Około 400 tys. wypłacanych przez ZUS świadczeń emerytalnych jest poniżej poziomu minimalnego. Są wśród nich tzw. mikroemerytury. Dwa grosze miesięcznie dostaje mieszkanka Biłgoraja, a emerytka ze Szczecina trzy grosze. Dlaczego ZUS wypłaca groszowe emerytury?

Dwa gorsze emerytury miesięcznie?

Dwa gorsze emerytury miesięcznie – choć brzmi to, jak żart, wcale nim nie jest. Właśnie taką sumę otrzymuje co miesiąc mieszkanka Biłgoraja. Sześćdziesięciolatka nie jest jedyną beneficjentką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z groszową emeryturą. Sprawie mikroświadczeń przyjrzał się "Fakt", który powołując się na przygotowany przez ZUS raport, podał, że mieszkanka Biłgoraja otrzymuje dwa grosze emerytury, ponieważ przeszła na nią w wieku 60 lat, odprowadzając składki za jeden dzień pracy. W ścisłej czołówce beneficjentek mikroemerytur jest również emerytka ze Szczecina z kwotą trzygroszową. Ona także przepracowała jeden dzień. Podium zamyka emerytka z Lublina, która otrzymuje tylko sześć groszy miesięcznie. Kobieta przeszła na emeryturę w wieku 60 lat i odprowadziła składki za 8 dni pracy. Co ciekawe, groszowe emerytury zdecydowanie częściej otrzymują kobiety.

ZUS: "Około 400 tys. świadczeń emerytalnych poniżej poziomu minimalnego"

Obowiązująca od 1 marca 2024 r. kwota minimalnego świadczenia emerytalnego wynosi 1780,96 zł brutto. A zgodnie z treścią ogłoszonego 14 lutego 2024 r. Komunikat Prezesa ZUS w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez ZUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, od dnia 1 marca 2024 r. miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłaconej wynosi 3271,84 zł. Tyle że nie wszyscy uprawnieni do tego świadczenia dostają taką kwotę. Jak informuje ZUS, aktualnie jest wypłacanych około 400 tys. świadczeń poniżej poziomu minimalnego.

Dlaczego ZUS wypłaca mikroemerytury?

Kwestia groszowych emerytur budzi uzasadnione emocje. Jak zauważa "Fakt", w cytowanym wyżej materiale, koszt wydania samej decyzji, aktualnie to około 100 zł, znacznie przewyższa wysokość świadczenia. Dlaczego zatem groszowe emerytury są wypłacane?

– Mikroemerytury wynikają z opłacenia bardzo małej kwoty składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie wystarczy przepracować na oskładkowanej umowie jeden dzień, aby po osiągnięciu wieku emerytalnego otrzymać świadczenie. Stąd emerytury jedno lub dwugroszowe – wyjaśnia, w rozmowie z Gazetą Prawną, Paweł Żebrowski, rzecznik prasowy Centrali ZUS.

Rzecznik ZUS: "Moment przejścia na emeryturę to przywilej nie obowiązek"

Jak przypomina rzecznik ZUS, ustawowy moment przejścia na emeryturę jest przywilejem.

– Pamiętajmy, że moment przejścia na emeryturę to przywilej nie obowiązek. Każdy z nas musi sam podjąć decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej. Pomagają w tym doradcy emerytalni w ZUS. Mogą wyliczyć różne warianty naszego przyszłego świadczenia, np. ile będzie wynosiła emerytura, jeśli zostaniemy na rynku pracy rok lub dwa lata. To jest jednak indywidualna decyzja każdego Polaka. Istotą obniżenia wieku emerytalnego jest wprowadzanie dobrowolności w miejsce przymusu – podkreśla Paweł Żebrowski.