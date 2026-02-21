- Świadczenie wspierające 2026 – skąd 4353 zł od 1 marca i kto może dostać najwyższą kwotę?
W praktyce decydują punkty przyznane przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności oraz formalna procedura. Sprawdzamy, kto rzeczywiście może liczyć na pieniądze i dlaczego najwyższa kwota pozostaje poza zasięgiem większości chorych.
Kwota 4353 zł nie jest przypadkowa. To 220 proc. renty socjalnej, która po waloryzacji od 1 marca 2026 r. wzrośnie do 1978,49 zł. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. wynosi 105,3 proc. – co zostało ogłoszone w komunikacie ministra rodziny. Wysokość wsparcia jest bezpośrednio powiązana z rentą socjalną. Im wyższy procent tej renty przysługuje danej osobie, tym wyższa miesięczna wypłata.
Maksymalne 4353 zł otrzymają wyłącznie osoby z najwyższą potrzebą wsparcia – ocenioną na poziomie od 95 do 100 punktów. I tu zaczyna się kluczowa różnica: nie chodzi o samą chorobę, lecz o skalę niesamodzielności.
Czy cukrzyca uprawnia do świadczenia wspierającego? Decydują punkty WZON (70–100)
W debacie publicznej często pojawia się uproszczenie: „chorujesz – dostaniesz pieniądze”. W rzeczywistości system działa inaczej. Świadczenie wspierające przysługuje osobom z niepełnosprawnością, którym wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) przyzna od 70 do 100 punktów potrzeby wsparcia. To zupełnie odrębna procedura niż samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
W przypadku cukrzycy kluczowe jest to, jak choroba wpływa na codzienne funkcjonowanie. Znaczenie mogą mieć m.in.:
- powikłania (np. neuropatia, retinopatia, niewydolność nerek),
- konieczność stałej opieki osób trzecich,
- ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się czy wykonywaniu podstawowych czynności.
Osoba z dobrze kontrolowaną cukrzycą, bez poważnych powikłań, nie uzyska wysokiej punktacji (chyba że ma inne dodatkowe schorzenia ograniczające jej codzienne funkcjonowanie). Natomiast pacjent z zaawansowanymi powikłaniami i znaczną niesamodzielnością może spełnić kryteria.
Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 r.? 4353 zł, 3562 zł, 2375 zł – pełna tabela
Od 1 marca 2026 r. kwoty świadczenia wspierającego będą wyglądać następująco:
|Potrzeba wsparcia (punkty)
|Procent renty socjalnej
|Kwota od 1 marca 2026 r.
|95–100
|220%
|4353 zł
|90–94
|180%
|3562 zł
|85–89
|120%
|2375 zł
|80–84
|80%
|1583 zł
|75–79
|60%
|1188 zł
|70–74
|40%
|792 zł
Najniższa kwota wzrośnie do 792 zł. Najwyższa – do 4353 zł. Różnica między skrajnymi poziomami to ponad 3500 zł miesięcznie.
Jak dostać świadczenie wspierające z ZUS? Decyzja WZON i wniosek to dwa obowiązkowe kroki
Nawet wysoka punktacja nie oznacza automatycznej wypłaty. Konieczne są dwa kroki:
- Uzyskanie decyzji WZON określającej poziom potrzeby wsparcia.
- Złożenie wniosku do ZUS o przyznanie świadczenia.
Samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie wystarczy. To częsty błąd wśród wnioskodawców.
Ważne
Co więcej, świadczenie nie przysługuje osobom przebywającym w domach pomocy społecznej. Nie jest też wyłączone z dochodu przy ustalaniu prawa do niektórych świadczeń z pomocy społecznej, co w praktyce może oznaczać wyższe odpłatności za usługi opiekuńcze.
Cukrzyca a świadczenie wspierające: kto tak naprawdę dostanie pieniądze z ZUS?
Najwyższe wsparcie trafia do osób z bardzo wysokim poziomem niesamodzielności – często ze znacznym stopniem niepełnosprawności i koniecznością stałej opieki.
W przypadku cukrzycy oznacza to zazwyczaj:
- ciężkie, wielonarządowe powikłania,
- utratę samodzielności w codziennych czynnościach,
- realną potrzebę stałego wsparcia innej osoby.
Dlatego choć medialnie brzmi to jak „kilka tysięcy dla chorych”, w praktyce najwyższa kwota dotyczy wąskiej grupy. Co ważne, chorzy na cukrzycę mogą dostać nie tylko świadczenie wspierające, ale też zasiłek pielęgnacyjny. Piszemy o tym więcej w artykule: Zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł dla osób z cukrzycą. Dotyczy zarówno typu 1, jak i 2 - kto dostanie?
Zmiany w świadczeniu wspierającym 2026 – czy będą nowe zasady i inne progi punktowe?
Pod koniec 2025 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło przegląd funkcjonowania przepisów. Z przekazywanych informacji wynika, że trwają analizy dotyczące m.in. zasad ustalania poziomu potrzeby wsparcia oraz okresu wypłaty świadczenia.
Obecnie maksymalny okres, na jaki przyznawane jest wsparcie, to 7 lat – nawet jeśli orzeczenie o niepełnosprawności wydano na dłużej. To jeden z postulatów zgłaszanych przez środowiska osób z niepełnosprawnościami. Na razie jednak obowiązują dotychczasowe reguły.
Podstawa prawna i dokumenty
- Ustawa z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429; ost. zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 619).
- Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 11 lutego 2026 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (M.P. z 2026 r. poz. 202).
- Informacje ZUS dotyczące zasad przyznawania i wypłaty świadczenia wspierającego.
