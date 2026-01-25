Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku?

Zasiłek pielęgnacyjny ma na celu częściowe pokrycie wydatków wynikających z niezdolności do samodzielnej egzystencji. W przeciwieństwie do wielu innych świadczeń, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje bez względu na dochód rodziny.

Nie wszyscy otrzymają świadczenie. Prawo do zasiłku mają:

dzieci do 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

osoby powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osoby powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat,

osoby, które ukończyły 75 lat – w ich przypadku świadczenie przyznawane jest automatycznie.

Choroba serca a orzeczenie: kiedy komisja powie „TAK”?

Samo zdiagnozowanie nadciśnienia czy niewydolności serca nie daje z automatu prawa do pieniędzy. Kluczowy jest wpływ choroby na codzienne funkcjonowanie. W 2026 roku orzecznicy zwracają szczególną uwagę na tzw. niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Na co patrzy komisja orzekająca?

Warto wiedzieć, co bierze pod uwagę komisja orzekająca. Jeśli chorujesz na serce lub masz problemy z krążeniem, należy podkreślić problemy z:

samodzielnym poruszaniem się : np. silna duszność wysiłkowa uniemożliwiająca dojście do sklepu czy apteki,

: np. silna duszność wysiłkowa uniemożliwiająca dojście do sklepu czy apteki, zapewnieniem sobie bezpieczeństwa – przykładowo częste omdlenia lub ryzyko nagłego pogorszenia stanu zdrowia,

– przykładowo częste omdlenia lub ryzyko nagłego pogorszenia stanu zdrowia, samoobsługą : trudności z przygotowaniem posiłków, higieną czy ubieraniem się z powodu osłabienia,

: trudności z przygotowaniem posiłków, higieną czy ubieraniem się z powodu osłabienia, z leczeniem: konieczność stałego monitorowania parametrów -przykładowo skomplikowana farmakoterapia.

Ważne W dokumentacji medycznej warto mieć wpisy o powikłaniach, takich jak np. retinopatia czy uszkodzenia nerwów neuropatia. Często towarzyszą one chorobom układu krążenia.

Procedura krok po kroku: jak uzyskać świadczenie?

1. Kompletowanie dokumentacji. Osoba ubiegająca się o świadczenie powinna w pierwszej kolejności zebrać wyniki badań (EKG, echo serca, próby wysiłkowe) i zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego (wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku).

2. Wniosek do PZOON i orzeczenie o niepełnosprawności. W następnej kolejności należy złożyć właściwą dokumentację do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. To on wydaje dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności. W przypadku negatywnej można się od niej odwołać do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Jest na to 14 dni. Od decyzji WZON także można się odwołać. Odwołanie za pośrednictwem WZON wnosi się do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 30 dni od otrzymania negatywnej decyzji.

3. Wizyta w MOPS/GOPS. Po otrzymaniu orzeczenia o niepełnosprawności można złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny w swoim urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Można to zrobić również elektronicznie przez portal Emp@tia.

Ile wynosi zasiłek w 2026 roku?

Obecna kwota to 215,84 zł miesięcznie. Wysokość świadczenia nie była zmieniana aż od 2019 roku. Istnieje natomiast szansa, że zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie w 2027 roku.

Uwaga na pułapki! Kiedy nie dostaniesz pieniędzy?

Nawet z orzeczeniem o niepełnosprawności możesz otrzymać decyzję odmowną. Dotyczy to sytuacji, gdy:

1. Pobierasz dodatek pielęgnacyjny z ZUS. Nie można łączyć zasiłku (z gminy) z dodatkiem,

2. Przebywasz w placówce całodobowej. Jeśli dom pomocy społecznej zapewnia pełną, nieodpłatną opiekę, zasiłek nie przysługuje.

3. Członek rodziny pobiera świadczenie za granicą. Dotyczy to osób objętych koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w UE.