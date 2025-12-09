Poniżej przedstawiamy opinię dr. Marcina Wojewódki, Prezesa Zarządu Instytutu Emerytalnego, w której omawia, z czym wiąże się przejście na emeryturę w poszczególnych miesiącach następnego roku.

Co determinuje wybór miesiąca przejścia na emeryturę?

dr Marcin Wojewódka: W pierwszej kolejności trzeba jasno powiedzieć, że przejście na emeryturę jest uprawnieniem, a nie zaś obowiązkiem danej osoby. Samo osiągnięcie wieku emerytalnego (czyli obecnie 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn) uprawniającego do przejścia na emeryturę nie oznacza, że dana osoba musi od razu stać się emerytem. Może to uczynić, ale nie musi.

Decyzja o przejściu na emeryturę jest w pewnym sensie nieodwracalna. Na emeryturę przechodzi się raz, a warunkiem stania się emerytem jest brak posiadania w dniu przejścia statusu pracowniczego, czyli rozwiązanie umowy o pracę łączącej daną osobę z pracodawcą. Oczywiście częstą praktyką jest potem zawarcie ponownej umowy o pracę. Ale to już inna historia.

O czym warto pamiętać, decydując się na przejście na emeryturę?

Jeśli ktoś już spełnia warunki i zdecydował się skorzystać z posiadanych uprawnień do przejścia na emeryturę, może to zrobić, kiedy chce, ale musi wziąć pod uwagę kilka czynników, które determinują „opłacalność” przejścia na emeryturę.

Te czynniki to przede wszystkim fakt, że zgodnie z polskimi przepisami nie ma możliwości odzyskania świadczeń za miesiące kalendarzowe, w których ktoś już posiadał prawo do emerytury, ale z niego nie skorzystał. W związku z tym, jeśli dana osoba przejdzie później, niż mogła, nie dostanie emerytury za poprzednie miesiące. Drugi czynnik to waloryzacje. Tutaj mamy do czynienia z dwiema różnymi waloryzacjami. Pierwsza to waloryzacja konta (kapitału) emerytalnego zgromadzonego przez daną osobę, która ma miejsce zawsze 1 czerwca danego roku. Druga to waloryzacja samego już przyznanego świadczenia emerytalnego, która ma miejsce w marcu każdego roku. To są dwie różne waloryzacje dwóch różnych podstaw, a często są one mylone albo traktowane wymiennie. Do tego dochodzi trzeci czynnik, czyli dodatkowe świadczenia związane z posiadaniem bądź nie posiadaniem statusu emeryta, czyli przede wszystkim tzw. trzynastka oraz czternastka. Można stwierdzić, że generalnie „opłaca się” przejść na emeryturę jak najwcześniej, żeby zebrać po drodze w danym roku kalendarzowym także wszelkie dodatkowe świadczenia. Chociaż oczywiście indywidualne przypadki mogą się różnić.

Jakie konsekwencje wiążą się z przejściem na emeryturę w poszczególnych miesiącach 2026 r.? W którym miesiącu najkorzystniej to zrobić?

Poniżej szczegółowo omówię, z czym wiąże się przejście na emeryturę w poszczególnych miesiącach 2026 r.

Styczeń i luty 2026

Przejście na emeryturę w styczniu lub lutym 2026 r. oznacza, że zgromadzone na koncie ubezpieczonego składki są w takiej kwocie, jak były zwaloryzowane ostatnią waloryzacją roczną (czyli tą z czerwca 2025 r.), oraz doliczone do nich są wpłacone składki od lipca 2025 r. do dnia przejścia na emeryturę.

Na podstawie tej kwoty kapitału zostanie ustalone świadczenie emerytalne. To świadczenie zostanie zrewaloryzowane (czyli podniesione) już w marcu 2026 r. (wszystko wskazuje, że będzie to wartość 4,8 proc.).

Ponadto osoba, która przejdzie na emeryturę w styczniu lub lutym 2026 r., nabędzie prawo do tzw. trzynastej oraz tzw. czternastej emerytury (po odpowiednim spełnieniu warunków do tych świadczeń). Z powyższego wynika, że w takim przypadku warto skorzystać z posiadanego uprawnienia jak najwcześniej.

Marzec 2026

Przejście na emeryturę w marcu 2026 r. oznacza, że już przyznane świadczenie emerytalne nie zostanie zwaloryzowane według waloryzacji marcowej – a zostanie ustalone na podstawie wartości składek na koncie ubezpieczonego zwaloryzowanych ostatnią waloryzacją roczną (czyli tą z czerwca 2025 r.). Tutaj także należy indywidualnie sprawdzić, czy będzie to kwota wyższa, czy niższa niż ta, jaka byłaby przyznana we wcześniejszych miesiącach 2026 r.

Kwiecień, maj, czerwiec 2026

Przejście na emeryturę w kwietniu, maju lub czerwcu 2026 r. oznacza, że podstawą do ustalenia wysokości świadczenia będzie kapitał zwaloryzowany w 2025 r. Jednak od kwietnia 2026 r. będą funkcjonować nowe tablice dalszego trwania długości życia, które mogą być korzystniejsze albo mniej korzystne dla ubezpieczonego.

Z uwagi na tendencje demograficzne można się spodziewać, że będą to wyższe wartości dalszej długości trwania życia niż te obowiązujące do marca 2026 r. Powyższe może skutkować niższą wysokością ustalanych świadczeń emerytalnych, gdyż ta sama kwota kapitału będzie dzielona przez większą liczbę miesięcy. Ponadto przejście na emeryturę w kwietniu, maju lub czerwcu 2026 r. oznacza brak prawa do tzw. trzynastki oraz prawo do tzw. czternastki, która będzie wypłacona we wrześniu 2026 r.

Lipiec, sierpień 2026

Z kolei przejście na emeryturę w lipcu lub sierpniu oznacza, że podstawą do ustalenia wysokości świadczenia będzie kapitał zwaloryzowany w czerwcu 2026 r. Jednakże od kwietnia 2026 r. będą funkcjonować nowe tablice dalszego trwania długości życia, które mogą być korzystniejsze albo mniej korzystne dla ubezpieczonego.

Z uwagi na tendencje demograficzne można spodziewać się, że będą to wyższe wartości dalszej długości trwania życia, niż te obowiązujące do marca 2026 roku. Powyższe może skutkować niższą wysokością ustalanych świadczeń emerytalnych, gdyż ta sama kwota kapitału będzie dzielona przez większą liczbę miesięcy. Ponadto przejście na emeryturę w lipcu lub sierpniu 2026 r. oznacza brak prawa do „trzynastki” oraz prawo do tzw. czternastki, która będzie wypłacona we wrześniu 2026 r.

Wrzesień 2026

Przejście na emeryturę we wrześniu oznacza, że podstawą do ustalenia wysokości świadczenia będzie kapitał zwaloryzowany w czerwcu 2026 r., jednakże od kwietnia 2026 r. będą funkcjonować nowe tablice dalszego trwania długości życia, które mogą być korzystniejsze albo mniej korzystne dla ubezpieczonego.

W związku z tendencjami demograficznymi można spodziewać się, że będą to wyższe wartości dalszej długości trwania życia, niż te obowiązujące do marca 2026 r. Powyższe może skutkować niższą wysokością ustalanych świadczeń emerytalnych, gdyż ta sama kwota kapitału będzie dzielona przez większą liczbę miesięcy. Ponadto przejście na emeryturę we wrześniu 2026 r. oznacza brak prawa do tzw. trzynastki oraz w zależności od daty urodzenia prawo lub brak prawa do tzw. czternastki.

Październik, listopad, grudzień 2026

Przejście na emeryturę w październiku, listopadzie albo grudniu 2026 r. oznacza, że podstawą do ustalenia wysokości świadczenia będzie kapitał zwaloryzowany w czerwcu 2026 r., jednakże od kwietnia 2026 r. będą funkcjonować nowe tablice dalszego trwania długości życia, które mogą być korzystniejsze albo mniej korzystne dla ubezpieczonego.

Patrząc na tendencje demograficzne, można spodziewać się, że będą to wyższe wartości dalszej długości trwania życia, niż te obowiązujące do marca 2026 roku. Powyższe może skutkować niższą wysokością ustalanych świadczeń emerytalnych, gdyż ta sama kwota kapitału będzie dzielona przez większą liczbę miesięcy. Ponadto przejście na emeryturę w ostatnim kwartale 2026 r. oznacza brak prawa do tzw. trzynastki oraz brak prawa do tzw. czternastki.

W którym miesiącu 2026 r. przejście na emeryturę najbardziej się opłaca? [PODSUMOWANIE]

Jak widać z powyższego zestawienia, skorzystanie z uprawnień emerytalnych w poszczególnych miesiącach 2026 r. może dawać różne efekty. Jednakże najważniejsze jest, aby pamiętać o kardynalnej zasadzie braku spłaty emerytur wstecz oraz zróżnicowaniu możliwych do otrzymania świadczeń w poszczególnych miesiącach roku. Zestawienie wszystkich miesięcy pokazuje, że najbardziej korzystne jest jak najszybsze przejście na emeryturę jeszcze na początku 2026 r. Jednak trzeba też pamiętać, że każda sytuacja jest indywidualna.