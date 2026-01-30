Zasiłek pielęgnacyjny bez progu dochodowego. Kto jest na liście uprawnionych?

Polacy, w określonych sytuacjach, mogą otrzymać zasiłek pielęgnacyjny. Jego zadaniem jest częściowe zrekompensowanie kosztów wynikających z braku możliwości samodzielnego funkcjonowania. Co istotne, w odróżnieniu od wielu innych form wsparcia publicznego, przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od sytuacji finansowej wnioskodawcy lub gospodarstwa domowego, którego jest częścią – nie obowiązują tu żadne progi dochodowe.

Nie każda osoba może jednak skorzystać z tego rodzaju pomocy. Obowiązujące regulacje przewidują bowiem określone warunki, które co prawda nie mają charakteru finansowego, ale mimo to ograniczają krąg uprawnionych. Powstaje więc pytanie, komu przysługuje prawo do zasiłku pielęgnacyjnego. Świadczenie może być przyznane:

dzieciom do 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,

osobom powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osobom powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o ile niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat,

osobom, które ukończyły 75 lat (świadczenie przyznawane jest automatycznie).

Nie tylko diagnoza. Kiedy komisja uzna niezdolność do samodzielnej egzystencji?

Najistotniejszym elementem oceny pozostaje wpływ choroby na codzienne funkcjonowanie osoby ubiegającej się o świadczenie. W praktyce oznacza to, że w 2026 roku organy orzekające będą kładły szczególny nacisk na ustalenie tzw. niezdolności do samodzielnej egzystencji. Ocenie podlega przede wszystkim stopień samodzielności, możliwość wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, takich jak przygotowywanie posiłków, a także zdolność do podjęcia i utrzymania aktywności zawodowej. Równie ważna jest pełna dokumentacja medyczna, która potwierdza przebieg schorzenia oraz ewentualne hospitalizacje.

Nadciśnienie: kiedy choroba daje prawo do świadczenia?

W praktyce oznacza to, że część osób z nadciśnieniem jest uprawniona do zasiłku pielęgnacyjnego. Liczy się bowiem nie sama diagnoza, a orzeczenie o niepełnosprawności i wpływ dolegliwości na codzienne funkcjonowanie. W praktyce oznacza to, że zasiłek pielęgnacyjny może być przyznany osobie z nadciśnieniem, o ile choroba doprowadziła do znacznego stopnia niepełnosprawności i skutkowała wystąpieniem niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Na przykład, gdy ciężka postać nadciśnienia skutkuje poważnymi powikłaniami — choćby takimi jak niewydolność serca— może to stanowić podstawę do przyznania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a to już pierwszy krok do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.

Wniosek o zasiłek krok po kroku: dokumenty, terminy i portal Emp@tia

Zgromadzenie dokumentacji medycznej . Osoba ubiegająca się o zasiłek powinna najpierw zebrać aktualne dokumenty medyczne, a także uzyskać od swojego lekarza prowadzącego zaświadczenie o stanie zdrowia . Dokument ten nie może być starszy niż 30 dni przed datą złożenia wniosku.

. Osoba ubiegająca się o zasiłek powinna najpierw zebrać aktualne dokumenty medyczne, a także uzyskać od swojego lekarza prowadzącego . Dokument ten nie może być starszy niż 30 dni przed datą złożenia wniosku. Wniosek do PZOON i uzyskanie orzeczenia . Kolejnym etapem jest przekazanie pełnej dokumentacji do Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZOON), który określa i potwierdza stopień niepełnosprawności. W przypadku decyzji odmownej można wnieść odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w ciągu 14 dni. Jeżeli decyzja Wojewódzkiego Zespołu również jest negatywna, istnieje możliwość złożenia odwołania do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem WZON w terminie 30 dni od doręczenia decyzji.

. Kolejnym etapem jest przekazanie pełnej dokumentacji do Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZOON), który określa i potwierdza stopień niepełnosprawności. W przypadku decyzji odmownej można wnieść odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w ciągu 14 dni. Jeżeli decyzja Wojewódzkiego Zespołu również jest negatywna, istnieje możliwość złożenia odwołania do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem WZON w terminie 30 dni od doręczenia decyzji. Wniosek w MOPS lub GOPS. Po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności można wystąpić o zasiłek pielęgnacyjny w odpowiednim urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Wnioski można składać również elektronicznie, korzystając z portalu Emp@tia.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku? Sprawdź aktualne stawki

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego jest niewielka – wynosi obecnie tylko 215,84 zł miesięcznie. Wysokość tego świadczenia pozostaje niezmieniona od 2019 roku, jednak przewiduje się jej podwyższenie w 2027 roku.

Uwaga na pułapki: kiedy stracisz prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?