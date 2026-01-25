Formy pełnomocnictwa w 2026 roku: Jak to zrobić poprawnie?
ZUS w 2026 roku akceptuje kilka form upoważnienia. Wybór zależy od preferencji świadczeniobiorcy oraz technicznych możliwości:
- Druk ZUS PEL: To najprostsza i najczęściej stosowana forma. Formularz można wypełnić i złożyć osobiście w placówce ZUS lub wysłać pocztą;
- Profil PUE ZUS / eZUS: Pełnomocnictwo można przekazać drogą elektroniczną, co jest najszybszą metodą;
- Akt notarialny: Jeśli pełnomocnictwo zostało sporządzone u notariusza, jego oryginał lub uwierzytelnioną kopię należy dostarczyć do ZUS;
- Pełnomocnictwo do protokołu: Można je zgłosić ustnie w obecności pracownika ZUS, który sporządzi z tej czynności oficjalny protokół.
Co musi zawierać upoważnienie?
Aby dokument był ważny, nie może w nim zabraknąć kluczowych danych:
- Danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, PESEL) zarówno osoby uprawnionej, jak i pełnomocnika;
- Jasno określonego zakresu (np. odbiór emerytury, zasiłku chorobowego czy wszystkich świadczeń);
- Okresu obowiązywania (może być stałe lub na konkretny czas).
Wypłata przez pocztę – inne zasady
Należy pamiętać o istotnej różnicy: pełnomocnictwo złożone w ZUS dotyczy przelewów na konto lub decyzji administracyjnych. Jeśli emerytura jest dostarczana przez listonosza (przekaz pocztowy), konieczne jest dodatkowe upoważnienie zgłoszone bezpośrednio w placówce Poczty Polskiej.
Kiedy pełnomocnictwo wygasa?
Upoważnienie przestaje obowiązywać w kilku sytuacjach:
- po upływie terminu, na jaki zostało wystawione,
- w momencie odwołania go przez świadczeniobiorcę,
- w przypadku śmierci osoby uprawnionej lub pełnomocnika.
