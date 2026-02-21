1. 13. emerytura 2026: Ile wyniesie wypłata na rękę?

Trzynasta emerytura, czyli tzw. Trzynastka, to gwarantowany dodatek dla każdego emeryta i rencisty. Prawo do niej mają osoby, które 31 marca 2026 r. posiadają uprawnienie do świadczeń (np. emerytury, świadczenia przedemerytalnego czy renty socjalnej).

Kwota brutto : 1970,60 zł

: 1970,60 zł Termin wypłaty: kwiecień 2026 r. (wraz z podstawowym świadczeniem).

2. 14. emerytura 2026 i zasada „złotówka za złotówkę”

14. emerytura (czternasta) jest wsparciem dla seniorów. W przeciwieństwie do trzynastki, świadczenie to zależy od dochodów.

Mechanizm wsparcia : jeśli podstawowa emerytura przekroczy ustalony próg dochodowy, czternastka nie przepadnie, ale zostanie pomniejszona o kwotę nadwyżki (zasada złotówka za złotówkę).

: jeśli podstawowa emerytura przekroczy ustalony próg dochodowy, czternastka nie przepadnie, ale zostanie pomniejszona o kwotę nadwyżki (zasada złotówka za złotówkę). Przykład: Jeśli przekraczasz limit o 500 zł, Twoja 14. emerytura będzie niższa o dokładnie 500 zł.

To jedno z najpopularniejszych świadczeń. Przysługuje seniorom, którzy ukończyli 75 latlub są niezdolne do samodzielnej egzystencji. W pierwszym przypadku ZUS przyzna go automatycznie.

Wysokość dodatku od 1 marca 2026 r. : 366,68 zł brutto miesięcznie.

: 366,68 zł brutto miesięcznie. Zysk : 18,46 zł miesięcznie.

: 18,46 zł miesięcznie. Ważne: Dodatek nie przysługuje osobom przebywającym w ZOL lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych powyżej 2 tygodni w miesiącu.

4. Zasiłek pielęgnacyjny dla osób wymagających wsparcia

Świadczenie to mogą otrzymać seniorzy wymagający opieki osób trzecich bez względu na dochód rodziny, którzy posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, umiarkowany stopień niepełnosprawności (jeśli powstała ona przed 21. rokiem życia). Emeryci po 75. roku życia, nie muszą posiadać orzeczenia o niepełnosprawności, żeby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny.

Wysokość : 215,84 zł brutto miesięcznie

: 215,84 zł brutto miesięcznie Warunek przyznania świadczenia: ograniczona zdolność do samodzielnej egzystencji

5. Świadczenie wspierające po waloryzacji nawet 4352,7 zł

Świadczenie wspierające wypłacane jest pełnoletnim osobom z niepełnosprawnościami. Wypłacane jest w zależności od poziomu potrzeby wsparcia. Najniższe świadczenie wspomagające do końca lutego 2026 roku wynosi 751,6 zł. Z kolei najwyższe - 4133,6 zł. Po waloryzacji kwoty te wzrosną.

Poziom wsparcia Kwota świadczenia po waloryzacji [brutto] 70-74 791,4 zł 75-79 1187,1 zł 80-84 1582,8 zł 85-89 2374,2 zł 90-94 3561,3 zł 95-100 4352,7 zł

4. Darmowe leki dla seniorów 65+

Program bezpłatnych leków dla seniorów obejmuje już blisko 3800 preparatów. Aby z nich skorzystać, należy spełnić trzy warunki:

Wiek : ukończone 65 lat.

: ukończone 65 lat. Lista „D1”/„D2” : lek musi znajdować się w oficjalnym wykazie Ministerstwa Zdrowia.

: lek musi znajdować się w oficjalnym wykazie Ministerstwa Zdrowia. Wskazania: recepta musi dotyczyć schorzenia objętego refundacją.

Na liście znajdują się między innymi leki na nadciśnienie, cukrzycę, choroby serca, a także leki przeciwbólowe i wybrane szczepionki.

Seniorzy mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. O przyznaniu decyduje posiadane prawo do nieruchomości (np. umowa najmu), dochód z ostatnich 3 miesięcy oraz metraż lokalu.

Limity dochodowe 2026:

Gospodarstwo jednoosobowe : 3272,69 zł

: 3272,69 zł Gospodarstwo wieloosobowe: 2454,52 zł na osobę.

Normatywna powierzchnia lokalu:

1 osoba : do 35 m²

: do 35 m² 2 osoby : do 40 m²

: do 40 m² 3 osoby : do 45 m²

: do 45 m² 4 osoby : 55 m²

: 55 m² 5 osób : 65 m²

: 65 m² 6 osób: 70 m² (każda kolejna + 5 m²).

Ważne! Dopuszczalne jest niewielkie przekroczenie metrażu. Dla osób z niepełnosprawnością limit rośnie o 15 m².

6. Inne świadczenia pieniężne dla seniorów

Nazwa dodatku Kwota po waloryzacji Dodatek kombatancki 366,68 zł Dodatek za tajne nauczanie 366,68 zł Dodatek kompensacyjny 55,00 zł Dodatek dla inwalidów wojennych 550,02 zł

7. Pozostałe ulgi i dodatki dla emerytów