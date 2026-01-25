Formy pełnomocnictwa w 2026 roku: Jak to zrobić poprawnie?

ZUS w 2026 roku akceptuje kilka form upoważnienia. Wybór zależy od preferencji świadczeniobiorcy oraz technicznych możliwości:

  • Druk ZUS PEL: To najprostsza i najczęściej stosowana forma. Formularz można wypełnić i złożyć osobiście w placówce ZUS lub wysłać pocztą;
  • Profil PUE ZUS / eZUS: Pełnomocnictwo można przekazać drogą elektroniczną, co jest najszybszą metodą;
  • Akt notarialny: Jeśli pełnomocnictwo zostało sporządzone u notariusza, jego oryginał lub uwierzytelnioną kopię należy dostarczyć do ZUS;
  • Pełnomocnictwo do protokołu: Można je zgłosić ustnie w obecności pracownika ZUS, który sporządzi z tej czynności oficjalny protokół.

Co musi zawierać upoważnienie?

Aby dokument był ważny, nie może w nim zabraknąć kluczowych danych:

  • Danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, PESEL) zarówno osoby uprawnionej, jak i pełnomocnika;
  • Jasno określonego zakresu (np. odbiór emerytury, zasiłku chorobowego czy wszystkich świadczeń);
  • Okresu obowiązywania (może być stałe lub na konkretny czas).

Wypłata przez pocztę – inne zasady

Należy pamiętać o istotnej różnicy: pełnomocnictwo złożone w ZUS dotyczy przelewów na konto lub decyzji administracyjnych. Jeśli emerytura jest dostarczana przez listonosza (przekaz pocztowy), konieczne jest dodatkowe upoważnienie zgłoszone bezpośrednio w placówce Poczty Polskiej.

Kiedy pełnomocnictwo wygasa?

Upoważnienie przestaje obowiązywać w kilku sytuacjach:

  • po upływie terminu, na jaki zostało wystawione,
  • w momencie odwołania go przez świadczeniobiorcę,
  • w przypadku śmierci osoby uprawnionej lub pełnomocnika.