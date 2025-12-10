Przejście na emeryturę to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Warto zorientować się, co zapewni nam najbardziej korzystną wartość świadczenia, jakie mamy możliwości, aby uzyskać najlepszy wariant emerytury, w którym miesiącu warto się na to zdecydować. Różnice są spore – to kwestia nawet kilkuset złotych miesięcznie. Rzecznik ZUS Grzegorz Dyjak podpowiada, co może pomóc w podjęciu najkorzystniejszej decyzji.

Planujesz przejść na emeryturę? Ważne, by świadomie podjąć decyzję

To od indywidualnej sytuacji ubezpieczonego zależy, kiedy przejście na emeryturę będzie korzystniejsze finansowo. Niewątpliwie, jeśli przedłużymy aktywność zawodową, to odprowadzimy więcej składek, czyli zwiększymy kapitał. Jednocześnie krótsze będzie średnie dalsze trwanie życia. Trzeba też podkreślić, że składki będą więcej razy waloryzowane, gdy opóźnimy decyzję o emeryturze. To spowoduje, że będziemy mieli wyższe świadczenie.

Jak sprawdzić, czy planowany moment przejścia na emeryturę jest dla nas najkorzystniejszy?

Aby sprawdzić, czy dobrze wybraliśmy moment przejścia na emeryturę, warto skorzystać z kalkulatora emerytalnego samemu albo skonsultować się z doradcą ZUS. Kalkulator obliczy prognozę naszej emerytury w zależności od tego, kiedy zdecydujemy się na nią przejść. Dowiemy się, jak będzie się kształtowała wysokość świadczenia, jeśli przejdziemy na emeryturę od razu po osiągnięciu wymaganego wieku. Możemy też sprawdzić, ile zyskamy, opóźniając tę decyzję, przedłużając pracę na przykład o rok.

– Jestem przekonany, że to pomoże wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie. Szczególnie gdy mamy wątpliwości co do swojej dalszej aktywności, a zbliżamy się do wieku, w którym możemy nabyć prawo do emerytury – podkreśla rzecznik ZUS Grzegorz Dyjak.

Planujesz przejść na emeryturę w 2026 r.? O tym, który miesiąc wybrać, by otrzymać możliwie najwyższe świadczenia, dowiesz się z artykułu:

W czym może pomóc doradca emerytalny ZUS?

Doradcy emerytalni ZUS odpowiadają na szczegółowe pytania i wyjaśniają zasady przyznawania świadczeń. Tłumaczą, od czego zależy wysokość emerytury, a także obliczają przy pomocy przygotowanego przez ZUS kalkulatora emerytalnego wysokość świadczenia prognozowanego dla danej osoby. Doradcy pokazują także różne warianty, np. jak opóźnienie zakończenia aktywności zawodowej o rok, dwa czy pięć wpłynie na wysokość emerytury.