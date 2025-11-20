Ostateczny wyrok w tej sprawie wydadzą sędziowie TSUE. Zazwyczaj ich orzeczenia są zbieżne z opiniami rzeczników generalnych, ale opinie te nie są dla nich wiążące.

Obowiązkowe szczepienia na COVID w wojsku

Sprawa dotyczy obowiązku szczepienia przeciwko koronawirusowi wśród wojskowych, nałożonego w trakcie pandemii Covid-19 przez rząd Włoch. Ci, którzy odmówili, byli tymczasowo zawieszani w pełnieniu obowiązków służbowych bez wynagrodzenia.

Jeden z wojskowych, który nie zgodził się na szczepienie i w efekcie został zawieszony na dwa miesiące, zaskarżył decyzję o swoim zawieszeniu, powołując się na unijną dyrektywę dotyczącą równego traktowania w pracy. Wojskowy uważał, że szczepionka jest nieskuteczna i może być niebezpieczna dla zdrowia. Ponadto krytykował to, że rząd nie chciał wziąć na siebie odpowiedzialności za ewentualne efekty uboczne.

Sąd we Włoszech zwrócił się z kolei z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE. Włoskim sędziom chodziło m.in. o ustalenie, czy unijne przepisy mają zastosowanie w przypadku poglądów dotyczących szczepień.

W ocenie rzeczniczki generalnej unijna dyrektywa nie ma w tej sprawie zastosowania. Zwróciła ona bowiem uwagę, że osobiste poglądy, oparte na obawach zdrowotnych, dotyczących wpływu szczepionki na zdrowie oraz braku zgody z rządową polityką szczepień, nie stanowią „przekonania światopoglądowego”. Są one, według Ćapety, raczej krytyczną opinią na temat obowiązku poddania się szczepieniu.

Szczepienia żołnierzy mogą być obowiązkowe mimo osobistych poglądów

Gdyby takie poglądy zostały uznane za „przekonania” w rozumieniu dyrektywy, obowiązek szczepienia stanowiłby - zdaniem rzeczniczki generalnej - dyskryminację pośrednią. Mogłaby ona jednak być uzasadniona celem ochrony zdrowia publicznego. - Obowiązek poddania się szczepieniu był środkiem niezbędnym i proporcjonalnym do osiągnięcia tego celu w sytuacji nadzwyczajnej, spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa - stwierdziła Ćapeta.

Według niej dyrektywa nie uniemożliwia państwu członkowskiemu wprowadzenia obowiązku poddania się przez członka personelu wojskowego szczepieniu, nawet jeśli jest to sprzeczne z jego osobistymi poglądami.