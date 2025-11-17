Akcja potrwa do 22 listopada i jest częścią Światowego Tygodnia Świadomości Stopy Cukrzycowej. Eksperci nie mają wątpliwości: takie badanie może wprost uratować stopę przed amputacją.

Darmowe badania stóp dla cukrzyków: dlaczego mogą uchronić przed amputacją?

Stopa cukrzycowa rozwija się po cichu. Nie boli, nie daje sygnałów alarmowych. Wielu pacjentów miesiącami chodzi z otarciem czy raną, nie zdając sobie sprawy, że to pierwszy krok do martwicy i amputacji.

Lekarze widzą to codziennie.

– Najgroźniejsze są właśnie te objawy, które nie bolą. Dlatego chcemy, żeby badanie stóp stało się rutyną – taką samą jak kontrola poziomu cukru – podkreśla dr Przemysław Lipiński, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

W Polsce większość amputacji wykonuje się w trybie nagłym, często wtedy, gdy na ratunek jest już za późno. Wczesne badanie może zatrzymać proces, zanim zrobi się naprawdę groźnie.

Na czym polega darmowe badanie stóp u diabetyka? Krok po kroku

Całość trwa około 10 minut. To proste, bezbolesne czynności, które pozwalają ocenić ryzyko stopy cukrzycowej:

ocena czucia – specjalnym monofilamentem,

– specjalnym monofilamentem, ocena tętna na tętnicach stopy,

na tętnicach stopy, rozmowa edukacyjna, podczas której pacjent dostaje konkretne zalecenia profilaktyczne.

Po badaniu każdy otrzymuje kartę informacyjną oraz wskazówki dopasowane do poziomu ryzyka.

Darmowe badania stopy cukrzycowej: kto może skorzystać, a kto nie?

Badanie jest przeznaczone dla wszystkich osób z rozpoznaną cukrzycą – niezależnie od wieku i typu choroby.

Wyjątek to pacjenci w trakcie aktywnego leczenia stopy cukrzycowej – ta akcja ma charakter profilaktyczny.

Placówki działają od 17 do 22 listopada, każda z własnym limitem miejsc.

Ile kosztuje prywatne badanie stopy cukrzycowej? Porównanie z darmową akcją

Dla wielu pacjentów cena jest realną barierą – i właśnie dlatego akcja jest tak ważna.

Typowe ceny w gabinetach podologicznych i diabetologicznych:

proste, profilaktyczne opracowanie stopy cukrzycowej zaczyna się od ok. 80–100 zł (mniejsze miasta),

zaczyna się od ok. (mniejsze miasta), w wyspecjalizowanych gabinetach w dużych miastach profilaktyka/pielęgnacja stopy cukrzycowej to najczęściej 200–250 zł ,

to najczęściej , rozszerzone zabiegi potrafią dojść nawet do 250–400 zł.

Darmowa akcja pozwala wykonać to samo badanie bez żadnych opłat i bez skierowania.

Darmowe badania stóp dla diabetyków – lista placówek w całej Polsce (województwa)

Placówki POZ, poradnie diabetologiczne, gabinety pielęgniarskie i podologiczne w ponad 60 lokalizacjach. Pełna, aktualna lista dostępna jest na mapie Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran:

Dolnośląskie

Placówka Adres Telefon Prywatna poradnia podologiczna ProMedica & Care ul. Wrocławska 23/2, 57-200 Ząbkowice Śląskie 604 658 641 Specjalistyczne Centrum Pielęgnacji Stóp i Leczenia Ran GOLID ul. Główna 4, 58-309 Wałbrzych 693 003 585 Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Edyta Szumna ul. B. Chrobrego 6B, 57-200 Ząbkowice Śląskie 693 878 522 Gabinet podologiczny Marta Musioł ul. Kajdasza 4a/11, 52-234 Wrocław 509 828 484 Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne MEDICUS ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin 76 728 25 00 Lecran Centrum Opieki nad Ranami ul. Kunickiego 37A, 54-616 Wrocław 728 918 916 Gabinet Podologiczny MEDICA ul. Pereca 16, 53-444 Wrocław 501 205 602 SeryeClinic Al. Hallera 40A, 53-324 Wrocław 660 253 852

Kujawsko-Pomorskie

Placówka Adres Telefon Perfect Feet Młyny 60, 88-320 Młyny 533 463 442 Podokos Gabinet Podologiczno-Kosmetyczny ul. Wojska Polskiego 35/1b, 87-800 Włocławek 54 232 36 36 SPZOZ w Łasinie ul. Radzyńska 4, 86-330 Łasin 56 466 46 75 SPZOZ w Grucie Gruta 277 56 468 31 89

Lubelskie

Placówka Adres Telefon Bosespa – Gabinet podologiczny Edyta Wójcik-Garbal ul. Okulickiego 21/20, 21-040 Świdnik 661 453 057 Instytut Medycyny Wsi ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin 81 81 81 000 Ranowe ul. Nowy Rynek 5a, 22-400 Zamość 508 713 870 MEDRAN – Poradnia Leczenia Ran i Podologia Lublin ul. Północna 20a, 20-064 Lublin 609 514 877 / 695 743 113 Łuksja-Med ul. Staropojarska 3, 21-400 Łuków 25 798 52 50 Wysokie Wysokie 152, 22-400 Wysokie 572 323 466 MEDRAN – Ewa Podgórska ul. M. Konopnickiej 7, 22-400 Zamość 666 601 982 Wysomed – Marta Duda Wysokie 152, 22-400 Wysokie 723 486 505 Lubelski OW NFZ – badanie 18.11 ul. Nadstawnej 2/4, 20-120 Lublin —

Łódzkie

Placówka Adres Telefon Argo Centrum Medyczne ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź 531 000 520 Poradnia Diabetologiczna ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź 42 201 43 95 Centrum Medyczne Podologo-Medical ul. Dygasińskiego 29, 95-100 Zgierz 694 200 003 Łódzki OW NFZ – badania 17.11 ul. Targowa 35, 90-043 Łódź 42 275 40 10

Małopolskie

Placówka Adres Telefon Gabinet Podologiczny EVA_MED ul. Kościuszki 36G/25, 32-020 Wieliczka 506 188 115 Poradnia Chirurgiczna – Szpital w Bochni ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia 662 571 856 Poradnia Leczenia Ran INTERCARD ul. Lwowska 197, 33-100 Tarnów 882 027 482 PODOLOGIQ Katarzyna Kasiarz ul. 3 Maja 15/1, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska 538 400 484 Akademia Tarnowska ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów 507 867 794 Przychodnia Rejonowa nr 2 ul. Mościckiego 14, 33-100 Tarnów 505 796 168 CenterMed Agnieszka Surma ul. W. Bandrowskiego 16a, 33-100 Tarnów 508 944 952 Podo-Gabi.net – Gabriela Włodek ul. Urszulańska 3, 33-100 Tarnów 884 615 600 ZOZ Oświęcim – Marzena Żaba ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim 502 376 330 GZOZ Skrzyszów Skrzyszów 645, 33-156 Skrzyszów 14 674 50 08 Małopolski OW NFZ – badania 18.11 ul. Wadowicka 8W, Kraków —

Mazowieckie

Placówka Adres Telefon Family Med Dubielak ul. Wojska Polskiego 9a, 09-530 Gabin 731 288 238 Przychodnia Medicare ul. Dębowa 2, 26-600 Radom 889 834 936 Vitabene Strefa Zdrowia ul. Powązkowska 44, gab. 23, 01-797 Warszawa 692 692 999 Klinika Leczenia Ran PODOS ul. J. Piłsudskiego 31/313, 05-120 Legionowo 22 462 34 96 PodoCare – Paulina Zubrzak ul. Sikorskiego 1/3, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki 512 656 421 Mazowiecki OW NFZ – PTD ul. Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa —

Opolskie

Placówka Adres Telefon Concept Clinic ul. Kościuszki 12c, 48-200 Prudnik 509 828 494 Specjalistyczna Poradnia Leczenia Ran – Marzena Zarzycka ul. Kręta 2, Gracze 600 464 253 NZOZ Sanatis – Pielęgniarska Opieka Domowa ul. Opolska 13, 46-060 Prószków 669 429 990 Opolski OW NFZ ul. Ozimska 72A, 45-310 Opole —

Podkarpackie

Placówka Adres Telefon Instytut Pielęgniarstwa – Uniwersytet Rzeszowski ul. Warzywna 1a, 35-959 Rzeszów 608 782 645 Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny ul. Bielawskiego 16, 36-200 Brzozów 13 430 95 10

Podlaskie

Placówka Adres Telefon Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku – Poradnia Stopy Cukrzycowej ul. M. Skłodowskiej-Curie 24, 15-276 Białystok 693 826 600

Pomorskie

Placówka Adres Telefon Feet Clinic ul. Rdestowa 144u/1, 81-577 Gdynia 794 220 033 Centrum Medyczne „Gemini” ul. Młodzieżowa 35, 89-600 Chojnice 52 374 03 33 Sklep Medyczny pl. Świętego Jerzego 4, 89-600 Chojnice 52 395 19 70 Gdyński Instytut Podologiczny ul. Portowa 6, 81-350 Gdynia 570 909 995 Uniwersytet Pomorski w Słupsku – Instytut Nauk o Zdrowiu ul. Kozietulskiego 7, 76-200 Słupsk 693 641 723 Pomorski OW NFZ ul. Podwale Staromiejskie 69, Gdańsk —

Śląskie

Placówka Adres Telefon Pro-Familia-Med – Maciejowscy ul. Jaworznicka 35, 43-602 Jaworzno 600 573 373 Centrum Zdrowej Stopy – Marzena Mrowiec Al. Legionów 3, 34-300 Żywiec 507 069 059 EsteticMed – Instytut Kosmetologii i Medycyny ul. Księdza Roboty 3, 44-186 Gierałtowice 536 305 427 SPZOZ Szpital Specjalistyczny nr 1 ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom 32 396 32 44 NZOZ Bi-Med ul. Leśna 23, 42-600 Tarnowskie Góry 660 770 859

Świętokrzyskie

Placówka Adres Telefon Gabinet Leczenia Ran ul. Emilii Peck 9A, 26-130 Suchedniów 604 796 945 Usługi Podologiczne Bosko – Arletta Galera ul. Górna 19A, 25-324 Kielce 886 598 599 NZOZ Maltanka ul. Polna 84, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 666 119 006 Świętokrzyski OW NFZ al. IX Wieków Kielc 2a, 25-025 Kielce —

Warmińsko-Mazurskie

Placówka Adres Telefon Franciszkańskie Centrum Medycyny Klasztornej ul. Obrońców Pokoju 10a, 82-300 Elbląg 502 632 744 Warmińsko-Mazurski OW NFZ – badania 25.11 Olsztyńskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1 —

Wielkopolskie

Placówka Adres Telefon SPZOZ – Samodzielny Publiczny ZOZ ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan 65 512 08 55 wew. 246 Podovia Sp. z o.o. ul. Starołęcka 42c, 61-361 Poznań 733 901 500 Ranny Świat / Klucz do Rany ul. Nacławska 15, 64-000 Kościan 530 398 805 / 794 170 044 Gabinet Podologiczny PodoEsthetic ul. Chrobrego 15, 62-300 Września 535 371 870 Wielkopolski OW NFZ ul. Grunwaldzka 158, Poznań —

Zachodniopomorskie

Placówka Adres Telefon MA-MED Leczenie Ran i Podologia ul. Kochanowskiego 30, 78-200 Białogard 575 321 693

Mapa placówek: ptlr.org/mapa-placowek

Stopa cukrzycowa pod kontrolą: jedno badanie może uratować nogę

Eksperci podkreślają, że wiele amputacji można było całkowicie uniknąć. Brak czucia, drobny uraz i miesiące ignorowania problemu – to typowy scenariusz prowadzący do tragedii. Wczesne badanie może dosłownie uratować kończynę.

– Nie przebadamy wszystkich diabetyków w tydzień, ale chcemy uruchomić czujność – pacjentów, medyków i decydentów. Regularna kontrola stóp powinna być standardem opieki – mówi dr Karolina Kruszewska-Bąk, koordynatorka akcji.