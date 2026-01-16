Dlaczego waloryzacja emerytur w 2026 roku będzie wyższa?

Mechanizm waloryzacji opiera się przede wszystkim na inflacji. Choć jej ogólny poziom od miesięcy stopniowo spada po gwałtownym wzroście, to dane dotyczące waloryzacji okazują się wyższe niż przewidywano. Pierwotnie zakładano wzrost świadczeń o 4,88 proc., uwzględniając inflację na poziomie 4 proc., a realny wzrost płac 4,4 proc. Co się zmieniło? Z najnowszych wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że inflacja emerycka wyniosła 4,2 proc., co oznacza, że wskaźnik waloryzacji może osiągnąć nawet 5,08 proc. Ta z pozoru niewielka różnica może jednak przełożyć się na znaczące skutki finansowe.

Budżet pod presją: Rząd musi znaleźć dodatkowy miliard na świadczenia

Jak donoszą media, wyższy wskaźnik oznacza, że waloryzacja świadczeń może kosztować państwo więcej, niż zapisano w projekcie budżetu. Szacuje się, że na same podwyżki emerytur i rent może być potrzebny nawet dodatkowy miliard złotych. W planach budżetowych na 2026 rok zarezerwowano około 23 mld zł na waloryzację świadczeń. Kolejne 33 mld zł ma zostać przeznaczone na wypłatę trzynastych i czternastych emerytur. Jeśli obecne tendencje się utrzymają, rząd ponownie przeliczy swoje założenia.

Dla emerytów i rencistów wyższa waloryzacja to dobra wiadomość – realny wzrost świadczeń. Z perspektywy finansów publicznych oznacza to jednak dodatkowe obciążenie i konieczność znalezienia nowych źródeł finansowania. Najbliższe miesiące pokażą, czy rząd zdecyduje się na korektę budżetu i w jaki sposób zabezpieczy środki na wyższe wypłaty.

Ile wyniesie najniższa emerytura netto i brutto po podwyżce?

Jak podają media, szczegółowe informacje dotyczące marcowej waloryzacji świadczeń, która będzie prawdopodobnie jedyną podwyżką w 2026 roku, mają zostać ogłoszone pod koniec przyszłego miesiąca. Jeśli rządowe prognozy budżetowe się potwierdzą, najniższa emerytura brutto wzrośnie z 1878 zł do 1974 zł, co oznacza realny wzrost wypłaty o blisko 87 zł netto.

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2026 roku? Kluczowe terminy

Termin przejścia na emeryturę ma znaczenie dla wysokości świadczenia. Kluczowe są dwa miesiące: luty i lipiec. Od marca emerytura wzrośnie zgodnie z rocznym wskaźnikiem waloryzacji, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci seniorom trzynastą emeryturę. Z kolei w czerwcu ZUS przeprowadza roczną waloryzację składek zgromadzonych na koncie i subkoncie emeryta.