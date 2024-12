Wybór odpowiedniego momentu może znacząco wpłynąć na wysokość świadczenia. Podpowiadamy, które miesiące są najkorzystniejsze na złożenie wniosku o emeryturę w 2025 roku, ile pieniędzy możesz zyskać i jak uniknąć błędów.

Każda osoba osiągająca wiek emerytalny w Polsce ma prawo do złożenia wniosku o emeryturę. Kobiety mogą to zrobić po ukończeniu 60. roku życia, a mężczyźni – 65. Jednak wybór miesiąca, w którym podejmie się tę decyzję, ma istotne znaczenie dla wysokości świadczenia. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), świadczenie jest obliczane na podstawie zgromadzonego kapitału, prognozowanego dalszego trwania życia i terminu przejścia na emeryturę.

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2025 r. - LUTY

Luty 2025 roku jest jednym z najkorzystniejszych miesięcy na złożenie wniosku o emeryturę. Warto rozważyć ten termin ze względu na następujące benefity:

Waloryzacja marcowa: Złożenie wniosku w lutym pozwala na automatyczną podwyżkę świadczenia od 1 marca. Ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2025 roku? Tego dokładnie nie wiemy w tym momencie, ale mamy już solidne prognozy. Możesz o nich przeczytać w artykule: Czy emeryci dostaną więcej? Rząd planuje rewolucję w waloryzacji

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2025 r. - LIPIEC

Lipiec 2025 roku to kolejny kluczowy termin dla przyszłych emerytów. Decydując się na ten miesiąc, można zyskać:

Roczna waloryzacja kapitału: Środki zgromadzone na koncie emerytalnym zostają powiększone dzięki waloryzacji w czerwcu, co może zwiększyć świadczenie o 300–400 zł miesięcznie.

Uważaj na daty – co warto wiedzieć o wniosku do ZUS?

Planując przejście na emeryturę, pamiętaj o kluczowych zasadach:

Najwcześniej miesiąc przed osiągnięciem wieku emerytalnego: Złożenie wniosku wcześniej może skutkować odmową i koniecznością ponownego składania dokumentów.

Planowanie emerytury a przepisy dotyczące dalszego trwania życia

W 2025 roku wejdą w życie nowe tabele dalszego trwania życia, które będą miały wpływ na wysokość emerytur obliczanych przez ZUS. Zmiany te mogą wpłynąć na sposób kalkulacji przyszłych świadczeń, dlatego osoby, które planują przejście na emeryturę po 1 kwietnia 2025 roku, powinny liczyć się z tym, że ich emerytura może być obliczana na podstawie mniej korzystnych prognoz dotyczących długości życia. Z tego względu, wybór momentu przejścia na emeryturę przed tą datą może okazać się korzystniejszy finansowo.

Warto również zauważyć, że nowe przepisy dotyczące zmiany wysokości emerytury w przypadku kontynuowania pracy po przejściu na emeryturę pozwalają na lepsze dostosowanie wysokości świadczenia do indywidualnej sytuacji emeryta. ZUS umożliwia ponowne przeliczenie emerytury po zakończeniu dodatkowego okresu składkowego, co może być istotną informacją dla osób planujących pracować po przejściu na emeryturę.

Czy można wycofać lub przesunąć wniosek o emeryturę?

Wycofanie wniosku o emeryturę jest możliwe. Zgodnie z przepisami, wniosek można wycofać przed otrzymaniem decyzji lub w ciągu miesiąca od dnia jej doręczenia. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli zostanie złożone na piśmie lub ustnie do protokołu w terminie nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji. W razie wycofania wniosku postępowanie w sprawie świadczenia podlega umorzeniu.

W praktyce oznacza to, że jeśli złożysz wniosek o emeryturę, ale zmienisz zdanie, masz prawo go wycofać w określonym czasie. Aby to zrobić, należy wypełnić odpowiedni formularz dostępny na stronie ZUS. Należy jednak pamiętać, że wycofanie wniosku po upływie miesiąca od otrzymania decyzji nie jest możliwe.

Co zrobić, gdy złożyłem wniosek o emeryturę w niekorzystnym terminie?

Jeśli złożyłeś wniosek o emeryturę w mniej korzystnym momencie, istnieją sposoby na zwiększenie przyszłego świadczenia. Jednym z nich jest kontynuacja pracy zarobkowej po przejściu na emeryturę. Dzięki temu możesz zgromadzić dodatkowe składki emerytalne, które mogą podwyższyć wysokość twojej emerytury. Aby skorzystać z tej możliwości, należy złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury, uwzględniając dodatkowe okresy składkowe. Wniosek taki można złożyć po zakończeniu kwartału kalendarzowego, nie częściej niż raz w roku.

Innym rozwiązaniem jest dostarczenie do ZUS dokumentów potwierdzających wcześniej nieudokumentowane okresy składkowe sprzed przyznania emerytury, takie jak świadectwa pracy czy zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Dzięki temu ZUS może ponownie przeliczyć twoje świadczenie, uwzględniając te okresy, co może skutkować podwyższeniem emerytury.

Warto również pamiętać, że emeryci mogą składać wnioski o przeliczenie emerytury w styczniu każdego roku. Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury na nowych zasadach warto składać w dniu urodzin lub po tej dacie, z uwagi na korzystniejsze przeliczenia wskaźników.

Pamiętaj, że wniosek o przeliczenie emerytury można złożyć osobiście w jednostce terenowej ZUS (nie obowiązuje rejonizacja) albo listownie. Należy wypełnić odpowiedni formularz i dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe okresy składkowe lub nieskładkowe. Warto skonsultować się z doradcą emerytalnym w ZUS, który pomoże w wyborze najkorzystniejszej opcji i wskaże, jakie dokumenty są potrzebne do ponownego przeliczenia świadczenia.

Jak wybrać najlepszy moment na przejście na emeryturę?

Podsumowując: decyzja o przejściu na emeryturę w 2025 roku zależy od indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań. Kluczowe miesiące to: