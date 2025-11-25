Co trzeci nauczyciel w 2024 r. wpadł w tzw. drugi próg podatkowy po przekroczeniu 120 tys. zł brutto dochodu. To efekt 30-proc. podwyżek dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, a także 33-proc. dla nauczycieli początkujących. Takie dane płyną z odpowiedzi resortu edukacji na interpelację Doroty Łobody, posłanki Koalicji Obywatelskiej.

Pensje nauczycieli rosną z roku na rok

– Od 2024 r. wdrażane są kolejne podwyżki wynagrodzenia nauczycieli. Największy wzrost wynagrodzeń w 2024 r. w wysokości 30 proc. i 33 proc. pozwolił przywrócić odpowiedni dla tej grupy zawodowej poziom płac w relacji do wskaźników makroekonomicznych. W 2025 r. wynagrodzenia wzrosły o kolejne 5 proc. Biorąc pod uwagę rozwiązania uwzględnione w projekcie ustawy budżetowej na 2026 r., po ich wdrożeniu wynagrodzenie nauczycieli początkujących względem stanu z 2023 r. będzie wyższe o 44 proc., a wynagrodzenie nauczycieli mianowanych i dyplomowanych będzie wyższe o 41 proc. – przekonuje Henryk Kiepura, wiceminister edukacji.

Zaznaczył też, że ustawą z 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1160) wprowadzono korzystne dla nauczycieli zmiany m.in. polegające na podwyższeniu nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy do 300 proc. wynagrodzenia miesięcznego i wprowadzeniu nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy – 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego, podwyższeniu wysokości odpraw w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – z 3-miesięcznego do 6-miesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy.

Nauczycieli i innych obywateli dotyczą te same przepisy podatkowe

Resort edukacji przekonuje, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są powszechne, w związku z czym mają zastosowanie do wszystkich grup pracowniczych. Według danych systemu informacji oświatowej dotyczących wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwych ministrów, procentowy rozkład liczby osób z dochodem przekraczającym 120 tysięcy złotych w roku 2024 przedstawia się następująco:

• początkujących – 3,10 proc.

• mianowanych – 11,74 proc.

• dyplomowanych – 55,69 proc.

• Ogółem: 36,17 proc.

Nauczyciele z dodatkami

MEN zastrzega jednak, że powyższe dane są tylko szacunkowe, ponieważ MEN nie ma pełnej wiedzy na temat ulg, z których korzystają nauczyciele, w tym nie ma wiedzy ilu z nich rozlicza się wspólnie z małżonkiem, co może mieć wpływ na przyporządkowanie do progu podatkowego. Zaznacza, że nie posiada także informacji ilu nauczycieli pracuje również dodatkowo poza systemem oświaty i jakie z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie.

Nauczyciele, którzy często są namawiani do dodatkowej pracy, są rozgoryczeni taką sytuacją podatkową, która ich obejmuje. – W ubiegłym roku wpadłam już w drugi próg podatkowy we wrześniu, więc niezbyt długo cieszyłam się tymi znaczącymi podwyżkami. Pracuję w jednej szkole na pełen etat, a w drugiej na część etatu. Namawiają mnie, abym wzięła dodatkowe godziny, a później w 32-proc. podatku te pieniądze są mi zabierane – mówi rozgoryczona nauczycielka ze Szkoły Podstawowej Zachodzącego Słońca na warszawskim Bemowie. – W tym roku zdecydowałam się na mniejszą liczbę godzin, ale też przekroczyłam próg podatkowy, tylko w późniejszym terminie – dodaje.

Więcej niż 120 tys. dla nauczycieli z ulgą

Związkowcy nie przyjmują argumentacji, że skala podatkowa jest powszechna i dotyczy wszystkich. – Dlatego proponujemy podwyższenie pierwszego progu podatkowego dla wszystkich obywateli. Drugim rozwiązaniem jest objęcie nauczycieli tak jak np. twórców 50-proc. kosztami uzyskania przychodów. Wtedy problem z wpadaniem w drugi próg w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zniknie – mówi Sławomir Wittkowicz, członek prezydium Forum Związków Zawodowych, przewodniczący WZZ „Forum-Oświata”.

– Takie rozwiązanie jest wręcz konieczne przy tak ogromnych brakach kadrowych – podkreśla Sławomir Wittkowicz. Resort edukacji uchyla się od dyskusji na temat zmian w systemie podatkowym dla nauczycieli.