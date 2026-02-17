5,5 mln zł na terapię choroby Alzheimera. Neuromedical przyspiesza komercjalizację urządzenia Vguard

Polsko-izraelski startup medyczno-technologiczny Neuromedical pozyskał 5,5 mln zł finansowania na rozwój i wdrożenie innowacyjnej terapii wspierającej pacjentów z chorobą Alzheimera. Środki mają umożliwić przeprowadzenie wieloośrodkowych badań klinicznych oraz rozpoczęcie sprzedaży urządzenia Vguard w Polsce jeszcze w 2026 roku. W gronie inwestorów znaleźli się doświadczeni przedsiębiorcy technologiczni oraz fundusz venture capital specjalizujący się w projektach DeepTech.

Terapia Alzheimera: rosnące wyzwanie dla systemów ochrony zdrowia

Choroba Alzheimera i łagodne zaburzenia poznawcze (MCI) to jeden z najszybciej narastających problemów zdrowotnych na świecie. Szacunki wskazują, że liczba pacjentów globalnie może wzrosnąć z ok. 47 mln obecnie do nawet 134 mln w połowie stulecia. Wraz ze starzeniem się społeczeństw rosną także koszty opieki – tylko w USA mają one sięgnąć setek miliardów dolarów rocznie. W tym kontekście każda skuteczna terapia spowalniająca pogorszenie funkcji poznawczych budzi ogromne zainteresowanie zarówno środowiska medycznego, jak i inwestorów.

Vguard – stymulacja nerwu błędnego w trakcie snu

Urządzenie Vguard, tworzone w ramach projektu Cogniguard, to nieinwazyjny system wykorzystujący przezskórną stymulację nerwu błędnego (tVNS), stosowaną podczas snu pacjenta. Mechanizm działania opiera się na modulowaniu aktywności struktur mózgu odpowiedzialnych za procesy pamięciowe. Według spółki technologia ma wspierać konsolidację pamięci i spowalniać utratę funkcji poznawczych u osób we wczesnym stadium choroby Alzheimera oraz u pacjentów z MCI.

Skuteczność rozwiązania była przedmiotem badań prowadzonych m.in. we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. W ramach eksperymentu medycznego uczestnicy wykazali istotną statystycznie poprawę wybranych parametrów poznawczych.

- Dotychczasowe wyniki badań są bardzo obiecujące, a w obliczu starzejącego się społeczeństwa i problemu dotykającego setek milionów ludzi na świecie, zapotrzebowanie na skuteczne wsparcie kognitywne jest ogromne. Widzimy też duży potencjał w obszarze poprawy zdolności poznawczych u osób zdrowych. Sukces takich rozwiązań jak Pulsetto pokazuje, że stymulacja nerwu błędnego staje się coraz powszechniejsza. Cieszy mnie, że do rundy dołączyli doświadczeni aniołowie biznesu. To dowód na to, że w Polsce dojrzewa rynek inwestycji anielskich i pojawiają się środki na odważne projekty o ogromnym potencjale impaktowym, które mogą realnie pomóc wielu ludziom - mówi Konrad Trzyna, partner zarządzający Hard2beat.

5,5 mln zł na badania kliniczne i start sprzedaży urządzenia do walki z Alzheimerem

5,5 mln zł ma pozwolić na:

przygotowanie badań klinicznych w kilku ośrodkach,

w kilku ośrodkach, rozpoczęcie komercjalizacji urządzenia ,

, uruchomienie limitowanej sprzedaży w Polsce (tzw. soft launch).

Spółka posiada już europejską certyfikację CE/MDR, co umożliwia wprowadzanie produktu na rynek UE. Równolegle trwa proces przygotowań do uzyskania certyfikacji FDA w Stanach Zjednoczonych. Technologia objęta jest ochroną patentową w kilku jurysdykcjach, w tym w USA, Chinach i Europie. Model dystrybucji ma opierać się na formule „hardware-as-a-service”, łączącej urządzenie z systemem zdalnego monitorowania i wsparcia terapeutycznego.

Kto inwestuje w Neuromedical?

Liderem rundy jest fundusz venture capital Hard2beat, który wspiera spółkę od wcześniejszych etapów rozwoju. Do finansowania dołączyli również rozpoznawalni aniołowie biznesu z branży technologicznej:

Piotr i Tomasz Karwatkowie – współtwórcy funduszu Catch the Tornado ,

– współtwórcy funduszu , Callstack (reprezentowana przez współzałożycielkę Annę Lankauf ),

(reprezentowana przez współzałożycielkę ), Paweł Lisowski z firmy Speedapp ,

z firmy , Vladyslav Muzhylivskyi, założyciel Itentio.

Obecność inwestorów znanych z projektów technologicznych o międzynarodowej skali pokazuje rosnące zainteresowanie segmentem med-tech i rozwiązaniami z obszaru neurotechnologii.

Polska pierwszym rynkiem wdrożenia urządzenia do walki z Alzheimerem

Zgodnie z zapowiedziami spółki, pierwsze urządzenia mają trafić do polskich pacjentów w ramach ograniczonego wdrożenia rynkowego. Dopiero kolejnym etapem będzie ekspansja na rynki zagraniczne, w tym do Niemiec oraz – po uzyskaniu zgód regulacyjnych – do USA. Strategia zakłada, że rozwój sprzedaży będzie następował równolegle z dalszymi badaniami klinicznymi oraz budowaniem zaplecza refundacyjnego.