– 53 mld zł z pieniędzy wydanych na budowę elektrowni na Pomorzu powinno trafić bezpośrednio do polskich firm – mówił w kwietniu premier Donald Tusk. Według założeń programu energetyki jądrowej z 2020 r. udział polskich przedsiębiorstw w wartości inwestycji powinien osiągnąć 40 proc. w momencie ukończenia pierwszego bloku elektrowni. Atom miał się pozytywnie odróżnić pod tym względem od inwestycji w morskie farmy wiatrowe, gdzie w bólach osiągane są wskaźniki na poziomie kilkunastu proc. Amerykańskie konsorcjum Westinghouse-Bechtel deklarowało nawet możliwość osiągnięcia wyższego poziomu local content (do 50 proc.). Ale diabeł tkwi w szczegółach, czyli w definicji i metodach kalkulacji wskaźnika. Zwrócił na to uwagę m.in raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wskazując, że nie zostały one określone ani w prawodawstwie UE ani w kraju. Tymczasem różne sposoby klasyfikacji przedsiębiorstwa jako lokalnego mogą mieć kluczowy wpływ na końcową wartość local content.

Nowy strażnik polonizacji atomu

Według ustaleń DGP w spodziewanej lada dzień aktualizacji programu jądrowego cel 40-proc. local content będzie utrzymany, a Polskie Elektrownie Jądrowe zostaną wskazane jako podmiot odpowiedzialny m.in. za określenie metodologii liczenia udziału polskich firm w łańcuchu dostaw dla inwestycji, stworzenie strategii angażowania polskich firm i jej egzekwowanie.

– Wysoki udział polskiego przemysłu w projekcie ma być istotnym elementem układanki. Aby nie popełniać błędów z innych projektów, gdzie udział krajowych przedsiębiorstw jest niski, musimy teraz skoncentrować się właśnie na tym obszarze. Szczególną rolę w dbaniu o ten aspekt projektu musi odgrywać inwestor. Rząd może nadać pewne ramy, inicjować programy wsparcia, ale na poziomie operacyjnym czy kontraktowym – tj. ustaleń z wykonawcami – musi działać PEJ – mówi nam Andrzej Sidło, radca w departamencie energii jądrowej ministerstwa przemysłu.

PEJ: sprawy ważne i ważniejsze

O tym, że już czuje się odpowiedzialny za local content i aktywnie działa na rzecz jego zwiększania zapewnia nas PEJ. – Jak największy udział polskich firm w realizacji tej inwestycji jest dla nas kluczowy. Jako inwestor projektu jądrowego podejmujemy szereg działań, które mają na celu dbanie o możliwie najszerszy udział krajowego przemysłu w łańcuchu dostaw dla elektrowni jądrowej na Pomorzu – deklaruje biuro prasowe spółki w odpowiedzi na pytania DGP. Wspólnie z PIE Polskie Elektrownie Jądrowe pracują też nad metodologią local content, biorąc pod uwagę m.in. posiadanie przez firmy polskiej rezydencji podatkowej, pochodzenie wykorzystywanych materiałów czy udziału pracowników.

PEJ unikają jednak odnoszenia się do wyznaczonego w rządowym programie celu 40 proc. „Docelowy udział polskiego local content będzie wynikową wielu czynników, w tym przede wszystkim możliwości polskich firm, by realizować prace na wymaganym poziomie jakości" – wskazuje inwestor. To właśnie jakość oraz bezpieczeństwo są – jak zaznaczono – najważniejsze dla PEJ, które, dbając o udział krajowych firm w projekcie „nie może o tym zapominać”.

Zamówienia na amerykańskich warunkach

PEJ twierdzą, że oczekiwania w zakresie local content stale komunikuje konsorcjum Westinghouse-Bechtel, które odpowiada „prawidłowym zaangażowaniem” we współpracę z lokalnymi firmami. – Nasi amerykańscy partnerzy ze zrozumieniem podchodzą do tej materii i wyrażają szczególną wrażliwość na kwestię udziału polskich przedsiębiorstw przy realizacji projektu elektrowni jądrowej na Pomorzu. Należy również wskazać na korporacyjny cel strategiczny wskazywany przez obu konsorcjantów, czyli „We buy where we build” – pisze polska spółka.

Amerykańskie konsorcjum zorganizowało pod kątem lokalnych partnerów serię sympozjów, które – jak deklarowano – pozwoliło nawiązać relacje z ponad 700 polskimi podmiotami. Obie amerykańskie spółki oraz waszyngtońska administracja przekonują, że projekt przełoży się na dziesiątki tysięcy miejsc pracy zarówno Polsce, jak i za Oceanem. – Będziemy chcieli, aby poziom local content był jak najwyższy – zapowiadał pod koniec kwietnia w rozmowie z PAP Biznes Craig Albert, prezes i dyrektor operacyjny grupy Bechtel.