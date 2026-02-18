Decyzja zapadła 17 lutego 2026 r. i dotyczy konkretnej serii produktu. Sprawdziliśmy szczegóły dokumentu oraz wyjaśniamy, czy pacjenci mogą liczyć na zwrot pieniędzy.

Wycofanie leku Grofibrat 200 – sprawdź serię H36032A i termin ważności

Wycofanie nie obejmuje wszystkich opakowań Grofibratu 200, lecz jedną, wskazaną w decyzji serię. Z obrotu na terenie całego kraju wycofano:

Grofibrat 200 (Fenofibratum) 200 mg , kapsułki twarde, op. 30 kapsułek

, kapsułki twarde, op. 30 kapsułek seria: H36032A

termin ważności: 30.06.2027

podmiot odpowiedzialny: Gedeon Richter Polska

nr pozwolenia: 04921

Informacje te wynikają wprost z decyzji GIF nr 10/WC/ZW/2026 . Jeśli numer serii na Twoim opakowaniu jest inny – decyzja go nie dotyczy. Warto jednak dokładnie sprawdzić nadruk na pudełku i blistrze.

Dlaczego GIF wycofał Grofibrat 200? Problem z uwalnianiem substancji czynnej (OOS)

Powodem wycofania jest tzw. wynik poza specyfikacją jakościową (OOS) w badaniu stabilności. W uproszczeniu: w długoterminowych badaniach wykazano, że parametr dotyczący uwalniania substancji czynnej nie spełnia wymagań jakościowych. Z dokumentu wynika, że w badaniu stabilności odnotowano wynik poniżej dolnego limitu dla parametru uwalnianie substancji czynnej.

Czy lek mógł działać słabiej? Oto możliwe skutki dla pacjentów z wysokim cholesterolem

Lek może uwalniać mniejszą ilość substancji aktywnej, niż przewiduje dokumentacja rejestracyjna. W przypadku preparatu stosowanego w leczeniu zaburzeń lipidowych może to przełożyć się na:

brak oczekiwanego obniżenia poziomu lipidów,

błędną ocenę skuteczności terapii przez lekarza,

niepotrzebną zmianę leczenia lub dołączenie kolejnego leku.

GIF wprost wskazał, że niższe uwalnianie substancji czynnej może realnie wpłynąć na skuteczność terapii i decyzje terapeutyczne lekarza.

Grofibrat 200 (fenofibrat) – na co jest ten lek i dlaczego seniorzy 65+ mają go za darmo?

Grofibrat 200 zawiera fenofibrat – lek stosowany w leczeniu zaburzeń lipidowych, zwłaszcza podwyższonego poziomu trójglicerydów i cholesterolu. Często przyjmują go pacjenci:

z hipertriglicerydemią,

z mieszanymi zaburzeniami lipidowymi,

z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym.

To preparat dobrze znany lekarzom rodzinnym i kardiologom. Dla wielu seniorów 65+ jest dostępny bezpłatnie w ramach wykazu leków refundowanych (lista „S”). Sprawdź też artykuł: Nowa lista darmowych leków 65+. Które leki są dostępne za 0 zł? [WYKAZ].

Rygor natychmiastowej wykonalności – czy apteki muszą już wycofać lek?

GIF nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności . Oznacza to, że seria nie może być dalej sprzedawana, hurtownie i apteki muszą ją wycofać i nie wolno jej wprowadzać ponownie do obrotu. Produkty nieodpowiadające wymaganiom jakościowym – zgodnie z Prawem farmaceutycznym – podlegają zniszczeniu, o ile organ nie postanowi inaczej.

Masz serię H36032A w domu? Jak oddać lek i czy dostaniesz zwrot pieniędzy

Jeśli sprawdzisz opakowanie i zobaczysz numer H36032A, nie powinieneś dalej stosować tego leku bez konsultacji z lekarzem. W praktyce:

Nie wyrzucaj leku do kosza. Skontaktuj się z apteką, w której został kupiony – apteka ma obowiązek przyjąć produkt objęty wycofaniem. Zapytaj lekarza o alternatywę – możliwe jest przepisanie innej serii lub innego preparatu z fenofibratem.

W przypadku leków refundowanych standardowo przysługuje zwrot kosztów w aptece za produkt objęty wycofaniem – jednak szczegóły procedury mogą zależeć od organizacji zwrotu przez podmiot odpowiedzialny i hurtownie. Warto zachować paragon, jeśli jest dostępny.

Czy wycofany Grofibrat 200 zagraża zdrowiu? GIF wskazuje na realne ryzyko

Z dokumentu wynika, że podmiot odpowiedzialny przeprowadził ocenę ryzyka i wskazał brak zgłoszeń działań niepożądanych związanych z brakiem skuteczności. Jednocześnie GIF uznał, że niespełnienie wymagań jakościowych stanowi realne zagrożenie dla prawidłowej skuteczności leczenia. Nie chodzi więc o skażenie czy toksyczność, lecz o możliwą obniżoną skuteczność terapii.

Decyzja GIF nr 10/WC/ZW/2026 – pełna podstawa prawna wycofania leku