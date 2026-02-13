Usprawnienie procedur związanych z wydawaniem, unieważnieniem oraz zarządzaniem dowodami osobistymi – to jeden z celów opublikowanego właśnie na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu optymalizacji niektórych procesów w zakresie spraw obywatelskich.

Dokument dla seniora ważny dłużej o 5 lat

Dziś osobom powyżej 12. roku życia dowód osobisty jest wydawany – co do zasady – na okres 10 lat. Przygotowane przez resort spraw wewnętrznych i administracji zmiany zakładają, że okres ten zostanie wydłużony do 15 lat w stosunku do osób, które ukończyły 70 lat. „Przedmiotowa zmiana ma na celu ograniczenie konieczności ponownego ubiegania się o wydanie dokumentu tożsamości przez osoby starsze, co zmniejszy obciążenie administracyjne i zwiększy komfort seniorów” – tłumaczą projektodawcy. I proponują jeszcze inne zmiany w ustawie o dowodach osobistych, które mają usprawnić oraz unowocześnić procedury administracyjne związane z wydawaniem, unieważnieniem oraz zarządzaniem tego typu dokumentami.

I tak, zgodnie z projektem, możliwe będzie zadeklarowanie przez osobę ubiegającą się o wystawienie dowodu osobistego woli odbioru dokumentu we wskazanym przez siebie organie gminy. Dziś nie jest to możliwe – odbioru należy dokonać tam, gdzie został złożony wniosek. Projekt przewiduje, że osoba zainteresowana zmianą miejsca odbioru będzie musiała zadeklarować to w momencie składania wniosku o wydanie dokumentu. Jak podkreśla resort spraw wewnętrznych, rozwiązanie to zwiększy elastyczność procedury administracyjnej oraz zredukuje niedogodności związane z koniecznością wizyty w urzędzie, w którym wniosek został złożony, jeżeli znajduje się on w znacznej odległości od miejsca codziennego pobytu osoby.

Nowe obowiązki i ułatwienia dla rodziców

Zmiany mają na celu również wprowadzenie rozwiązań odnoszących się do kwestii władzy rodzicielskiej. Chodzi o sytuację, w której jeden z rodziców wnioskuje o wydanie dowodu osobistego dla małoletniego dziecka. Po zmianach przepisy będą stanowić, że wniosek taki będzie mógł być złożony wyłącznie przez rodzica sprawującego władzę rodzicielską, która nie została ograniczona w sposób uniemożliwiający jego złożenie. Zmieni się również wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego dla dziecka. Pojawi się w nim bowiem oświadczenie rodzica składającego wniosek o pozostawaniu dziecka pod władzą rodzicielską, która nie została ograniczona, oraz klauzula o treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Oświadczenie będzie bowiem składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Po wejściu w życie omawianych zmian pojawi się również możliwość zgłaszania utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dziecka poprzez dedykowaną usługę elektroniczną udostępnioną przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Będzie to jednak możliwe tylko wówczas, gdy w rejestrze PESEL przy danych dziecka zamieszczony będzie numer PESEL tego z rodziców, który dokonuje zgłoszenia. „Rozwiązanie to stanowić będzie ułatwienie dla rodziców, umożliwiając im natychmiastowe działanie w przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dziecka, bez konieczności realizacji czynności przez urzędnika. (…) W chwili obecnej zgłoszenia takie są obsługiwane ręcznie przez urzędnika” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Etap legislacyjny

Projekt w uzgodnieniach, konsultacjach publicznych i opiniowaniu