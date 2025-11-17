- Darmowe badania stóp dla cukrzyków: dlaczego mogą uchronić przed amputacją?
Akcja potrwa do 22 listopada i jest częścią Światowego Tygodnia Świadomości Stopy Cukrzycowej. Eksperci nie mają wątpliwości: takie badanie może wprost uratować stopę przed amputacją.
Darmowe badania stóp dla cukrzyków: dlaczego mogą uchronić przed amputacją?
Stopa cukrzycowa rozwija się po cichu. Nie boli, nie daje sygnałów alarmowych. Wielu pacjentów miesiącami chodzi z otarciem czy raną, nie zdając sobie sprawy, że to pierwszy krok do martwicy i amputacji.
Lekarze widzą to codziennie.
– Najgroźniejsze są właśnie te objawy, które nie bolą. Dlatego chcemy, żeby badanie stóp stało się rutyną – taką samą jak kontrola poziomu cukru – podkreśla dr Przemysław Lipiński, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.
W Polsce większość amputacji wykonuje się w trybie nagłym, często wtedy, gdy na ratunek jest już za późno. Wczesne badanie może zatrzymać proces, zanim zrobi się naprawdę groźnie.
Na czym polega darmowe badanie stóp u diabetyka? Krok po kroku
Całość trwa około 10 minut. To proste, bezbolesne czynności, które pozwalają ocenić ryzyko stopy cukrzycowej:
- ocena czucia – specjalnym monofilamentem,
- ocena tętna na tętnicach stopy,
- rozmowa edukacyjna, podczas której pacjent dostaje konkretne zalecenia profilaktyczne.
Po badaniu każdy otrzymuje kartę informacyjną oraz wskazówki dopasowane do poziomu ryzyka.
Darmowe badania stopy cukrzycowej: kto może skorzystać, a kto nie?
Badanie jest przeznaczone dla wszystkich osób z rozpoznaną cukrzycą – niezależnie od wieku i typu choroby.
Wyjątek to pacjenci w trakcie aktywnego leczenia stopy cukrzycowej – ta akcja ma charakter profilaktyczny.
Placówki działają od 17 do 22 listopada, każda z własnym limitem miejsc.
Ile kosztuje prywatne badanie stopy cukrzycowej? Porównanie z darmową akcją
Dla wielu pacjentów cena jest realną barierą – i właśnie dlatego akcja jest tak ważna.
Typowe ceny w gabinetach podologicznych i diabetologicznych:
- proste, profilaktyczne opracowanie stopy cukrzycowej zaczyna się od ok. 80–100 zł (mniejsze miasta),
- w wyspecjalizowanych gabinetach w dużych miastach profilaktyka/pielęgnacja stopy cukrzycowej to najczęściej 200–250 zł,
- rozszerzone zabiegi potrafią dojść nawet do 250–400 zł.
Darmowa akcja pozwala wykonać to samo badanie bez żadnych opłat i bez skierowania.
Darmowe badania stóp dla diabetyków – lista placówek w całej Polsce (województwa)
Placówki POZ, poradnie diabetologiczne, gabinety pielęgniarskie i podologiczne w ponad 60 lokalizacjach. Pełna, aktualna lista dostępna jest na mapie Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran:
Dolnośląskie
|Placówka
|Adres
|Telefon
|Prywatna poradnia podologiczna ProMedica & Care
|ul. Wrocławska 23/2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
|604 658 641
|Specjalistyczne Centrum Pielęgnacji Stóp i Leczenia Ran GOLID
|ul. Główna 4, 58-309 Wałbrzych
|693 003 585
|Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Edyta Szumna
|ul. B. Chrobrego 6B, 57-200 Ząbkowice Śląskie
|693 878 522
|Gabinet podologiczny Marta Musioł
|ul. Kajdasza 4a/11, 52-234 Wrocław
|509 828 484
|Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne MEDICUS
|ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin
|76 728 25 00
|Lecran Centrum Opieki nad Ranami
|ul. Kunickiego 37A, 54-616 Wrocław
|728 918 916
|Gabinet Podologiczny MEDICA
|ul. Pereca 16, 53-444 Wrocław
|501 205 602
|SeryeClinic
|Al. Hallera 40A, 53-324 Wrocław
|660 253 852
Kujawsko-Pomorskie
|Placówka
|Adres
|Telefon
|Perfect Feet
|Młyny 60, 88-320 Młyny
|533 463 442
|Podokos Gabinet Podologiczno-Kosmetyczny
|ul. Wojska Polskiego 35/1b, 87-800 Włocławek
|54 232 36 36
|SPZOZ w Łasinie
|ul. Radzyńska 4, 86-330 Łasin
|56 466 46 75
|SPZOZ w Grucie
|Gruta 277
|56 468 31 89
Lubelskie
|Placówka
|Adres
|Telefon
|Bosespa – Gabinet podologiczny Edyta Wójcik-Garbal
|ul. Okulickiego 21/20, 21-040 Świdnik
|661 453 057
|Instytut Medycyny Wsi
|ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
|81 81 81 000
|Ranowe
|ul. Nowy Rynek 5a, 22-400 Zamość
|508 713 870
|MEDRAN – Poradnia Leczenia Ran i Podologia Lublin
|ul. Północna 20a, 20-064 Lublin
|609 514 877 / 695 743 113
|Łuksja-Med
|ul. Staropojarska 3, 21-400 Łuków
|25 798 52 50
|Wysokie
|Wysokie 152, 22-400 Wysokie
|572 323 466
|MEDRAN – Ewa Podgórska
|ul. M. Konopnickiej 7, 22-400 Zamość
|666 601 982
|Wysomed – Marta Duda
|Wysokie 152, 22-400 Wysokie
|723 486 505
|Lubelski OW NFZ – badanie 18.11
|ul. Nadstawnej 2/4, 20-120 Lublin
|—
Łódzkie
|Placówka
|Adres
|Telefon
|Argo Centrum Medyczne
|ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
|531 000 520
|Poradnia Diabetologiczna
|ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
|42 201 43 95
|Centrum Medyczne Podologo-Medical
|ul. Dygasińskiego 29, 95-100 Zgierz
|694 200 003
|Łódzki OW NFZ – badania 17.11
|ul. Targowa 35, 90-043 Łódź
|42 275 40 10
Małopolskie
|Placówka
|Adres
|Telefon
|Gabinet Podologiczny EVA_MED
|ul. Kościuszki 36G/25, 32-020 Wieliczka
|506 188 115
|Poradnia Chirurgiczna – Szpital w Bochni
|ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia
|662 571 856
|Poradnia Leczenia Ran INTERCARD
|ul. Lwowska 197, 33-100 Tarnów
|882 027 482
|PODOLOGIQ Katarzyna Kasiarz
|ul. 3 Maja 15/1, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
|538 400 484
|Akademia Tarnowska
|ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów
|507 867 794
|Przychodnia Rejonowa nr 2
|ul. Mościckiego 14, 33-100 Tarnów
|505 796 168
|CenterMed Agnieszka Surma
|ul. W. Bandrowskiego 16a, 33-100 Tarnów
|508 944 952
|Podo-Gabi.net – Gabriela Włodek
|ul. Urszulańska 3, 33-100 Tarnów
|884 615 600
|ZOZ Oświęcim – Marzena Żaba
|ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim
|502 376 330
|GZOZ Skrzyszów
|Skrzyszów 645, 33-156 Skrzyszów
|14 674 50 08
|Małopolski OW NFZ – badania 18.11
|ul. Wadowicka 8W, Kraków
|—
Mazowieckie
|Placówka
|Adres
|Telefon
|Family Med Dubielak
|ul. Wojska Polskiego 9a, 09-530 Gabin
|731 288 238
|Przychodnia Medicare
|ul. Dębowa 2, 26-600 Radom
|889 834 936
|Vitabene Strefa Zdrowia
|ul. Powązkowska 44, gab. 23, 01-797 Warszawa
|692 692 999
|Klinika Leczenia Ran PODOS
|ul. J. Piłsudskiego 31/313, 05-120 Legionowo
|22 462 34 96
|PodoCare – Paulina Zubrzak
|ul. Sikorskiego 1/3, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
|512 656 421
|Mazowiecki OW NFZ – PTD
|ul. Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa
|—
Opolskie
|Placówka
|Adres
|Telefon
|Concept Clinic
|ul. Kościuszki 12c, 48-200 Prudnik
|509 828 494
|Specjalistyczna Poradnia Leczenia Ran – Marzena Zarzycka
|ul. Kręta 2, Gracze
|600 464 253
|NZOZ Sanatis – Pielęgniarska Opieka Domowa
|ul. Opolska 13, 46-060 Prószków
|669 429 990
|Opolski OW NFZ
|ul. Ozimska 72A, 45-310 Opole
|—
Podkarpackie
|Placówka
|Adres
|Telefon
|Instytut Pielęgniarstwa – Uniwersytet Rzeszowski
|ul. Warzywna 1a, 35-959 Rzeszów
|608 782 645
|Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
|ul. Bielawskiego 16, 36-200 Brzozów
|13 430 95 10
Podlaskie
|Placówka
|Adres
|Telefon
|Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku – Poradnia Stopy Cukrzycowej
|ul. M. Skłodowskiej-Curie 24, 15-276 Białystok
|693 826 600
Pomorskie
|Placówka
|Adres
|Telefon
|Feet Clinic
|ul. Rdestowa 144u/1, 81-577 Gdynia
|794 220 033
|Centrum Medyczne „Gemini”
|ul. Młodzieżowa 35, 89-600 Chojnice
|52 374 03 33
|Sklep Medyczny
|pl. Świętego Jerzego 4, 89-600 Chojnice
|52 395 19 70
|Gdyński Instytut Podologiczny
|ul. Portowa 6, 81-350 Gdynia
|570 909 995
|Uniwersytet Pomorski w Słupsku – Instytut Nauk o Zdrowiu
|ul. Kozietulskiego 7, 76-200 Słupsk
|693 641 723
|Pomorski OW NFZ
|ul. Podwale Staromiejskie 69, Gdańsk
|—
Śląskie
|Placówka
|Adres
|Telefon
|Pro-Familia-Med – Maciejowscy
|ul. Jaworznicka 35, 43-602 Jaworzno
|600 573 373
|Centrum Zdrowej Stopy – Marzena Mrowiec
|Al. Legionów 3, 34-300 Żywiec
|507 069 059
|EsteticMed – Instytut Kosmetologii i Medycyny
|ul. Księdza Roboty 3, 44-186 Gierałtowice
|536 305 427
|SPZOZ Szpital Specjalistyczny nr 1
|ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom
|32 396 32 44
|NZOZ Bi-Med
|ul. Leśna 23, 42-600 Tarnowskie Góry
|660 770 859
Świętokrzyskie
|Placówka
|Adres
|Telefon
|Gabinet Leczenia Ran
|ul. Emilii Peck 9A, 26-130 Suchedniów
|604 796 945
|Usługi Podologiczne Bosko – Arletta Galera
|ul. Górna 19A, 25-324 Kielce
|886 598 599
|NZOZ Maltanka
|ul. Polna 84, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
|666 119 006
|Świętokrzyski OW NFZ
|al. IX Wieków Kielc 2a, 25-025 Kielce
|—
Warmińsko-Mazurskie
|Placówka
|Adres
|Telefon
|Franciszkańskie Centrum Medycyny Klasztornej
|ul. Obrońców Pokoju 10a, 82-300 Elbląg
|502 632 744
|Warmińsko-Mazurski OW NFZ – badania 25.11
|Olsztyńskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1
|—
Wielkopolskie
|Placówka
|Adres
|Telefon
|SPZOZ – Samodzielny Publiczny ZOZ
|ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan
|65 512 08 55 wew. 246
|Podovia Sp. z o.o.
|ul. Starołęcka 42c, 61-361 Poznań
|733 901 500
|Ranny Świat / Klucz do Rany
|ul. Nacławska 15, 64-000 Kościan
|530 398 805 / 794 170 044
|Gabinet Podologiczny PodoEsthetic
|ul. Chrobrego 15, 62-300 Września
|535 371 870
|Wielkopolski OW NFZ
|ul. Grunwaldzka 158, Poznań
|—
Zachodniopomorskie
|Placówka
|Adres
|Telefon
|MA-MED Leczenie Ran i Podologia
|ul. Kochanowskiego 30, 78-200 Białogard
|575 321 693
Mapa placówek: ptlr.org/mapa-placowek
Stopa cukrzycowa pod kontrolą: jedno badanie może uratować nogę
Eksperci podkreślają, że wiele amputacji można było całkowicie uniknąć. Brak czucia, drobny uraz i miesiące ignorowania problemu – to typowy scenariusz prowadzący do tragedii. Wczesne badanie może dosłownie uratować kończynę.
– Nie przebadamy wszystkich diabetyków w tydzień, ale chcemy uruchomić czujność – pacjentów, medyków i decydentów. Regularna kontrola stóp powinna być standardem opieki – mówi dr Karolina Kruszewska-Bąk, koordynatorka akcji.
