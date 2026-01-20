Waloryzacja emerytur zawsze odbywa się w marcu, ale jej wysokość poznajemy dopiero wtedy, gdy spłyną kompletne dane z poprzedniego roku. I właśnie na tym etapie pojawił się znak zapytania.

Inflacja emerycka 2025 już znana. Dlaczego to nie ona zdecyduje o waloryzacji emerytur 2026

Pod koniec stycznia Główny Urząd Statystyczny opublikował dane, na które czekali zarówno ekonomiści, jak i emeryci. Inflacja konsumencka wyniosła 3,6 proc., a tzw. inflacja emerycka – liczona według koszyka wydatków seniorów – 4,2 proc. To właśnie wyższy z tych wskaźników brany jest pod uwagę przy waloryzacji świadczeń.

Już w tym momencie stało się jasne, że rządowe założenia były zbyt ostrożne. W budżecie państwa zapisano bowiem inflację na poziomie 4 proc., a rzeczywistość okazała się droższa – szczególnie dla gospodarstw emeryckich, gdzie większą część wydatków pochłaniają żywność i leki.

Waloryzacja emerytur 2026 a realny wzrost płac. Tego wskaźnika wciąż brakuje

Waloryzacja to jednak nie tylko inflacja. Ustawa przewiduje, że do wyższego wskaźnika cen dolicza się 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń. I to właśnie ta wartość wciąż nie została oficjalnie potwierdzona.

Według prognoz Ministerstwo Finansów realny wzrost płac miał wynieść 4,4 proc. Gdyby te dane się potwierdziły, wskaźnik waloryzacji osiągnąłby około 5,08 proc. Problem w tym, że wyższa inflacja mogła „zjeść” część wzrostu wynagrodzeń. A to oznacza, że ostateczna liczba może pójść w górę… albo lekko spaść.

Dlaczego waloryzacja emerytur w 2026 roku jest kluczowa także dla trzynastek i czternastek

Marcowa podwyżka nie dotyczy wyłącznie comiesięcznych emerytur. Od jej wysokości zależą także:

kwota najniższej emerytury ,

, wysokość trzynastej i czternastej emerytury oraz wszystkich dodatków do emerytury

całkowity koszt świadczeń dla budżetu państwa.

Rząd zaplanował na waloryzację i dodatki emerytalne blisko 54 mld zł, z czego ponad 22 mld zł ma pochłonąć sama marcowa podwyżka. To jeden z największych pojedynczych wydatków socjalnych w 2026 r.

Waloryzacja emerytur 2026 – przykładowe wyliczenia. Ile seniorzy dostaną „na rękę”

Jeśli wskaźnik zatrzyma się w okolicach 5,08 proc., minimalna emerytura wzrosłaby z 1878,91 zł do około 1974 zł brutto. Granica 2 tys. zł pozostaje raczej poza zasięgiem – wymagałaby waloryzacji przekraczającej 6 proc.

Waloryzacja emerytur 2026: Przykładowe wyliczenia (tabela)

Emerytura netto dziś Emerytura netto po waloryzacji Miesięczny zysk 1709 zł 1797 zł +87 zł 1820 zł 1912 zł +92 zł 2093 zł 2199 zł +106 zł 2275 zł 2375 zł +100 zł 2670 zł 2790 zł +120 zł

Wyliczenia mają charakter orientacyjny i zakładają waloryzację na poziomie 5,08 proc.

Seniorzy czekają na dane GUS. Kiedy poznamy ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur 2026

Dla wielu emerytów kilkadziesiąt czy sto złotych miesięcznie to niewielka, ale ważna ulga w domowym budżecie. Szczególnie w czasach, gdy ceny usług medycznych i leków rosną szybciej niż przeciętne dochody. Nic więc dziwnego, że lutowe dane GUS śledzone są dziś uważniej niż niejeden polityczny sondaż.

Ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie ogłoszony w obwieszczeniu ministra rodziny, a wypłaty w nowej wysokości ruszą od marca 2026 r. – automatycznie, bez składania wniosków. Za realizację tradycyjnie odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych.