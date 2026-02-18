- Wycofanie leku Grofibrat 200 – sprawdź serię H36032A i termin ważności
Decyzja zapadła 17 lutego 2026 r. i dotyczy konkretnej serii produktu. Sprawdziliśmy szczegóły dokumentu oraz wyjaśniamy, czy pacjenci mogą liczyć na zwrot pieniędzy.
Wycofanie nie obejmuje wszystkich opakowań Grofibratu 200, lecz jedną, wskazaną w decyzji serię. Z obrotu na terenie całego kraju wycofano:
- Grofibrat 200 (Fenofibratum) 200 mg, kapsułki twarde, op. 30 kapsułek
- seria: H36032A
- termin ważności: 30.06.2027
- podmiot odpowiedzialny: Gedeon Richter Polska
- nr pozwolenia: 04921
Informacje te wynikają wprost z decyzji GIF nr 10/WC/ZW/2026 . Jeśli numer serii na Twoim opakowaniu jest inny – decyzja go nie dotyczy. Warto jednak dokładnie sprawdzić nadruk na pudełku i blistrze.
Dlaczego GIF wycofał Grofibrat 200? Problem z uwalnianiem substancji czynnej (OOS)
Powodem wycofania jest tzw. wynik poza specyfikacją jakościową (OOS) w badaniu stabilności. W uproszczeniu: w długoterminowych badaniach wykazano, że parametr dotyczący uwalniania substancji czynnej nie spełnia wymagań jakościowych. Z dokumentu wynika, że w badaniu stabilności odnotowano wynik poniżej dolnego limitu dla parametru uwalnianie substancji czynnej.
Czy lek mógł działać słabiej? Oto możliwe skutki dla pacjentów z wysokim cholesterolem
Lek może uwalniać mniejszą ilość substancji aktywnej, niż przewiduje dokumentacja rejestracyjna. W przypadku preparatu stosowanego w leczeniu zaburzeń lipidowych może to przełożyć się na:
- brak oczekiwanego obniżenia poziomu lipidów,
- błędną ocenę skuteczności terapii przez lekarza,
- niepotrzebną zmianę leczenia lub dołączenie kolejnego leku.
GIF wprost wskazał, że niższe uwalnianie substancji czynnej może realnie wpłynąć na skuteczność terapii i decyzje terapeutyczne lekarza.
Grofibrat 200 (fenofibrat) – na co jest ten lek i dlaczego seniorzy 65+ mają go za darmo?
Grofibrat 200 zawiera fenofibrat – lek stosowany w leczeniu zaburzeń lipidowych, zwłaszcza podwyższonego poziomu trójglicerydów i cholesterolu. Często przyjmują go pacjenci:
- z hipertriglicerydemią,
- z mieszanymi zaburzeniami lipidowymi,
- z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym.
To preparat dobrze znany lekarzom rodzinnym i kardiologom. Dla wielu seniorów 65+ jest dostępny bezpłatnie w ramach wykazu leków refundowanych (lista „S”). Sprawdź też artykuł: Nowa lista darmowych leków 65+. Które leki są dostępne za 0 zł? [WYKAZ].
Rygor natychmiastowej wykonalności – czy apteki muszą już wycofać lek?
GIF nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności . Oznacza to, że seria nie może być dalej sprzedawana, hurtownie i apteki muszą ją wycofać i nie wolno jej wprowadzać ponownie do obrotu. Produkty nieodpowiadające wymaganiom jakościowym – zgodnie z Prawem farmaceutycznym – podlegają zniszczeniu, o ile organ nie postanowi inaczej.
Masz serię H36032A w domu? Jak oddać lek i czy dostaniesz zwrot pieniędzy
Jeśli sprawdzisz opakowanie i zobaczysz numer H36032A, nie powinieneś dalej stosować tego leku bez konsultacji z lekarzem. W praktyce:
- Nie wyrzucaj leku do kosza.
- Skontaktuj się z apteką, w której został kupiony – apteka ma obowiązek przyjąć produkt objęty wycofaniem.
- Zapytaj lekarza o alternatywę – możliwe jest przepisanie innej serii lub innego preparatu z fenofibratem.
W przypadku leków refundowanych standardowo przysługuje zwrot kosztów w aptece za produkt objęty wycofaniem – jednak szczegóły procedury mogą zależeć od organizacji zwrotu przez podmiot odpowiedzialny i hurtownie. Warto zachować paragon, jeśli jest dostępny.
Czy wycofany Grofibrat 200 zagraża zdrowiu? GIF wskazuje na realne ryzyko
Z dokumentu wynika, że podmiot odpowiedzialny przeprowadził ocenę ryzyka i wskazał brak zgłoszeń działań niepożądanych związanych z brakiem skuteczności. Jednocześnie GIF uznał, że niespełnienie wymagań jakościowych stanowi realne zagrożenie dla prawidłowej skuteczności leczenia. Nie chodzi więc o skażenie czy toksyczność, lecz o możliwą obniżoną skuteczność terapii.
Decyzja GIF nr 10/WC/ZW/2026 – pełna podstawa prawna wycofania leku
- Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr 10/WC/ZW/2026 z 17 lutego 2026 r.
- Art. 122 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2025 r. poz. 750 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 marca 2008 r. w sprawie zasad wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 969)
