Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku?

Prawo w Polsce przewiduje różne formy wsparcia finansowego dla osób z różnymi dolegliwościami. Jedną z nich jest zasiłek pielęgnacyjny, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków powstałych w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. W przeciwieństwie do części innych świadczeń oferowanych przez państwo, przysługuje on potrzebującemu bez względu na dochód rodziny.

Nie wszyscy jednak otrzymają świadczenie. Przepisy wprowadzają pewne ograniczenia w tym zakresie. Kto zatem ma prawo do zasiłku? Zgodnie z prawem świadczenie przysługuje:

dzieciom do 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,

osobom powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osobom powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o ile niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat,

osobom, które ukończyły 75 lat (świadczenie przyznawane jest automatycznie).

Depresja a orzeczenie o niepełnosprawności: kiedy przysługują pieniądze?

Samo depresji nie daje choremu z automatu prawa do świadczenia. Kluczowy jest wpływ choroby na codzienne funkcjonowanie. W praktyce oznacza to, że orzecznicy będą w 2026 roku zwracać szczególną uwagę na niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Na co patrzy komisja orzekająca? Dokumentacja medyczna przy depresji

Osoby, które chcą się ubiegać o zasiłek pielęgnacyjny powinny wiedzieć, co bierze pod uwagę komisja orzekająca. Okazuje się, że sprawdza ona wpływ choroby na poziom samodzielności, wykonywanie codziennych czynności, np. przygotowywanie posiłków oraz zdolność do podjęcia i utrzymania pracy.

Istotne znaczenie ma dokumentacja potwierdzająca charakter depresji, w tym jej nawroty i ewentualne hospitalizacje. Warto również przedstawić występujące dolegliwości i objawy związane z chorobą, w tym np. brak energii, wycofanie społeczne i myśli samobójcze.

Procedura krok po kroku: jak złożyć wniosek o zasiłek w MOPS lub GOPS?

Zebranie dokumentów medycznych do PZOON. Osoba starająca się o świadczenie powinna na początku zgromadzić aktualną dokumentację lekarską oraz uzyskać zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego. Dokument ten nie może być wystawiony wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku. Złożenie wniosku do PZOON i uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności. Kolejnym krokiem jest przekazanie kompletu dokumentów do Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który ustala i potwierdza stopień niepełnosprawności. W razie wydania decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni. Jeśli również ta decyzja jest niekorzystna, istnieje możliwość wniesienia odwołania — za pośrednictwem WZON — do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 30 dni od jej doręczenia. Złożenie wniosku w MOPS lub GOPS. Po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności można wystąpić o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. Wniosek da się również złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku? Aktualna kwota

Świadczenie nie jest wysokie – chorzy otrzymują jedynie 215,84 zł miesięcznie. Wysokość zasiłku jest stała od 2019 roku. Prawdopodobnie wzrośnie ona w 2027 roku.

Kiedy nie dostaniesz zasiłku? Pułapki i wyłączenia w przepisach