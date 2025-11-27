Nagrywanie rozmów z wychowawcami – co jest legalne?

Przepisy nie zabraniają rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola rejestrowania rozmów z wychowawcami, nawet gdy ci nie są tego świadomi. Zakazują natomiast udostępniania takich nagrań. Potwierdza to orzecznictwo.

Rejestracja rozmowy nie jest przestępstwem

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 31 grudnia 2012 r., „osobie, która sama – będąc uczestnikiem rozmowy – nagrywa wypowiedzi uczestniczących w tym zdarzeniu osób, nie można postawić zarzutu, że jej działanie jest sprzeczne z prawem, a co najwyżej dobrymi obyczajami" (I ACa 504/11). Co ważne, tak utrwalona dyskusja może w niektórych przypadkach być z wykorzystana jako dowód w postępowaniu – przede wszystkim wtedy, gdy istnieje nierównowaga stron, np. w sporach pracowniczych.

Nagrywanie zajęć dzieci bez wiedzy wychowawcy w przedszkolu – konsekwencje prawne

A co z nagrywaniem zajęć i rozmów dzieci z wychowawcami, w których rodzice nie biorą udziału? Okazuje się, że takie działanie jest niedozwolone. Zdaniem Anny Świerszcz, radczyni prawnej z Kancelarii Law Firm Warsaw, rodzice nie mają prawa nagrywać wychowawców podczas zajęć bez ich wiedzy. Przykładowo poprzez umieszczenie urządzenia rejestrujące w ubraniu dziecka.

- Szkoła i przedszkole nie są przestrzenią publiczną. Obowiązujące tam zasady określa dyrektor, który odpowiada zarówno za bezpieczeństwo uczniów, jak i za zgodność działania placówki z prawem oświatowym oraz przepisami o ochronie danych. Dlatego rodzic nie może samodzielnie rejestrować przebiegu zajęć – mówi Anna Świerszcz, radczyni prawna z Kancelarii Law Firm Warsaw.

Nagrywanie rozmów wychowawcy z dzieckiem, w których rodzic nie uczestniczy może być postrzegane jako przestępstwo z art. 267 § 3 kodeksu karnego, zgodnie z którym „kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Rejestrowanie rozmów może też naruszać przepisy o ochronie danych osobowych, ponieważ – jak podkreśla Anna Świerszcz - nagrywanie odbywa się na terenie placówki i dotyczy wykonywania obowiązków służbowych.

Legalne sposoby kontroli opieki przedszkolnej

Brak zgody nauczyciela jest bez względu na motywację rodziców, zabronione. Zakaz potajemnego nagrywania rozmów w pewnym stopniu ogranicza rodziców w kontroli nad opieką sprawowaną przez przedszkole nad dziećmi, ale prawo przewiduje legalne mechanizmy sprawdzania nauczycieli. Obejmują one ogłoszenie zastrzeżeń dyrektorowi szkoły, interwencję kuratorium oświaty, skargę do organu prowadzącego oraz zawiadomienie Rzecznika Praw Dziecka lub Rzecznika Praw Obywatelskich – wymienia radczyni prawna.