Seniorzy w 2025 roku mogą liczyć na podwyżki świadczeń emerytalnych. Wzrosną nie tylko podstawowe emerytury, ale też trzynastki i czternastki. Wszystko za sprawą waloryzacji. Sprawdź szczegóły dotyczące wypłat oraz zasad, które obowiązywać będą w nadchodzącym roku.

W 2025 roku emeryci i renciści zyskają dzięki waloryzacji świadczeń oraz utrzymania dodatkowych wypłat w postaci trzynastej i czternastej emerytury. To wsparcie finansowe, które pozwoli złagodzić skutki inflacji. Przepisy dotyczące waloryzacji oraz zasad przyznawania dodatków określono w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasady przyznawania trzynastek i czternastek w 2025 roku

Zasady przyznawania trzynastych i czternastych emerytur pozostaną niezmienione, co oznacza, że trzynastka- równa minimalnej emeryturze- zostanie wypłacona automatycznie w kwietniu, bez konieczności składania wniosku. Czternastka będzie dostępna w drugiej połowie roku, ale obowiązywać będzie limit dochodowy wynoszący 2 900 zł brutto. Seniorzy przekraczający próg dochodowy otrzymają pomniejszoną czternastkę według zasady „złotówka za złotówkę”, a minimalna kwota wyniesie 50 zł brutto.

Waloryzacja emerytur 2025. Ile wyniesie?

W 2025 roku waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych zostanie oparta na wskaźnikach inflacji i realnego wzrostu wynagrodzeń. Prognozy Ministerstwa Finansów wskazują na wzrost w wysokości 5,82%. Jeśli te przewidywania się sprawdzą, to minimalna emerytura wzrośnie z 1 780,96 zł do 1 884,61 zł brutto. Waloryzacja obejmie także renty i pozostałe świadczenia emerytalne. Co ważne, wyższe świadczenia wpłyną na zwiększenie kwot trzynastek i czternastek.

Trzynastki i czternastki 2025. Jakie kwoty trafią na konta emerytów?

Trzynastki i czternastki w 2025 roku nadal będą powiązane z minimalną emeryturą, której wartość wzrośnie po waloryzacji. Rząd nie wprowadza zmian w zasadach przyznawania tych świadczeń, co oznacza, że:

Trzynastka wyniesie 1 884,61 zł brutto .

wyniesie . Czternastka z limitem dochodowym 2 900 zł brutto również wyniesie w pełnej kwocie 1 884,61 zł .

z limitem dochodowym 2 900 zł brutto również wyniesie w pełnej kwocie . Osoba, której świadczenie emerytalno-rentowe/suma świadczeń emerytalno-rentowych będzie wyższe niż 4 734,61 zł , nie otrzyma czternastej emerytury .

, nie otrzyma . Łącznie seniorzy mogą otrzymać 3 769,22 zł brutto z obu dodatków.

Te kwoty przed potrąceniem zaliczki na PIT i składki zdrowotnej zapewnią znaczące wsparcie finansowe dla najuboższych seniorów.

Terminy wypłat 13. i 14. emerytury w 2025 roku

Rząd zapowiada uproszczony proces wypłat trzynastych i czternastych emerytur w 2025 r.:

Trzynastka trafi na konta seniorów w marcu 2025 r., równocześnie z podstawową emeryturą.

trafi na konta seniorów w marcu 2025 r., równocześnie z podstawową emeryturą. Czternastka wypłacana będzie na podstawie kryteriów dochodowych w drugiej połowie roku, w terminach określonych przez rozporządzenie. Na razie nie wiemy jeszcze konkretnie, kiedy to nastąpi.

wypłacana będzie na podstawie kryteriów dochodowych w drugiej połowie roku, w terminach określonych przez rozporządzenie. Na razie nie wiemy jeszcze konkretnie, kiedy to nastąpi. W przypadku dni wolnych od pracy wypłaty będą realizowane wcześniej, zgodnie z zasadami ustalonymi przez ZUS.

Kto może otrzymać trzynastą emeryturę w 2025 r.?

Trzynastka przysługuje wszystkim seniorom spełniającym określone kryteria na dzień 31 marca 2025 roku:

Obejmuje emerytów, rencistów, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne oraz rentę rodzinną.

Dotyczy także świadczeniobiorców otrzymujących rentę socjalną, szkoleniową lub świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli.

Wysokość trzynastki jest równa minimalnej emeryturze, co oznacza, że w 2025 roku wyniesie ona 1 884,61 zł brutto.

Komu przysługuje czternasta emerytura w 2025 roku?

Czternasta emerytura to dodatkowe świadczenie przewidziane dla osób spełniających wspomniane kryteria dochodowe. Zasada „złotówka za złotówkę” oznacza pomniejszenie kwoty czternastej emerytury o kwotę przekroczenia limitu.

Seniorzy nie muszą składać dodatkowych wniosków o przyznanie 14. emerytury. ZUS wypłaci świadczenie automatycznie na podstawie danych o dochodach emerytów i rencistów, co eliminuje konieczność angażowania się w dodatkowe formalności. Dzięki temu rozwiązaniu wsparcie trafi przede wszystkim do najuboższych seniorów.

Koszt waloryzacji świadczeń wyniesie w 2025 roku ponad 25 mld zł, co przełoży się na wyższe wypłaty dla wszystkich emerytów i rencistów.