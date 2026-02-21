W praktyce decydują punkty przyznane przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności oraz formalna procedura. Sprawdzamy, kto rzeczywiście może liczyć na pieniądze i dlaczego najwyższa kwota pozostaje poza zasięgiem większości chorych.

Świadczenie wspierające 2026 – skąd 4353 zł od 1 marca i kto może dostać najwyższą kwotę?

Kwota 4353 zł nie jest przypadkowa. To 220 proc. renty socjalnej, która po waloryzacji od 1 marca 2026 r. wzrośnie do 1978,49 zł. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. wynosi 105,3 proc. – co zostało ogłoszone w komunikacie ministra rodziny. Wysokość wsparcia jest bezpośrednio powiązana z rentą socjalną. Im wyższy procent tej renty przysługuje danej osobie, tym wyższa miesięczna wypłata.

Maksymalne 4353 zł otrzymają wyłącznie osoby z najwyższą potrzebą wsparcia – ocenioną na poziomie od 95 do 100 punktów. I tu zaczyna się kluczowa różnica: nie chodzi o samą chorobę, lecz o skalę niesamodzielności.

Czy cukrzyca uprawnia do świadczenia wspierającego? Decydują punkty WZON (70–100)

W debacie publicznej często pojawia się uproszczenie: „chorujesz – dostaniesz pieniądze”. W rzeczywistości system działa inaczej. Świadczenie wspierające przysługuje osobom z niepełnosprawnością, którym wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) przyzna od 70 do 100 punktów potrzeby wsparcia. To zupełnie odrębna procedura niż samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku cukrzycy kluczowe jest to, jak choroba wpływa na codzienne funkcjonowanie. Znaczenie mogą mieć m.in.:

powikłania (np. neuropatia, retinopatia, niewydolność nerek),

konieczność stałej opieki osób trzecich,

ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się czy wykonywaniu podstawowych czynności.

Osoba z dobrze kontrolowaną cukrzycą, bez poważnych powikłań, nie uzyska wysokiej punktacji (chyba że ma inne dodatkowe schorzenia ograniczające jej codzienne funkcjonowanie). Natomiast pacjent z zaawansowanymi powikłaniami i znaczną niesamodzielnością może spełnić kryteria.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 r.? 4353 zł, 3562 zł, 2375 zł – pełna tabela

Od 1 marca 2026 r. kwoty świadczenia wspierającego będą wyglądać następująco:

Potrzeba wsparcia (punkty) Procent renty socjalnej Kwota od 1 marca 2026 r. 95–100 220% 4353 zł 90–94 180% 3562 zł 85–89 120% 2375 zł 80–84 80% 1583 zł 75–79 60% 1188 zł 70–74 40% 792 zł

Najniższa kwota wzrośnie do 792 zł. Najwyższa – do 4353 zł. Różnica między skrajnymi poziomami to ponad 3500 zł miesięcznie.

Jak dostać świadczenie wspierające z ZUS? Decyzja WZON i wniosek to dwa obowiązkowe kroki

Nawet wysoka punktacja nie oznacza automatycznej wypłaty. Konieczne są dwa kroki:

Uzyskanie decyzji WZON określającej poziom potrzeby wsparcia. Złożenie wniosku do ZUS o przyznanie świadczenia.

Samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie wystarczy. To częsty błąd wśród wnioskodawców.

Ważne Co więcej, świadczenie nie przysługuje osobom przebywającym w domach pomocy społecznej. Nie jest też wyłączone z dochodu przy ustalaniu prawa do niektórych świadczeń z pomocy społecznej, co w praktyce może oznaczać wyższe odpłatności za usługi opiekuńcze.

Cukrzyca a świadczenie wspierające: kto tak naprawdę dostanie pieniądze z ZUS?

Najwyższe wsparcie trafia do osób z bardzo wysokim poziomem niesamodzielności – często ze znacznym stopniem niepełnosprawności i koniecznością stałej opieki.

W przypadku cukrzycy oznacza to zazwyczaj:

ciężkie, wielonarządowe powikłania ,

, utratę samodzielności w codziennych czynnościach,

realną potrzebę stałego wsparcia innej osoby.

Dlatego choć medialnie brzmi to jak „kilka tysięcy dla chorych”, w praktyce najwyższa kwota dotyczy wąskiej grupy. Co ważne, chorzy na cukrzycę mogą dostać nie tylko świadczenie wspierające, ale też zasiłek pielęgnacyjny. Piszemy o tym więcej w artykule: Zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł dla osób z cukrzycą. Dotyczy zarówno typu 1, jak i 2 - kto dostanie?

Zmiany w świadczeniu wspierającym 2026 – czy będą nowe zasady i inne progi punktowe?

Pod koniec 2025 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło przegląd funkcjonowania przepisów. Z przekazywanych informacji wynika, że trwają analizy dotyczące m.in. zasad ustalania poziomu potrzeby wsparcia oraz okresu wypłaty świadczenia.

Obecnie maksymalny okres, na jaki przyznawane jest wsparcie, to 7 lat – nawet jeśli orzeczenie o niepełnosprawności wydano na dłużej. To jeden z postulatów zgłaszanych przez środowiska osób z niepełnosprawnościami. Na razie jednak obowiązują dotychczasowe reguły.

