654,48 zł miesięcznie – dopłaca ZUS osobom uprawnionym do renty rodzinnej, które spełnią dodatkowe kryteria. Dodatek nie jest limitowany wiekiem ani dochodem i przysługuje niezależnie od liczby rodzeństwa. To pieniądze „do ręki” – bez podatku i bez potrąceń komorniczych. Sprawdzamy, kto spełnia warunki, jak złożyć wniosek i kiedy pojawią się pierwsze wypłaty.

Dodatek przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej do renty rodzinnej, która jest sierotą zupełną. Tak mówi wprost art. 76 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Ustawa wymienia ten dodatek w katalogu świadczeń i precyzuje, że to dodatek do renty rodzinnej – nie osobne świadczenie. To ważne: bez prawa do renty rodzinnej dodatku nie będzie.

Sierota zupełna to w praktyce osoba:

która nie ma obojga rodziców (zmarli), albo

(zmarli), albo której ojciec jest nieznany, a matka nie żyje – i jednocześnie ma prawo do renty rodzinnej.

Wiek nie ma znaczenia sam w sobie – znaczna część uprawnionych traci jednak prawo do renty rodzinnej po 18. roku życia (albo po 25., jeśli się uczy). Jeśli renta rodzinna przysługuje dłużej (np. z powodu całkowitej niezdolności do pracy powstałej odpowiednio wcześnie), to dodatek też – tak długo, jak istnieje prawo do renty rodzinnej. Podstawa prawna dodatku: art. 3 pkt 5 i art. 76 ustawy FUS.

W punktach – najważniejsze warunki:

masz rentę rodzinną po zmarłym rodzicu/rodzicach,

po zmarłym rodzicu/rodzicach, jesteś sierotą zupełną ,

, składasz wniosek o przyznanie dodatku (nie przyznaje się go „z urzędu”).

Ustawa podaje historyczną kwotę bazową (200 zł) i nakazuje waloryzację razem z rentami. Aktualną wysokość co roku ogłasza Prezes ZUS w Monitorze Polskim. W 2025 r. obowiązuje 654,48 zł miesięcznie. To kwota, którą dostajesz „do ręki”: dodatek nie podlega opodatkowaniu ani potrąceniom – co ważne, ustawa wprost wyłącza dodatek dla sieroty zupełnej z potrąceń i egzekucji razem z innymi dodatkami.

Co to znaczy w praktyce?

Miesięcznie: 654,48 zł .

. Rocznie (marzec–luty): 7 853,76 zł dodatkowego wsparcia.

dodatkowego wsparcia. Bez podatku i bez zajęć komorniczych.

To nie dzieje się automatycznie. Wniosek składasz w ZUS – osobiście, pocztą, przez pełnomocnika lub w konsulacie. Do wniosku dołączasz akty zgonu obojga rodziców; jeśli ojciec jest nieznany, dołączasz akt zgonu matki i akt urodzenia dziecka (z którego wynika brak danych ojca). ZUS wyda decyzję w 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności – taki termin wynika z przepisów wykonawczych. Po decyzji wypłata idzie razem z rentą rodzinną w Twoim stałym terminie.

wniosek o dodatek (ZUS publikuje wzór; w praktyce używany bywa formularz ERRD),

akty zgonu rodziców / (lub) akt zgonu matki + akt urodzenia (gdy ojciec jest nieznany),

rodziców / (lub) akt zgonu matki + (gdy ojciec jest nieznany), dokument tożsamości i numer rachunku. Instrukcja wprost na stronie ZUS (zakładka „Dodatek dla sierot zupełnych”).

Wypłata dodatku dla sieroty zupełnej w domu dziecka lub placówce opiekuńczej – zasady i wyjątki

Ustawa przewiduje szczególny tryb wypłaty, jeśli sierota zupełna przebywa w zakładzie specjalnym, domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej. Wtedy ZUS (lub inny organ rentowy) wpłaca rentę rodzinną wraz z dodatkiem na rachunek oszczędnościowy w banku wskazany przez kierownika placówki albo opiekuna ustanowionego przez sąd. A jeśli uprawnionych sierot zupełnych do jednej renty jest kilka – każde dziecko dostaje „swoją” część renty oraz pełny dodatek. To wprost art. 131 ustawy FUS.

Przy potrąceniach i egzekucji z emerytur i rent ustawa wyłącza z „puli do potrącania” m.in. dodatek dla sierot zupełnych. Oznacza to, że komornik nie może „ściągnąć” tej części świadczenia – pozostaje w całości do dyspozycji uprawnionego. To literalnie wynika z przepisów o potrąceniach (dział IX ustawy, rozdz. 4).

Jak odwołać się od decyzji ZUS w sprawie dodatku dla sieroty zupełnej – darmowa procedura krok po kroku

Jeśli ZUS odmówi dodatku, masz miesiąc na odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (za pośrednictwem tej jednostki ZUS, która wydała decyzję). Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat. Dobrze dołączyć wszystkie brakujące dokumenty (np. odpisy aktów stanu cywilnego). Podstawy i tryb procedowania reguluje rozporządzenie w sprawie postępowań emerytalno-rentowych.

Wskazówka: jeśli przedstawiciel ustawowy „nie ogarnia” formalności, osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem może skutecznie złożyć wniosek (rozporządzenie na to pozwala).

„Czy muszę mieć 18 lat, żeby dostać dodatek?” Nie. Wiek nie decyduje – liczy się prawo do renty rodzinnej i status sieroty zupełnej.

Nie. Wiek nie decyduje – liczy się prawo do renty rodzinnej i status sieroty zupełnej. „Jest nas troje rodzeństwa – dzielimy się dodatkiem?” Nie. Każdy uprawniony dostaje pełne 654,48 zł, niezależnie od liczby rodzeństwa.

Nie. Każdy uprawniony dostaje pełne 654,48 zł, niezależnie od liczby rodzeństwa. „Czy szkoła/dochód ma znaczenie?” Nie – dodatek nie jest uzależniony od dochodu; szkoła ma znaczenie o tyle, o ile warunkuje dalsze prawo do renty rodzinnej (do 25. roku życia).

Nie – dodatek nie jest uzależniony od dochodu; szkoła ma znaczenie o tyle, o ile warunkuje dalsze prawo do renty rodzinnej (do 25. roku życia). „Co jeśli mieszkam w placówce?” ZUS przeleje rentę z dodatkiem na rachunek oszczędnościowy wskazany przez kierownika placówki/opiekuna sądowego.

ZUS przeleje rentę z dodatkiem na rachunek oszczędnościowy wskazany przez kierownika placówki/opiekuna sądowego. „Czy komornik może zabrać dodatek?” Nie – przepisy wyłączają dodatek dla sieroty zupełnej z potrąceń.

Marta i jej młodszy brat pobierają rentę rodzinną po zmarłych rodzicach. Oboje są sierotami zupełnymi. Po złożeniu wniosku każde z nich dostaje pełny dodatek 654,48 zł miesięcznie, niezależnie od tego, jak podzielono między nich samą rentę. Marta – jako studentka – zachowa prawo do renty rodzinnej (a więc i do dodatku) do 25. urodzin. Brat – jeśli nie uczy się dalej – straci prawo do renty po 18. roku życia, a wraz z nią także dodatek. Podstawą są przepisy o rencie rodzinnej i art. 76 ustawy FUS.

ZUS wypłaca dodatek razem z rentą rodzinną, w stałych dniach miesiąca przypisanych do Twojej wypłaty. Po pozytywnej decyzji pieniądze „wpinają się” w najbliższy termin płatności renty – przelewem lub przekazem. Tryb wypłaty i ogólne zasady znajdziesz w przepisach o wypłacie świadczeń (dział IX ustawy FUS).

Sytuacja Czy masz prawo do renty rodzinnej? Czy dostaniesz dodatek 654,48 zł? Podstawa Zmarli oboje rodzice; masz przyznaną rentę rodzinną Tak Tak (pełna kwota) art. 76 ustawy FUS + MP 2025 poz. 152 Zmarła matka, ojciec nieznany; masz przyznaną rentę rodzinną Tak Tak (pełna kwota) art. 76 ustawy FUS + MP 2025 poz. 152 Jesteś pełnoletni i nie uczysz się (po 18 r.ż.) Zwykle nie(ustaje renta) Nie(brak renty = brak dodatku) zasady renty rodzinnej (ustawa FUS) Jesteś studentem do 25 r.ż. Tak Tak zasady renty rodzinnej (ustawa FUS) Jesteś trwale niezdolny do pracy (spełnione warunki ustawowe) Tak (bezterminowo) Tak (bezterminowo) ustawa FUS (renta rodzinna) Przebywasz w placówce opiekuńczej Tak Tak – wypłata na wskazane konto oszczędnościowe art. 131 ustawy FUS

Wydrukuj / wypełnij wniosek o dodatek (w praktyce używany jest druk ERRD). Dołącz dokumenty: akty zgonu obojga rodziców albo akt zgonu matki i akt urodzenia z wpisem „ojciec nieznany”, numer rachunku bankowego i dane kontaktowe. Złóż wniosek: w każdej placówce ZUS, pocztą, przez pełnomocnika lub w konsulacie. Czekaj na decyzję – ZUS ma 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności. Odbierz wypłatę – razem z rentą rodzinną, w Twoim stałym terminie.

Brak wniosku („myślałem, że dodatek przyznają z urzędu”).

(„myślałem, że dodatek przyznają z urzędu”). Niepełne dokumenty (brak aktu urodzenia przy ojcu „NN”).

(brak aktu urodzenia przy ojcu „NN”). Pomyłki w rachunku bankowym – opóźniają wypłatę.

– opóźniają wypłatę. Brak odwołania po odmowie – a to bezpłatne i często skuteczne.

Podstawa prawna dodatku dla sieroty zupełnej – ustawa, rozporządzenie i komunikat ZUS 2025