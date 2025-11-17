rozwiń

Akcja potrwa do 22 listopada i jest częścią Światowego Tygodnia Świadomości Stopy Cukrzycowej. Eksperci nie mają wątpliwości: takie badanie może wprost uratować stopę przed amputacją.

Darmowe badania stóp dla cukrzyków: dlaczego mogą uchronić przed amputacją?

Stopa cukrzycowa rozwija się po cichu. Nie boli, nie daje sygnałów alarmowych. Wielu pacjentów miesiącami chodzi z otarciem czy raną, nie zdając sobie sprawy, że to pierwszy krok do martwicy i amputacji.

Lekarze widzą to codziennie.
Najgroźniejsze są właśnie te objawy, które nie bolą. Dlatego chcemy, żeby badanie stóp stało się rutyną – taką samą jak kontrola poziomu cukru – podkreśla dr Przemysław Lipiński, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

W Polsce większość amputacji wykonuje się w trybie nagłym, często wtedy, gdy na ratunek jest już za późno. Wczesne badanie może zatrzymać proces, zanim zrobi się naprawdę groźnie.

Na czym polega darmowe badanie stóp u diabetyka? Krok po kroku

Całość trwa około 10 minut. To proste, bezbolesne czynności, które pozwalają ocenić ryzyko stopy cukrzycowej:

  • ocena czucia – specjalnym monofilamentem,
  • ocena tętna na tętnicach stopy,
  • rozmowa edukacyjna, podczas której pacjent dostaje konkretne zalecenia profilaktyczne.

Po badaniu każdy otrzymuje kartę informacyjną oraz wskazówki dopasowane do poziomu ryzyka.

Darmowe badania stopy cukrzycowej: kto może skorzystać, a kto nie?

Badanie jest przeznaczone dla wszystkich osób z rozpoznaną cukrzycą – niezależnie od wieku i typu choroby.
Wyjątek to pacjenci w trakcie aktywnego leczenia stopy cukrzycowej – ta akcja ma charakter profilaktyczny.

Placówki działają od 17 do 22 listopada, każda z własnym limitem miejsc.

Ile kosztuje prywatne badanie stopy cukrzycowej? Porównanie z darmową akcją

Dla wielu pacjentów cena jest realną barierą – i właśnie dlatego akcja jest tak ważna.

Typowe ceny w gabinetach podologicznych i diabetologicznych:

  • proste, profilaktyczne opracowanie stopy cukrzycowej zaczyna się od ok. 80–100 zł (mniejsze miasta),
  • w wyspecjalizowanych gabinetach w dużych miastach profilaktyka/pielęgnacja stopy cukrzycowej to najczęściej 200–250 zł,
  • rozszerzone zabiegi potrafią dojść nawet do 250–400 zł.

Darmowa akcja pozwala wykonać to samo badanie bez żadnych opłat i bez skierowania.

Darmowe badania stóp dla diabetyków – lista placówek w całej Polsce (województwa)

Placówki POZ, poradnie diabetologiczne, gabinety pielęgniarskie i podologiczne w ponad 60 lokalizacjach. Pełna, aktualna lista dostępna jest na mapie Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran:

Dolnośląskie

Placówka Adres Telefon
Prywatna poradnia podologiczna ProMedica & Care ul. Wrocławska 23/2, 57-200 Ząbkowice Śląskie 604 658 641
Specjalistyczne Centrum Pielęgnacji Stóp i Leczenia Ran GOLID ul. Główna 4, 58-309 Wałbrzych 693 003 585
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Edyta Szumna ul. B. Chrobrego 6B, 57-200 Ząbkowice Śląskie 693 878 522
Gabinet podologiczny Marta Musioł ul. Kajdasza 4a/11, 52-234 Wrocław 509 828 484
Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne MEDICUS ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin 76 728 25 00
Lecran Centrum Opieki nad Ranami ul. Kunickiego 37A, 54-616 Wrocław 728 918 916
Gabinet Podologiczny MEDICA ul. Pereca 16, 53-444 Wrocław 501 205 602
SeryeClinic Al. Hallera 40A, 53-324 Wrocław 660 253 852

Kujawsko-Pomorskie

Placówka Adres Telefon
Perfect Feet Młyny 60, 88-320 Młyny 533 463 442
Podokos Gabinet Podologiczno-Kosmetyczny ul. Wojska Polskiego 35/1b, 87-800 Włocławek 54 232 36 36
SPZOZ w Łasinie ul. Radzyńska 4, 86-330 Łasin 56 466 46 75
SPZOZ w Grucie Gruta 277 56 468 31 89

Lubelskie

Placówka Adres Telefon
Bosespa – Gabinet podologiczny Edyta Wójcik-Garbal ul. Okulickiego 21/20, 21-040 Świdnik 661 453 057
Instytut Medycyny Wsi ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin 81 81 81 000
Ranowe ul. Nowy Rynek 5a, 22-400 Zamość 508 713 870
MEDRAN – Poradnia Leczenia Ran i Podologia Lublin ul. Północna 20a, 20-064 Lublin 609 514 877 / 695 743 113
Łuksja-Med ul. Staropojarska 3, 21-400 Łuków 25 798 52 50
Wysokie Wysokie 152, 22-400 Wysokie 572 323 466
MEDRAN – Ewa Podgórska ul. M. Konopnickiej 7, 22-400 Zamość 666 601 982
Wysomed – Marta Duda Wysokie 152, 22-400 Wysokie 723 486 505
Lubelski OW NFZ – badanie 18.11 ul. Nadstawnej 2/4, 20-120 Lublin

Łódzkie

Placówka Adres Telefon
Argo Centrum Medyczne ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź 531 000 520
Poradnia Diabetologiczna ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź 42 201 43 95
Centrum Medyczne Podologo-Medical ul. Dygasińskiego 29, 95-100 Zgierz 694 200 003
Łódzki OW NFZ – badania 17.11 ul. Targowa 35, 90-043 Łódź 42 275 40 10

Małopolskie

Placówka Adres Telefon
Gabinet Podologiczny EVA_MED ul. Kościuszki 36G/25, 32-020 Wieliczka 506 188 115
Poradnia Chirurgiczna – Szpital w Bochni ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia 662 571 856
Poradnia Leczenia Ran INTERCARD ul. Lwowska 197, 33-100 Tarnów 882 027 482
PODOLOGIQ Katarzyna Kasiarz ul. 3 Maja 15/1, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska 538 400 484
Akademia Tarnowska ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów 507 867 794
Przychodnia Rejonowa nr 2 ul. Mościckiego 14, 33-100 Tarnów 505 796 168
CenterMed Agnieszka Surma ul. W. Bandrowskiego 16a, 33-100 Tarnów 508 944 952
Podo-Gabi.net – Gabriela Włodek ul. Urszulańska 3, 33-100 Tarnów 884 615 600
ZOZ Oświęcim – Marzena Żaba ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim 502 376 330
GZOZ Skrzyszów Skrzyszów 645, 33-156 Skrzyszów 14 674 50 08
Małopolski OW NFZ – badania 18.11 ul. Wadowicka 8W, Kraków

Mazowieckie

Placówka Adres Telefon
Family Med Dubielak ul. Wojska Polskiego 9a, 09-530 Gabin 731 288 238
Przychodnia Medicare ul. Dębowa 2, 26-600 Radom 889 834 936
Vitabene Strefa Zdrowia ul. Powązkowska 44, gab. 23, 01-797 Warszawa 692 692 999
Klinika Leczenia Ran PODOS ul. J. Piłsudskiego 31/313, 05-120 Legionowo 22 462 34 96
PodoCare – Paulina Zubrzak ul. Sikorskiego 1/3, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki 512 656 421
Mazowiecki OW NFZ – PTD ul. Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

Opolskie

Placówka Adres Telefon
Concept Clinic ul. Kościuszki 12c, 48-200 Prudnik 509 828 494
Specjalistyczna Poradnia Leczenia Ran – Marzena Zarzycka ul. Kręta 2, Gracze 600 464 253
NZOZ Sanatis – Pielęgniarska Opieka Domowa ul. Opolska 13, 46-060 Prószków 669 429 990
Opolski OW NFZ ul. Ozimska 72A, 45-310 Opole

Podkarpackie

Placówka Adres Telefon
Instytut Pielęgniarstwa – Uniwersytet Rzeszowski ul. Warzywna 1a, 35-959 Rzeszów 608 782 645
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny ul. Bielawskiego 16, 36-200 Brzozów 13 430 95 10

Podlaskie

Placówka Adres Telefon
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku – Poradnia Stopy Cukrzycowej ul. M. Skłodowskiej-Curie 24, 15-276 Białystok 693 826 600

Pomorskie

Placówka Adres Telefon
Feet Clinic ul. Rdestowa 144u/1, 81-577 Gdynia 794 220 033
Centrum Medyczne „Gemini” ul. Młodzieżowa 35, 89-600 Chojnice 52 374 03 33
Sklep Medyczny pl. Świętego Jerzego 4, 89-600 Chojnice 52 395 19 70
Gdyński Instytut Podologiczny ul. Portowa 6, 81-350 Gdynia 570 909 995
Uniwersytet Pomorski w Słupsku – Instytut Nauk o Zdrowiu ul. Kozietulskiego 7, 76-200 Słupsk 693 641 723
Pomorski OW NFZ ul. Podwale Staromiejskie 69, Gdańsk

Śląskie

Placówka Adres Telefon
Pro-Familia-Med – Maciejowscy ul. Jaworznicka 35, 43-602 Jaworzno 600 573 373
Centrum Zdrowej Stopy – Marzena Mrowiec Al. Legionów 3, 34-300 Żywiec 507 069 059
EsteticMed – Instytut Kosmetologii i Medycyny ul. Księdza Roboty 3, 44-186 Gierałtowice 536 305 427
SPZOZ Szpital Specjalistyczny nr 1 ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom 32 396 32 44
NZOZ Bi-Med ul. Leśna 23, 42-600 Tarnowskie Góry 660 770 859

Świętokrzyskie

Placówka Adres Telefon
Gabinet Leczenia Ran ul. Emilii Peck 9A, 26-130 Suchedniów 604 796 945
Usługi Podologiczne Bosko – Arletta Galera ul. Górna 19A, 25-324 Kielce 886 598 599
NZOZ Maltanka ul. Polna 84, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 666 119 006
Świętokrzyski OW NFZ al. IX Wieków Kielc 2a, 25-025 Kielce

Warmińsko-Mazurskie

Placówka Adres Telefon
Franciszkańskie Centrum Medycyny Klasztornej ul. Obrońców Pokoju 10a, 82-300 Elbląg 502 632 744
Warmińsko-Mazurski OW NFZ – badania 25.11 Olsztyńskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1

Wielkopolskie

Placówka Adres Telefon
SPZOZ – Samodzielny Publiczny ZOZ ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan 65 512 08 55 wew. 246
Podovia Sp. z o.o. ul. Starołęcka 42c, 61-361 Poznań 733 901 500
Ranny Świat / Klucz do Rany ul. Nacławska 15, 64-000 Kościan 530 398 805 / 794 170 044
Gabinet Podologiczny PodoEsthetic ul. Chrobrego 15, 62-300 Września 535 371 870
Wielkopolski OW NFZ ul. Grunwaldzka 158, Poznań

Zachodniopomorskie

Placówka Adres Telefon
MA-MED Leczenie Ran i Podologia ul. Kochanowskiego 30, 78-200 Białogard 575 321 693

Mapa placówek: ptlr.org/mapa-placowek

Stopa cukrzycowa – statystyki, leczenie i profilaktyka. Najnowsze dane z Polski
Stopa cukrzycowa – statystyki, leczenie i profilaktyka. Najnowsze dane z Polski

Zobacz również

Stopa cukrzycowa pod kontrolą: jedno badanie może uratować nogę

Eksperci podkreślają, że wiele amputacji można było całkowicie uniknąć. Brak czucia, drobny uraz i miesiące ignorowania problemu – to typowy scenariusz prowadzący do tragedii. Wczesne badanie może dosłownie uratować kończynę.

Nie przebadamy wszystkich diabetyków w tydzień, ale chcemy uruchomić czujność – pacjentów, medyków i decydentów. Regularna kontrola stóp powinna być standardem opieki – mówi dr Karolina Kruszewska-Bąk, koordynatorka akcji.