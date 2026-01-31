Jaka jest wysokość zasiłku chorobowego w 2026 roku?

Wysokość zasiłku chorobowego określona została jako procentowa część podstawy jego wymiaru. Zgodnie z art. 11 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa miesięczny zasiłek wynosi 80 proc. podstawy jego wymiaru. Jeżeli jednak niezdolność do pracy lub niemożność jej wykonywania:

przypada w okresie ciąży;

powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim, które przewidziane są dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów;

powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy;

wówczas miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Co jest podstawą wymiaru zasiłku? Stanowi ją przeciętne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała ta niezdolność. Jak zatem obliczyć zasiłek chorobowy w 2026 roku? Należy ustalić przeciętne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy z uwzględnieniem wynagrodzenia zasadniczego oraz wypłacone premie, dodatki, nagrody, a następnie pomniejszyć tę pensję brutto o składki na ubezpieczenie społeczne, czyli o 13,71 proc. Mając na uwadze wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, minimalne podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w 2026 roku dla pracownika zatrudnionego na pełny etat wyniesie 4147,10 zł (przy założeniu 80 proc. zasiłku).

Okres otrzymywania zasiłku chorobowego

Zasiłek chorobowy wypłacany jest przez ZUS wyłącznie przez oznaczony przez ustawodawcę okres, a nie przez cały czas trwania niezdolności do pracy lub niemożności jej wykonywania. Zgodnie z art. 8 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie chory i macierzyństwa przysługuje on:

nie dłużej niż 182 dni ;

; nie dłużej niż 270 dni , w razie gdy niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub powstała w trakcie ciąży;

, w razie gdy niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub powstała w trakcie ciąży; nie dłużej niż 91 dni, jeśli niezdolność do pracy lub niemożność jej wykonywania przypada na okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, przy czym trzeba zaznaczyć, że nie dotyczy to niezdolności spowodowanej gruźlicą lub powstałej w trakcie ciąży.

Jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność jej wykonywania nie ustanie po okresie, w którym pracownikowi należne jest zasiłek chorobowy, nie oznacza to, że pozostaje on bez jakiegokolwiek wsparcia. W takim wypadku może bowiem ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wszystko zależy jednak od szczegółowych okoliczności sprawy.

Zasady wypłaty zasiłku chorobowego w 2026 roku

Kto i kiedy wypłaca zasiłek chorobowy? Chorobowe, jak nazywane jest często potocznie świadczenie pieniężne należne ubezpieczonemu z powodu niezdolności do pracy, wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba jednak podkreślić, że ZUS wypłaca zasiłek po okresie, w którym tzw. wynagrodzenie chorobowe płaci pracodawca tj. od 34. dnia niezdolności do pracy, a w przypadku osób po 50. roku życia – od 15. dnia.

Co jednak ważne, nie chodzi tu o 34. dzień nieprzerwanie trwającego L4, ale o trwającą taki okres niezdolność do pracy w ciągu roku kalendarzowego. Dni niezdolności do pracy sumuje się bowiem i po przekroczeniu trzydziestotrzydniowego okresu, ZUS przejmuje wypłacanie świadczenia.

Wypłata zasiłku chorobowego przez ZUS uzależniona jest od potwierdzenia niezdolności do pracy lub niemożności jej wykonywania i przedstawienia przez płatnika składek stosownego zaświadczenia, którego treść została szczegółowo określona w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków.

ZUS wypłaca zasiłek choroby w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia dostarczenia niezbędnych dokumentów.

Jakie zmiany dotyczą zasiłku chorobowego w 2026?

2026 rok przyniesienie zmiany w zakresie kontroli, a także samej definicji zwolnienia lekarskiego. O ile jednak ZUS ma zyskać uprawnienia do sprawdzania prawidłowości wykorzystywania L4, o tyle jednak nie będzie to miało wpływu na wysokość i ogólne zasady wypłaty zasiłku chorobowego.

FAQ

Jaka jest wysokość zasiłku chorobowego?

Zasiłek choroby wypłacany jest w wysokości 80 proc. podstawy jego wymiaru, a w niektórych wypadkach, m.in. gdy niezdolność do pracy lub niemożność jej wykonywania przypada w okresie ciąży – w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru.

Jak długo ZUS wypłaca zasiłek chorobowy?

Co do zasady ZUS wypłaca zasiłek nie dłużej niż 182 dni, a gdy razie gdy niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub powstała w trakcie ciąży – nie dłużej niż 270 dni. Jeżeli jednak zwolnienie przypada na okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, to chorobowe wypłacane jest nie dłużej niż 91 dni.

Na jakiej podstawie ZUS wypłaca zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy wypłacana jest przez ZUS na podstawie potwierdzenia niezdolności do pracy lub niemożności jej wykonywania i przedstawienia stosownego zaświadczenia przez płatnika składek.

Źródła: