertów, decyzja unijnego Trybunału może co najmniej skomplikować również polskie postępowanie. Tymczasem to na wypłacie zaplanowanych środków z budżetu, w ocenie naszych rozmówców z branży będzie wisieć możliwość sfinansowania realizacji kolejnych, coraz bardziej kosztownych etapów przygotowań do budowy.

Zgoda k omisji jest też niezbędnym, choć niewystarczającym warunkiem osiągnięcia kolejnego kamienia milowego w procesie inwestycyjnym: podpisania kontraktu na budowę elektrowni (EPC) z amerykańskim konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Jak słyszymy w otoczeniu inwestora, intensywny proces negocjacji umowy trwa (został rozpoczęty we wrześniu), co teoretycznie może skrócić okres pomiędzy decyzją KE a ich finalizacją. Nasi rozmówcy nie ukrywają jednak, że rozmowy z Amerykanami są „wymagające”, a sam prezes PEJ Marek Woszczyk we wrześniowym wywiadzie udzielonym serwisowi Business Insider zasygnalizował, że w grę wchodzi jeszcze podpisanie rozszerzonej umowy pomostowej tzw. EDA+, uzupełnionej o kolejne elementy składające się na projektowanie elektrowni, np. związane z wzmocnieniem podłoża i fundamentami.

Dopiero ostateczny kontrakt umożliwi zamówienie kluczowych urządzeń i komponentów charakteryzujących się długim okresem oczekiwania na realizację. Zarówno decyzja notyfikacyjna jak i kontrakt, będą też nieodzowne do sfinalizowania negocjacji dotyczących finansowania dłużnego inwestycji, które odpowiadać ma za ok. 70 proc. jej wartości. Elementem polskiego wniosku notyfikacyjnego jest bowiem udzielenie przez Skarb Państwa bezpłatnych gwarancji kredytowych spółce PEJ, a umowa z amerykańskim konsorcjum określi w sposób ostateczny skalę potrzeb. – Dopiero po podpisaniu EPC, zawierającego określony harmonogram oraz kary za jego przekroczenie, można będzie mówić o osiągnięciu masy krytycznej – uważa jeden ze znawców tematu, z którymi rozmawiamy.

PEJ chlubi się też postępami w zakresie włączania do współpracy przy projekcie polskiego przemysłu. Jak deklaruje spółka, od 2020 r. podpisała umowy z ok. 380 polskimi podmiotami, a łączna ich wartość to blisko miliard złotych. Wśród nich są m.in. zamówienia na projektowanie i budowę dróg, ogrodzenia inwestycyjnego, stacji energetycznych, budowy sieci wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody, a także na doradztwo techniczne. Nadzorować i wspierać działania związane z local content miał powołany przez rząd w maju zespół doradczy. Od osób, które brały udział w jego pracach, słyszymy jednak, że część zaproszonych podmiotów miała zrezygnować z uczestnictwa w pracach zespołu po tym, gdy okazało się, że jej rekomendacje nie będą wiążące dla inwestora. ©℗