Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, proces starzenia się ludności Polski ulega przyspieszeniu. Jednym z celów proponowanej formy wsparcia, nowego programu Aktywni Seniorzy – ASY, jest zapewnienie godnej i aktywnej starości. Program stanowi odpowiedź na jedno z największych wyzwań rządu, czyli zachodzące zmiany demograficzne. W ich wyniku obserwowany jest stały wzrost liczby osób starszych w Polsce.

Ile rząd przeznaczy na program Aktywni Seniorzy – ASY w poszczególnych latach?

Okres realizacji programu jest przewidziany na lata 2026-2030, a maksymalne wydatki z budżetu państwa mają wynosić odpowiednio:

w 2026 r. – 100 mln zł;

w 2027 r. – 120 mln zł;

w 2028 r. – 130 mln zł;

w 2029 r. – 130 mln zł;

w 2030 r. – 130 mln zł.

Program ma się składać z pięciu priorytetów, które omawiamy w poniższym artykule. Budżet, jaki rząd chce przeznaczyć na ASY w latach 2026-2030, ma wynieść w sumie 610 mln zł. Nowa propozycja rządu ma łączyć idee dwóch programów, które już się zakończyły:

Aktywni+ (2021-2025)

Senior+ (2015-2020)

Aktywni Seniorzy – ASY. Jakie są cele programu?

Program ma na celu rozwijać kompetencje i wspierać budowę relacji społecznych dzięki uczestnictwu w zajęciach, warsztatach czy wydarzeniach kulturalnych. Tego rodzaju wydarzenia pozwalają nie tylko zdobywać nowe umiejętności, ale przede wszystkim nawiązywać kontakty, poczuć się potrzebnymi i sprawczymi. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, celem nowego programu, podobnie jak już zakończonych (Aktywni+, Senior+) jest wymierny efekt psychologiczny i społeczny, przeciwdziałanie samotności, zwiększenie pewności siebie i wzmocnienie integracji wewnątrzpokoleniowej.

Najważniejszym celem programu ma być poprawa jakości życia seniorów poprzez realizowanie następujących założeń wobec osób starszych:

polepszenie warunków do aktywizacji społeczeństwa i zdrowego stylu życia;

rozwój lokalnych stacjonarnych form wsparcia dziennego;

więcej działań dotyczących aktywności edukacyjnej;

więcej działań wewnątrzpokoleniowych;

zwiększenie innowacyjnych rozwiązań na rzecz osób starszych w ujęciu ogólnopolskim;

większe zaktywizowanie samoorganizacji w życiu publicznym oraz wolontariatu;

przeciwdziałanie samotności.

Aktywni Seniorzy – ASY. 5 priorytetów programu

Zgodnie z założeniami projektu Aktywni Seniorzy – ASY, ma on obejmować 5 następujących priorytetów:

Wsparcie dla projektowania i tworzenia innowacyjnych koncepcji w zakresie polityki senioralnej w całym kraju;

Rozwój uniwersytetów trzeciego wieku;

Dopingowanie samoorganizowania się środowisk seniorów, zwiększanie ich udziału w życiu społecznym oraz zintensyfikowanie aktywności obywatelskiej, wsparcie działania na rzecz osób osamotnionych, zachęcanie ich do udziału w życiu społecznym;

Integracja wewnątrzpokoleniowa i rozwój różnych form aktywności, jak np. zajęcia kulturalne, wolontariat, ćwiczenia fizyczne;

Dofinansowanie dla placówek dziennego pobytu seniorów (bieżące funkcjonowanie, wyposażenie domów i klubów „Senior+”, wsparcie mające za zadanie przeciwdziałanie chorobom otępiennym).

Prognozy GUS i powody zmian demograficznych

W Polsce obserwowany jest stały przyrost liczby osób starszych oraz zwiększanie się ich udziału w populacji. Proces starzenia się społeczeństwa potwierdzają wyniki prognozy ludności do 2025 r. przygotowanej przez GUS. Według danych będzie on nabierał tempa i jest spowodowany jest m.in.:

wydłużającym się przeciętnym trwaniem życia;

lepszą jakością i dostępnością do usług ochrony zdrowia;

zmianą modelu rodziny i niskim poziomem wskaźnika dzietności.

Zgodnie z prognozą GUS liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w Polsce 2050 r. ma wzrosnąć z obecnych blisko 10 mln do 12,4 mln i będzie stanowić około 40 proc. ogółu ludności kraju. Natomiast liczba osób 85+ podwoi się – wzrośnie z 0,84 mln do 1,7 mln osób.

Program Aktywni Seniorzy – ASY [PODSUMOWANIE]

Program Aktywni Seniorzy – ASY to nowa rządowa inicjatywa, której celem jest zwiększenie aktywności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej osób starszych. W najbliższych latach rząd planuje przeznaczyć na ten cel 650 mln zł. Działania mają koncentrować się wokół pięciu priorytetów, m.in. rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku, wsparcia placówek dziennego pobytu czy wzmacniania integracji międzypokoleniowej. Program ma zachęcać do rozwijania zainteresowań, nauki nowych rzeczy, spotkań z innymi i udziału w życiu lokalnej społeczności. Jego głównym celem jest poprawa jakości życia seniorów i wsparcie w budowaniu relacji, które pomagają przeciwdziałać samotności.