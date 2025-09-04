Które z przyznawanych świadczeń wymagają spełnienia określonych warunków? Kto dokładnie może liczyć na pomoc finansową? Jakie wsparcie jest dostępne automatycznie po osiągnięciu wieku emerytalnego? Czy emeryci z niego korzystają i jak je oceniają?

Oto dodatki emerytalne dostępne dla osób po 65. roku życia w 2025 r.:

Trzynasta emerytura

„Trzynastka” to świadczenie, które dostają wszyscy emeryci, a więc mężczyźni po osiągnięciu wieku emerytalnego – 65 lat i kobiety po sześćdziesiątce. W tym roku trzynasta emerytura była wypłacana w kwietniu i wynosiła 1878,91 zł brutto (ok. 1558 zł netto). Od kwoty brutto należy odliczyć 9 proc. składki zdrowotnej oraz 12 proc. podatku dochodowego. W przypadku przyznania tego świadczenia kwota podstawowej emerytury nie ma znaczenia. Świadczenie jest wypłacane każdego roku, począwszy od 2019 r.

Czternasta emerytura

„Czternastka” w tym roku wynosi 1878,91 zł brutto, ale nie wszyscy dostaną pełną wypłatę świadczenia. Taka kwota przysługuje osobom, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. Każda złotówka, która przekracza kwotę 2900 zł, będzie potrącana z „czternastki”. Natomiast emeryci, których podstawowe świadczenie jest wyższe niż 4728,91 zł, w ogóle nie otrzymają „czternastki” – dodatku nie przyznaje się, gdy jego wysokość miałaby być mniejsza niż 50 zł.

Karta seniora

Ogólnopolska Karta Seniora zapewnia liczne ulgi i uprawnienia, które przysługują osobom po 60. roku życia. Mieszkańcy 312 gmin, które przystąpiły do Programu Gmina Przyjazna Seniorom stowarzyszenia MANKO, mogą otrzymać kartę za darmo. Pozostali muszą wypełnić formularz dostępny TUTAJ, jeśli chcą zostać posiadaczami karty.

Warunkiem uzyskania karty jest opłacanie składki członkowskiej stowarzyszenia MANKO. Zgodnie z informacjami zawartymi w regulaminie osoba, która opłaciła składkę członkowską w kwocie 35 zł, staje się członkiem wspierającym stowarzyszenie na okres 1 roku od dnia wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Natomiast jeśli zdecydujemy się opłacić składkę członkowską w wysokości 50 zł, będziemy mogli korzystać z karty przez 2 lata.

Karta Seniora oferuje bezpłatne wejścia, zniżki na wybrane usługi i produkty oraz liczne promocje, np.:

Super-Pharm Optic:

zniżka 10 proc. na całe (kompletne szkła + oprawa) okulary korekcyjne*

zniżka 20 proc. na okulary przeciwsłoneczne*

*rabat naliczany jest od cen regularnych, nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.

Kino Helios:

20 proc. zniżka na napoje z dystrybutora do wyboru: 7up, Pepsi, Pepsi Max, Ice Tea, Mirinda;

20 proc. zniżka na popcorn oraz nachosy;

20 proc. zniżka na kawę w Helios Cafe.

*zniżki nie dotyczą zestawów barowych; nie dotyczą zestawów „Kawa i ciasto” i mają zastosowanie wyłącznie w kinach, w których mieści się Helios Cafe.

Medicover stomatologia:

bezpłatny przegląd stomatologiczny;

ulga 150 zł od ceny regularnej na pakiet higienizacja 3 w 1;

zniżka 10 proc. na procedury implantologiczne i protetyczne.

Uzdrowisko Kołobrzeg:

zniżka 5 proc. na pobyty lecznicze w obiektach Perła Bałtyku Muszelka i Mewa.

Jeśli zastanawiamy się nad wyrobieniem karty, warto sprawdzić punkty w naszej najbliższej okolicy, aby zorientować się, czy któraś z oferowanych zniżek będzie dla nas przydatna. Dokładna lista wszystkich punktów, które honorują Ogólnopolską Kartę Seniora, znajduje się na stronie internetowej [TUTAJ].

Darmowe leki dla emerytów

Osoby po 65. roku życia mają dostęp do darmowych leków. Na liście znajdują się m.in. produkty lecznicze stosowane w chorobach układu pokarmowego, a także na nadciśnienie, cukrzycę, przeciwbólowe oraz okulistyczne czy neurologiczne. Pełną listę wraz z dostępnością leków znajdziesz TUTAJ.

Dzięki zmianie przepisów, która miała miejsce w 2025 r., więcej osób jest uprawnionych do wystawiania recept. Uprawnienia zyskały pielęgniarki, położne oraz felczerzy w zakresie swoich kompetencji, a także farmaceuci (recepty na refundowane szczepionki dostępne w aptekach).

Legitymacja emeryta-rencisty

Legitymacja emeryta-rencisty to ważny dokument, który nie tylko potwierdza prawo do emerytury lub renty, ale również umożliwia korzystanie ze zniżek np. na transport publiczny, leki, opłaty RTV (zwolnienie z opłat) czy w ośrodkach uzdrowiskowych (preferencyjne stawki). Jest dostępny w formie elektronicznej (mLegitymacja w aplikacji mObywatel) oraz plastikowej (jeśli preferujemy tę formę legitymacji, musimy o nią zawnioskować).

Co osoby po 65. roku życia myślą o dodatkach emerytalnych? Pomoc finansowa od państwa realnie wspiera emerytów?

Helena, 68 lat, mieszka w niewielkiej miejscowości między Krakowem a Bielsko-Białą: Nie dostaję czternastki. Zresztą uważam, że dodatkowe świadczenia dla emerytów to śmieszne kwoty. Wczoraj rozmawiałam o tym z koleżanką, która mówiła, że po wszystkich przeliczeniach zostaje jej 40 zł. Czasem korzystam z bezpłatnych leków, jestem dentystką, więc nie mam problemu z dostępem do recept. Widzę, że opieka stomatologiczna, którą państwo oferuje emerytom, jest w dramatycznym położeniu. Kolejki na NFZ są ogromne. W gabinecie, gdzie pracuję, czas oczekiwania na jedno ze świadczeń wynosi 4 lata. To jest nieporozumienie. Tym pilnie powinno zająć się państwo, a nikt z tym nic nie robi. Tymczasem zapowiada się, że będzie jeszcze gorzej, bo lekarze, którzy podpisują kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, są na ogół starsi, to przeważnie emeryci albo tuż przed emeryturą. Jeszcze z przyzwyczajenia i obowiązku, że ludziom trzeba pomóc, przyjmują. Natomiast młodzi lekarze w ogóle tego nie robią, bo uważają, że to jest naiwność i głupota ze strony starych lekarzy. Przyjmują tylko w prywatnych przychodniach, ponieważ kontrakty z NFZ są dla nich nieopłacalne.

Tomasz, 67 lat, Warszawa: Korzystam z karty seniora oraz trzynastej emerytury. Czy jestem zadowolony? Jak to się mówi: Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Zawsze to jakiś drobny zastrzyk finansowy. Jak to zliczę, to rzeczywiście wychodzi, że parę groszy zaoszczędzę. Korzystne są zniżki na biletach: autobusowych czy komunikacji miejskiej. Na stałe biorę leki na nadciśnienie – od jakiegoś czasu dostaję je za darmo.

Katarzyna, 70 lat, Poznań: Nie wiem, czy jestem dobrym przykładem, bo moja sytuacja finansowa jest taka, że nie modlę się, żeby już była czternastka, trzynastka i inne rzeczy. Tak mi się ułożyło w życiu, że mam wystarczającą emeryturę, żyję na poziomie dostatnim, nie brakuje mi niczego. Nie mam dzieci i nie muszę wydawać na dodatkowe sprawy. Dodatki, które otrzymuję, oceniam bardzo wysoko. Np. dzisiaj przyszła moja 14. emerytura, 1400 zł, bo mam powyżej tej granicy. W tym miesiącu dostałam 4400 na konto, a wydam może 2000 zł. Ta kwota rośnie, ale nie mam komu jej zostawić, bo jestem osobą całkowicie samotną. Sporo korzystam z darmowych leków, na cholesterol, na tarczycę, sprawy krążeniowe – to dostaję prawie bezpłatne. Jedno oko mam w bardzo złym stanie, a leki okulistyczne, które przepisał lekarz, są bardzo drogie i nierefundowane. Na szczęście stać mnie, żeby je wykupić.