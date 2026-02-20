Program dopłat do rachunków za energię elektryczną już działa, wnioski można składać, a czasu jest sporo – ale tylko do końca roku. Kluczowe jest to, kto spełnia warunki i jak poprawnie przejść procedurę.

Dopłata do prądu 2026 – 100 zł miesięcznie, nawet 600 zł łącznie. Na czym polega program PFRON?

Wsparcie przyznawane jest w ramach programu „Aktywny samorząd”, finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). To nie jest zasiłek wypłacany z góry. To refundacja kosztów energii elektrycznej, czyli zwrot części wydatków.

Zasady są jasne:

100 zł za każdy miesiąc objęty wsparciem,

minimum 3 miesiące (300 zł),

maksimum 6 miesięcy (600 zł),

dodatek obejmuje pełny miesiąc – nawet jeśli leczenie rozpoczęło się pod jego koniec.

Jest to rozwiązanie systemowe, a nie jednorazowa pomoc kryzysowa. Program funkcjonuje w ramach zadań PFRON i jest realizowany przez powiaty.

Dlaczego dopłata do energii dla osób chorych i niepełnosprawnych ma dziś znaczenie?

W warunkach domowych coraz więcej pacjentów korzysta ze specjalistycznego sprzętu medycznego. Chodzi przede wszystkim o osoby objęte domowym leczeniem tlenem, wentylacją mechaniczną czy opieką paliatywną.

Urządzenia te pracują często przez wiele godzin dziennie, a niekiedy całodobowo. Typowy koncentrator tlenu może zużywać nawet 300–600 W na godzinę. Przy pracy 24 godziny na dobę oznacza to wzrost zużycia energii o kilkaset kilowatogodzin miesięcznie. W praktyce rachunek może być wyższy o kilkaset złotych.

Dopłata 100 zł miesięcznie nie pokrywa całych kosztów, ale w wielu domach realnie zmniejsza finansowe obciążenie. Dla części rodzin to różnica między stabilnością a koniecznością szukania dodatkowych środków.

Kto może dostać 600 zł dopłaty do prądu w 2026 roku? Warunki i lista uprawnionych

Program skierowany jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (a w przypadku dzieci – z orzeczeniem do 16. roku życia), które korzystają w warunkach domowych ze świadczeń medycznych wymagających stałego użycia sprzętu zwiększającego zużycie energii.

Dotyczy to osób pozostających pod opieką:

hospicjum domowego,

opieki paliatywnej,

pielęgniarskiej opieki długoterminowej,

zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie,

poradni lub ośrodka domowego leczenia tlenem.

Sprzęt może być zarówno wypożyczony, jak i zakupiony ze środków własnych. Kluczowe jest zalecenie lekarza i faktyczne użytkowanie urządzenia.

Ważne W dokumentach programu wprost wskazano m.in. koncentratory tlenu i respiratory – urządzenia, które znacząco podnoszą zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Jak złożyć wniosek o dopłatę do prądu 2026? SOW, PCPR, terminy i wymagane dokumenty

Nabór wniosków rozpoczął się 16 lutego 2026 r. i potrwa do 31 grudnia 2026 r. Wnioski można już składać elektronicznie w systemie SOW. Program realizowany jest przez powiaty, które odpowiadają za weryfikację dokumentów i wypłatę środków. Wniosek można złożyć:

Elektronicznie przez System Obsługi Wsparcia (SOW), W powiatowym centrum pomocy rodzinie (PCPR) właściwym dla miejsca zamieszkania.

Wnioskodawcą może być:

osoba pełnoletnia we własnym imieniu,

rodzic lub opiekun dziecka,

opiekun prawny osoby dorosłej,

pełnomocnik.

Do wniosku należy dołączyć:

orzeczenie o niepełnosprawności,

zaświadczenie potwierdzające korzystanie z urządzenia medycznego.

Zaświadczenie może być podpisane przez lekarza, pielęgniarkę, fizjoterapeutę lub opieczętowane przez placówkę medyczną realizującą świadczenie.

Nie trzeba przedstawiać rachunków za prąd ani być formalnym płatnikiem energii. Wnioskodawca składa jednak oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności za zgodność danych ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości możliwy jest obowiązek zwrotu środków wraz z odsetkami.

Kto nie dostanie dopłaty do prądu? Najczęstsze powody odmowy

Dopłata nie przysługuje osobom, które:

nie posiadają wymaganego orzeczenia,

nie korzystają z objętego programem świadczenia medycznego,

mają zaległości wobec PFRON lub powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Co się dzieje po złożeniu wniosku? Kiedy wypłata 100 zł miesięcznie?

Po złożeniu wniosku dokumenty trafiają do weryfikacji w jednostce powiatowej. Jeśli spełnione są wszystkie warunki formalne, środki są przekazywane na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Nie ma konieczności podpisywania dodatkowej umowy – decyzja zapada na podstawie wniosku i złożonych oświadczeń.

Wiele osób może nie wiedzieć, że ma prawo do 600 zł. Dlaczego warto sprawdzić uprawnienia?

Program nie jest szeroko nagłaśniany, a dotyczy osób w szczególnej sytuacji zdrowotnej. Wiele rodzin skupia się na organizacji opieki i leczenia, nie zawsze mając świadomość, że mogą ubiegać się o refundację części kosztów energii. W kontekście rosnących kosztów życia każda stała forma wsparcia ma znaczenie. Zwłaszcza gdy prąd nie jest kwestią wygody, lecz elementem terapii.

Dopłata do prądu z PFRON - najczęstsze pytania (FAQ)

Czy dopłata do prądu jest opodatkowana? Nie, refundacja nie podlega opodatkowaniu PIT. Czy trzeba być właścicielem licznika energii? Nie. Nie trzeba być bezpośrednim płatnikiem rachunku za energię. Czy wsparcie można dostać za mniej niż 3 miesiące? Nie. Minimalny okres refundacji to 3 miesiące, maksymalny – 6 miesięcy. Do kiedy można składać wnioski? Do 31 grudnia 2026 r.

Podstawa prawna i dokumenty