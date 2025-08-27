Ogólnopolska Karta Seniora jest wydawana w 312 gminach, które przystąpiły do Programu Gmina Przyjazna Seniorom stowarzyszenia MANKO i współfinansują wydanie lokalnej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora swoim mieszkańcom. Program ma za zadanie aktywizować seniorów.

Kto może otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora?

Kartę seniora może otrzymać każda osoba, która skończyła 60 lat. Aby uzyskać dokument, trzeba zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenie MANKO. W przypadku gdy gmina właściwa dla naszego miejsca zamieszkania nie przystąpiła do programu, należy wypełnić formularz dostępny TUTAJ. Wówczas zostaniemy członkiem stowarzyszenia i otrzymamy Ogólnopolską Kartę Seniora.

Karta Seniora. Gdzie z niej skorzystamy?

W ramach Karty Seniora można skorzystać z bezpłatnych wejść, zniżek na wybrane produkty oraz usługi i innych promocji.

Oto przykładowe zniżki z Kartą Seniora:

Vision Express : 149 zł zniżki na kompletną parę okularów korekcyjnych jednoogniskowych; 429 zł zniżki na kompletną parę okularów korekcyjnych progresywnych;

: 149 zł zniżki na kompletną parę okularów korekcyjnych jednoogniskowych; 429 zł zniżki na kompletną parę okularów korekcyjnych progresywnych; Medicover stomatologia: Bezpłatny przegląd stomatologiczny, ulga 150 zł od ceny regularnej na pakiet higienizacja 3W1, 10% ulgi na procedury implantologiczne i protetyczne;

Bezpłatny przegląd stomatologiczny, ulga 150 zł od ceny regularnej na pakiet higienizacja 3W1, 10% ulgi na procedury implantologiczne i protetyczne; Super-Pharm Optic : 1) Całe (kompletne szkła + oprawa) okulary korekcyjne -10%)*; 2) Okulary przeciwsłoneczne -20%*; 3) Dobór korekcji okularowej, przy zakupie okularów 1 zł *rabat naliczany jest od cen regularnych, nie łączy się z innymi promocjami/rabatami;

: 1) Całe (kompletne szkła + oprawa) okulary korekcyjne -10%)*; 2) Okulary przeciwsłoneczne -20%*; 3) Dobór korekcji okularowej, przy zakupie okularów 1 zł *rabat naliczany jest od cen regularnych, nie łączy się z innymi promocjami/rabatami; Kino Helios: a) zniżka na napoje z dystrybutora do wyboru: 7up, Pepsi, Pepsi Max, Ice Tea, Mirinda w wysokości 20% od ceny regularnej; b) zniżka na popcorn oraz nachos w wysokości 20% od ceny regularnej; c) zniżka na kawę w Helios Cafe w wysokości 20% od ceny regularnej (uwaga: zniżki obowiązują w każdy dzień tygodnia; wskazane ustępy a) i b) nie dotyczą zestawów barowych; 4) wskazane w pkt c ) zniżki nie dotyczą zestawów „Kawa i ciasto” i mają zastosowanie wyłącznie w kinach, w których mieści się Helios Cafe);

a) zniżka na napoje z dystrybutora do wyboru: 7up, Pepsi, Pepsi Max, Ice Tea, Mirinda w wysokości 20% od ceny regularnej; b) zniżka na popcorn oraz nachos w wysokości 20% od ceny regularnej; c) zniżka na kawę w Helios Cafe w wysokości 20% od ceny regularnej (uwaga: zniżki obowiązują w każdy dzień tygodnia; wskazane ustępy a) i b) nie dotyczą zestawów barowych; 4) wskazane w pkt c ) zniżki nie dotyczą zestawów „Kawa i ciasto” i mają zastosowanie wyłącznie w kinach, w których mieści się Helios Cafe); Uzdrowisko Kołobrzeg: 5 % rabatu na pobyty lecznicze w obiektach Perła Bałtyku Muszelka i Mewa;

5 % rabatu na pobyty lecznicze w obiektach Perła Bałtyku Muszelka i Mewa; OKKO optyk: rabat 30% na pełne okulary korekcyjne oraz okulary przeciwsłoneczne;

rabat 30% na pełne okulary korekcyjne oraz okulary przeciwsłoneczne; Express Kraków Hotel: 15% rabatu;

15% rabatu; Uzdrowisko Kraków Swoszowice: 10% rabatu na konsultacje lekarskie, zabiegi i pobyty, nie łączy się z innymi promocjami, klient wybiera ofertę korzystniejszą dla siebie;

10% rabatu na konsultacje lekarskie, zabiegi i pobyty, nie łączy się z innymi promocjami, klient wybiera ofertę korzystniejszą dla siebie; Aparthotel Góralski: 10% rabatu (oferta elastyczna), 5% rabatu (oferta bezzwrotna);

10% rabatu (oferta elastyczna), 5% rabatu (oferta bezzwrotna); Ceramika Paradyż: 15% zniżki;

15% zniżki; Restauracja SPHINX: 20% zniżki (nie dotyczy śniadań i lunchów).

Według informacji podanych na stronie stowarzyszenia MANKO jest 4500 firm, które wprowadziły rabaty dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Seniora (OKS). Dokładna lista wszystkich punktów, które honorują Ogólnopolską Kartę Seniora, znajduje się na stronie internetowej [TUTAJ]. Jeśli zastanawiamy się nad wyrobieniem karty, warto sprawdzić punkty w naszej najbliższej okolicy, aby zorientować się, czy któraś z oferowanych zniżek będzie dla nas przydatna.

Ile wynosi opłata za Ogólnopolską Kartę Seniora?

W sytuacji gdy nasza gmina nie dołączyła do programu „Ogólnopolska Karta Seniora”, aby otrzymać kartę, musimy uiścić opłatę członkowską programu stowarzyszenia MANKO (lista gmin, które dołączyły do programu).

Według informacji zawartych w regulaminie programu osoba, która opłaciła składkę członkowską w kwocie 35 zł, staje się członkiem wspierającym stowarzyszenie na okres 1 roku od dnia wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Natomiast jeśli zdecydujemy się opłacić składkę członkowską w wysokości 50 zł, będziemy mogli korzystać z karty przez 2 lata.

Formularz zgłoszeniowy. Gdzie można go wypełnić?

Formularz zgłoszeniowy można wypełnić w biurze Stowarzyszenia MANKO w Krakowie lub korespondencyjnie, wypełniając formularz online i wysyłając pod adres: Stowarzyszenie Manko - Głos Seniora Osiedle Urocze 12, 31-953 Kraków. Można to zrobić również w punktach, które przystąpiły do programu (lista znajduje się na stronie internetowej w zakładce Ogólnopolska Karta Seniora – informacje dla seniorów).

Czy Karta Seniora jest imienna?

Ogólnopolska Karta Seniora nie jest kartą imienną, ale wszystkie karty są numerowane. Danej osobie jest przypisana określona karta, której numer odnotowywany jest na formularzu.

Dla kogo Ogólnopolska Karta Seniora jest bezpłatna?

Osoby zamieszkujące na terenie gmin, które dołączyły do programu, mogą wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora bez uiszczenia opłaty członkowskiej. Listę samorządów, które dołączyły do Programu Gmina Przyjazna Seniorom i zdecydowały się na wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora w edycji lokalnej, znajduje się pod tym adresem. W tych powiatach, gminach i miastach partnerskich nie trzeba płacić za Kartę Seniora.

Karta Seniora a legitymacja emeryta-rencisty. Różnice

Karta Seniora i legitymacja emeryta to dwa różne dokumenty z innym zakresem ulg. Po pierwsze, legitymację emeryta otrzymuje automatycznie z ZUS każda osoba, która ukończy wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat dla mężczyzn, natomiast Kartę Seniora należy wyrobić we własnym zakresie. Po drugie, legitymację seniorzy otrzymują w formie elektronicznej w aplikacji mObywatel. Jeśli emeryt chce posiadać plastikową wersję, musi złożyć odpowiedni wniosek.

Obie karty różnią się także w zakresie uprawnień. Zniżki, które są możliwe za okazaniem Karty Seniora, omówiliśmy powyżej, zaś legitymacja emeryta-rencisty umożliwia np. tańsze przejazdy komunikacją miejską i koleją, a także zwolnienie z opłaty abonamentu RTV.